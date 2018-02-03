|Происшествия
|05.02.2018 08:42
В центре Волгограда найдено тело пенсионера
В центре Волгограда на ул. Пархоменко обнаружен труп мужчины. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на вид мужчине – 65-70 лет. Его нашли в 6-30. По сведениям экстренных служб, причина смерти – некриминальная. Обстоятельства выясняются. Возможно, мужчина мог подскользнуться и упасть. На необработанные дорожки жалуются многие волгоградцы: дороги превратились в настоящий каток.
Волгоградский архив хранит газеты, в которых во время Сталинградской битвы врага «били» метким словом
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Сегодня в Волгоградском театре юного зрителя открылась первая в жизни художника Льва Тырина выставка его работ, посвященная 75-летию...
|Телеком
|05.02.2018 10:32
В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня «МегаФон» предлагает своим клиентам выгодные и приятные варианты подарков. С 1 февраля по 30 апреля 2018 года в салонах связи и интернет-магазине оператора действует акция по покупке двух смартфонов Xiaomi Redmi Note 5A по цене одного. В акции могут принять участие абоненты тарифов «Включайся! Слушай», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». При условии подключения и оплаты опции «Бонус 1500 рублей на счет на 5 месяцев» для каждого смартфона стоимость двух устройств составит всего 9 990 рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. «Мы предлагаем...
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|Общество
|05.02.2018 10:30
Завтра, 6 февраля 2018 года в 14:00 в Волгограде состоится торжественное открытие центра выдачи паспортов болельщика (FAN ID) для чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102», в открытии центра примут участие представители министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, представители администрации субъекта. Центр начнет работу в ТРЦ «Европа Сити Молл» по адресу проспект имени Ленина, 54б. Паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является именным, оформляется и доставляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Получить FAN ID должен каждый болельщик, который...
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|Общество
|05.02.2018 10:21
Более 200 автомобилей увезли эвакуаторы из центра Волгограда на штрафстоянки в первый месяц 2018 года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства. Принудительной эвакуации подверглись те транспортные средства, которые препятствовали движению маршрутного транспорта по выделенной полосе, были припаркованы в зонах действия запрещающего дорожного знака и в других местах, где запрещена остановка. Специалисты профильного комитета подчеркивают, что за автомобилистами следят не только наряды ДПС, но и «зоркие глаза» видеокамер. В Волгограде начали функционировать автоматические комплексы фото - видеофиксации нарушений движения транспортных средств по полосам для общественного транспорта и нарушений правил остановки и стоянки. ...
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|Общество
|05.02.2018 10:13 (Обновлено: 05.02.2018 10:17)
В связи с обильными осадками на улицы города Волжский Волгоградской области выведена спецтехника для откачки воды с проезжей части. К работам привлечена также техника комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского и городских предприятий. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Так, в настоящее время в работах задействованы 11 единиц техники МБУ «Комбинат благоустройства», МУП «Водоканал», МКП «Тепловые сети» и ООО «Волжские тепловые сети». Специалисты уточнили, что отвод воды с улиц Волжского осложняется сохранением обледенения сетей ливнёвой канализации на некоторых участках. Между тем, ситуация и на дорогах Волгограда – катастрофическая, улицы утонули в воде, При этом,...
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|Происшествия
|05.02.2018 10:00
Крупная партия синтетических наркотиков изъята в Волгоградской области у пассажира такси, следующего из Москвы в Волгоград, сообщили ИА "Высота 102" в УФСБ России по Волгоградской области. Канал поставки наркотиков перекрыли сотрудники регионального УФСБ и ГУ МВД России по региону в ходе совместной операции. Такси было остановлено на посту ДПС "Городищенский". В ходе досмотра пассажира - 24-летнего жителя Волгоградской области - было обнаружено и изъято свыше 3,5 кг "синтетики". Возбуждено уголовное дело.
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|Политика
|04.02.2018 17:35
Депутаты Волгоградской облдумы в этом году начнут подготовку к празднованию 25-летия создания законодательного органа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на регпарламент, на ближайшем заседании облдумы планируется принять постановление о создании оргкомитета по подготовке к юбилею, а также утвердить перечень мероприятий, посвященных этому событию., которые будут проходить в течение всего года. В частности, в честь 25-летия создания регпарламента будет издан фотоальбом, подготовлен видеоматериал об истории облдумы, на сайте регпарламента появится раздел о вехах в истории законодательного органа. Запланированы выпуск сувенирной продукции, проведение круглых столов на тему развития регионального парламентаризма, экскурсии школьников и студентов. Также в числе предложений – проведение...
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|Аналитика
|04.02.2018 17:25
«Взгляд с Высоты»: Визит президента в Волгоград показал главное предназначение города-героя для России
Уходящая неделя прошла в Волгоградской области под знаком юбилейной даты. 75 лет назад Советская армия поставила победную точку в невероятном по жестокости и масштабам сражении - Сталинградской битве. В город - герой прилетел руководитель страны - верховный главнокомандующий Владимир Путин. Он провел в Волгограде несколько часов. Из того, как была выстроена программа визита первого лица государства, можно сделать определенные выводы о будущем города. Что видели и не видели простые жители Волгограда - в программе «Взгляд с высоты».
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|Общество
|04.02.2018 12:13
Сильный снегопад в Москве с ухудшением видимости стал причиной корректировки расписания вылетов самолетов из волгоградского аэропорта в столицу. Как сообщает ИА «Высота 102», так, был отменен самолет Волгоград-Москва, который должен был вылететь в 7-30. Еще один самолет со временем вылета в 11-50 также задерживается. Время ориентировочно перенесено на 21-30. Впрочем, авиасообщение с Москвой полностью не отрезано. Недавно в Москве приземлился самолет, который вылетел из Волгограда в 11-35. Сегодня в Москве бушует сильнейший снегопад. Есть жертвы: в результате падения дерева на машину погиб человек, пятеро пострадали.
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|Общество
|04.02.2018 11:23
В Волжском Волгоградской области проигран первый иск владельцев квартир с «автономкой» за тарифы на отопление
Волжский горсуд, где рассматриваются четыре иска жителей города к управляющим компаниям, не согласных с выставленными многотысячными претензиями к собственникам квартир, оборудованных автономным газовым отоплением, вынес первое решение. Оно оказалось не в пользу жильцов. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, суд отказал одному из истцов - Олесе Тюниной, жительнице дома №208 по ул. Пушкина, в признании незаконными требований УК «Алдан» о выплате почти 20 тысяч рублей в качестве оплаты за общедомовые нужды за отопление. Решение суда стало настоящим шоком для остальных истцов, а их – несколько десятков человек. Напомним, о непростой ситуации, в...
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|Происшествия
|04.02.2018 11:14
Стрельбу из учебного автомата АКМ устроил в субботу вечером в Дзержинском районе Волгограда житель Краснодарского края. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инцидент произошел накануне около семи часов вечера на улице Землячки, возле памятника "Танк Т-34 №18 "Челябинский колхозник"". Очевидцы сообщили полиции, что неизвестный несколько раз выстрелил из автомата в воздух, а затем скрылся на белой машине. При проведении плана "Перехват" инспекторы ДПС задержали 24-летнего жителя южного региона, у которого был изъят охолощенный автомат Калашникова, калибра 7,62 миллиметра и холостые патроны. Свой поступок он объясним желанием похвастаться перед компанией знакомых. По факту стрельбы в городе...
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|Здравоохранение
|04.02.2018 06:21
Сегодня отмечается всемирный день борьбы с раком. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, в регионе по-прежнему главной причиной смертности от заболеваний являются болезни органов кровообращения, а количество случаев гибели жителей региона от онкологии – на втором месте. В 2016 году в области было выявлено 11149 человек, которым был впервые поставлен диагноз рак. В 2015 году таких было меньше – 9804 человека, в 2014 году – 9813 человек. В 2016 году от онкологических заболеваний умерли 4737 человек, в 2015 году – 4831 человек, в 2014 году – 4738 человек. В 2016 году онкологические...
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|Расследования
|03.02.2018 21:06
Выявлены факты исчезновения более двух десятков самолетов, которые стояли на балансе волгоградского ДОСААФ. Как стало известно ИА «Высота 102», пропажа учебно-боевой и гражданской авиатехники, находящейся на базе авиаклуба им. Хользунова, расположенного в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, была обнаружена при составлении акта приема и передачи имущества новому руководству региональной организации. Соответствующее заявление с просьбой провести проверку по данному факту уже направлено в правоохранительные органы. Как стало известно ИА "Высота 102", до текущего времени на балансе организации числилась следующая авиатехника: 3 самолета АН-2, 5 вертолетов МИ-2, 13 самолетов ЯК-52, 5 самолетов Л-29 и 2 планера. Однако сейчас в наличии имеются...
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|Происшествия
|03.02.2018 20:37
Двое детей пострадали сегодня при дорожных происшествиях в Дзержинском и Краснооктябрьском районах Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили представители экстренных служб. Так, около половины седьмого вечера около дома №13 на проспекте Металлургов водитель легкового автомобиля сбил 12-летнего мальчика. Ребенок с сотрясением головного мозга был доставлен в больницу №7. В этот же день, аналогичную травму получил 11-летний мальчишка при аварии на улице 8-й Воздушной Армии. Сообщается, что его сбил грузовик. Пострадавший госпитализирован в больницу №25. Как уточнили информагентству в региональном главке МВД, по предварительным данным, в Краснооктябрьском районе около 18:30, школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, сбил...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|03.02.2018 16:05
"Комсомольская правда", 2 февраля. Автор Игорь Емельянов Бывший директор музея-панорамы «Сталинградская битва» в канун 75-летия победы на Волге опроверг несколько мифов и привел новые удивительные факты о главном сражении Второй Мировой БИСМАРКА СБИЛИ 20-ЛЕТНИЕ ДЕВЧОНКИ - Вы работали над энциклопедией «Сталинградская битва». За пять лет, минувших с 70-летнего юбилея, изменились ли данные о потерях сторон в главной битве мировой истории? - Мы впервые показываем потери союзников Германии. Приводим данные Института бундесвера в ФРГ, у которого есть информация о потерях союзников, которые мы не упоминали. По 2-й армии...
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|Общество
|03.02.2018 10:58
Группа бойцов ВДВ из Камышина вышла на тысячекилометровый лыжный марш-бросок, посвященный предстоящим 100-летию Вооруженных Сил России, которое будет отмечаться 23 февраля, и вековому юбилею Рязанского училища ВДВ, которое отсчитывает свою историю с 13 ноября 1918 года. Как сообщает ИА "Высота 102", в эти минуты трем десяткам бойцов 56-ой отдельной десантно-штурмовой бригады, при помощи видеоконференцсвязи командующий воздушно-десантными войсками отдал приказ о старте. За три дня участникам перехода и почти полусотне их сопровождающих предстоит дойти до Волгограда. 6...
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5 февраля 10:32
5 февраля 10:21
5 февраля 10:13
5 февраля 08:42
В центре Волгограда найдено тело пенсионера 18
4 февраля 17:35
4 февраля 17:25
4 февраля 11:23
4 февраля 06:21
3 февраля 16:05
2 февраля 23:27
2 февраля 20:18
Происшествия
5 февраля 08:42
В центре Волгограда найдено тело пенсионера 18
4 февраля 10:52
4 февраля 09:40
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31 января 14:21
31 января 13:26
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