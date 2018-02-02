Снегопад в Москве внес в Волгограде коррективы в расписание самолетов

Сильный снегопад в Москве с ухудшением видимости стал причиной корректировки расписания вылетов самолетов из волгоградского аэропорта в столицу. Как сообщает ИА «Высота 102», так, был отменен самолет Волгоград-Москва, который должен был вылететь в 7-30. Еще один самолет со временем вылета в 11-50 также задерживается. Время ориентировочно перенесено на 21-30. Впрочем, авиасообщение с Москвой полностью не отрезано. Недавно в Москве приземлился самолет, который вылетел из Волгограда в 11-35.

Сегодня в Москве бушует сильнейший снегопад. Есть жертвы: в результате падения дерева на машину погиб человек, пятеро пострадали.



