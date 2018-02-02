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Общество
 04.02.2018 11:23

В Волжском Волгоградской области проигран первый иск владельцев квартир с «автономкой» за тарифы на отопление

Волжский горсуд, где рассматриваются четыре иска жителей города к управляющим компаниям, не согласных с выставленными многотысячными претензиями к собственникам квартир, оборудованных автономным газовым отоплением, вынес первое решение. Оно оказалось не в пользу жильцов. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, суд отказал одному из истцов -  Олесе Тюниной, жительнице дома №208  по ул. Пушкина, в признании незаконными требований УК «Алдан» о выплате почти 20 тысяч рублей в качестве оплаты за общедомовые нужды за отопление.  Решение суда стало настоящим шоком для остальных истцов, а их – несколько десятков человек. Напомним, о непростой ситуации, в которой оказались волжане, ИА "Высота 102" сообщало в программе "Взгляд с Высоты": "Жители Волгоградской области стали "маленькими" жертвами "большой"  войны за тарифы на ЖКХ". Владельцы квартир, которые много лет назад оборудовали свои квартиры автономным газовым отоплением из-за того, что батареи в жилище были еле теплыми, пострадали от нового циркуляра, разработанного в правительстве РФ, в котором не оказалось отдельной строки о порядке определения расчета оплаты за ОДН пользователями индивидуального отопления. В результате управляющие компании выставили жильцам счета за несколько последних лет, в которых фигурируют десятки тысяч рублей, которые люди якобы задолжали за ОДН. При этом волжане недоумевают: почему подчас за одну единственную батарею в подъезде они должны платить такие астрономические суммы? Владельцы квартир с автономным отоплением, среди которых – немало пенсионеров, заявили о невозможности присоединиться к общим коммуникациям из-за дороговизны неизбежного ремонта. Для них также нереально заплатить по долговым счетам, тем более, что, как они считают, с них требуют оплату за «воздух» - за услугу, которой они не пользовались. 
Волжский горсуд в настоящее время рассматривает еще три иска владельцев квартир с автономным отоплением, среди данных исков есть и коллективные, в которых фигурируют несколько десятков человек. Однако волжане считают, что и их судьба предрешена. «Суд принял первое решение на основании того, что не разработан механизм расчета за общедомовые нужды владельцам индивидуальных газовых котлов, - рассказали горожане. – Не понимаем, почему нельзя произвести элементарные расчеты и не ставить нас в безвыходное положение?». 
Напомним, похожая ситуация сложилась и в других муниципалитетах Волгоградской области, а также в других регионах России. Люди, попавшие в сложное положение, считают, что главная причина их бед – нежелание поставщиков ресурса и их лоббистов в правительстве России  решить проблему в пользу граждан. 

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Патриотический проект, квест и бронекатер: Владимир Путин посетил музей "Россия. Моя история" в Волгограде Президент России Владимир Путин посетил в Волгограде музей "Россия. Моя история", расположенный в пойме реки Царица, сообщает ИА "Высота 102". По информации администрации региона, глава государства осмотрел бронекатер БК-31, который размещен на площадке перед музеем.  Губернатор Андрей Бочаров рассказал президенту России историю этого участника Сталинградской битвы. БК-31 был подбит во время сражения. Бронекатер и одиннадцать членов его героического экипажа пролежали на отмели рядом с островом Голодный почти 75 лет. На борту судна были обнаружены сохранившиеся почти в идеальном состоянии личные вещи бойцов, части вооружения и технических предметов катера. Все найденные...
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УФСБ по Волгоградской области рассекретило документы из архивов 10-й дивизии НКВДКомментарии28
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Экс-губернатор Волгоградской области Сергей Боженов стал индивидуальным предпринимателемКомментарии51
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Родители хотят засудить частную клинику в Волгограде за сомнительный диагноз и лечение их ребенкаКомментарии38
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Владимир Путин 2 февраля проведет в ВолгоградеКомментарии17
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