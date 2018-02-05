В Волжском с потопом на улицах сражается спецтехника

В связи с обильными осадками на улицы города Волжский Волгоградской области выведена спецтехника для откачки воды с проезжей части. К работам привлечена также техника комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского и городских предприятий. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Так, в настоящее время в работах задействованы 11 единиц техники МБУ «Комбинат благоустройства», МУП «Водоканал», МКП «Тепловые сети» и ООО «Волжские тепловые сети». Специалисты уточнили, что отвод воды с улиц Волжского осложняется сохранением обледенения сетей ливнёвой канализации на некоторых участках.

Между тем, ситуация и на дорогах Волгограда – катастрофическая, улицы утонули в воде, При этом, несмотря на плюсовую температуру, сохраняется гололед.



