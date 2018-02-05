Финансовое просвещение в Волгоградской области набирает обороты









Всё большее количество жителей Волгоградского региона вовлекается в процесс финансового просвещения. Это отметили участники круглого стола, посвященного итогам реализации в минувшем году программ по повышению финансовой грамотности. «Отрадно, что мы увеличиваем и количество участников программ, и улучшаем качество обучения финансовой грамотности. Видна энергия тех, кто вовлечен в программу. А это – лучшие педагоги региона, представители СМИ, Роспотребнадзор и другие организации, защищающие, в том числе, права потребителей финансовых услуг», - подчеркнула руководитель Регионального центра финансовой грамотности Ольга Андреева.

Ее слова подтвердились в выступлениях участников круглого стола. Как озвучил директор ГКУ «Центр развития и сопровождения образования Волгоградской области» Дмитрий Орехов, почти 6 тысяч школьников из всех муниципальных районов области в 2017 году получили финансовые знания на дополнительных занятиях. Уроки проводились в пришкольных лагерях во время каникул и в он-лайн форме. «Школьники из нашего региона активно участвуют в олимпиадах, региональных конкурсах, Неделях финансовой грамотности. Педагоги же стали активными участниками конкурса эссе. Всю эту работу мы планируем продолжить и в нынешнем году», - отметил Дмитрий Орехов.









Сопровождение педагогов, которые проводят уроки финансовой грамотности, оказывается Региональным методическим центром под руководством Максима Придатчука. «Мы уже реализовали программу по обучению более 1,5 тысяч педагогов, теперь оказываем им методическую помощь», - пояснил Максим Петрович.

Информационная поддержка программ проводилась в течение всего года. Созданный в 2014 году сайт fingram34.ru постоянно наполняется новыми материалами. Активно продвигаются темы финграмотности в соцсетях – на сегодняшний день здесь более 5,5 тысяч подписчиков. Широко освещаются события Недели сбережений для взрослого населения, региональные конкурсы и олимпиады. «Волгоградцы стали активнее. В 2015 году в Неделе для детей и молодежи приняло участие 1137 волгоградцев, в 2017 - более 182 тысяч жителей региона. В нынешнем году, связанном с ЧМ-2018, нас также ждет много интересных событий – турнирных мероприятий, видео-уроков и мастер-классов», - рассказала коллегам руководитель информкампании региональных Программ Екатерина Сушко.













В планах консультационно-методического центра, который стал межрегиональным - обучить в нынешнем году 300 финансовых консультантов, прежде всего из Ростовской области. «Мы успешно обучили волгоградцев, которые несут финансовые знания взрослому населению, и уже в январе начинаем новый курс», - рассказала руководитель Волгоградского РКМЦ Галина Кузибецкая. О том, насколько важны эти знания, говорят факты зафиксированных на территории региона различного рода финансовых мошенничеств. Как сообщили представители правозащитных организаций, в Волгоградской области по-прежнему актуальны кредиты под залог жилья, навязывание услуг, кредитование под большие проценты в сфере красоты и здоровья и многие другие.

Сегодня в просветительский процесс вовлечены комитеты финансов, образования, науки и молодежной политики, соцзащиты, культуры и многие другие организации. «Мероприятия по финграмотности проходят не только в образовательных учреждениях, но и в библиотеках, клубах пожилых людей, в торговых центрах в виде игр, викторин, лекций и семинаров. Мы успешно провели первый семейный фестиваль и III региональный конкурс по финграмотности для детей и педагогов. Наш опыт отмечен на федеральном уровне, мы делимся им с другими регионами», - подчеркнула руководитель Регионального центра финансовой грамотности Ольга Андреева.









По итогам работы 2017 года - заслуженные награды. Дипломы за эффективную работу в 2017 году от комитета финансов Волгоградской области и за активное участие в проведении Недели сбережений от Министерства финансов – такую высокую оценку получили волгоградцы, активно продвигающие этот важный проект в нашем регионе.

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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».







