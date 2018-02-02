Волжский горсуд, где рассматриваются четыре иска жителей города к управляющим компаниям, не согласных с выставленными многотысячными претензиями к собственникам квартир, оборудованных автономным газовым отоплением, вынес первое решение. Оно оказалось не в пользу жильцов. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, суд отказал одному из истцов - Олесе Тюниной, жительнице дома №208 по ул. Пушкина, в признании незаконными требований УК «Алдан» о выплате почти 20 тысяч рублей в качестве оплаты за общедомовые нужды за отопление. Решение суда стало настоящим шоком для остальных истцов, а их – несколько десятков человек. Напомним, о непростой ситуации, в которой оказались волжане, ИА "Высота 102" сообщало в программе "Взгляд с Высоты": "Жители Волгоградской области стали "маленькими" жертвами "большой" войны за тарифы на ЖКХ". Владельцы квартир, которые много лет назад оборудовали свои квартиры автономным газовым отоплением из-за того, что батареи в жилище были еле теплыми, пострадали от нового циркуляра, разработанного в правительстве РФ, в котором не оказалось отдельной строки о порядке определения расчета оплаты за ОДН пользователями индивидуального отопления. В результате управляющие компании выставили жильцам счета за несколько последних лет, в которых фигурируют десятки тысяч рублей, которые люди якобы задолжали за ОДН. При этом волжане недоумевают: почему подчас за одну единственную батарею в подъезде они должны платить такие астрономические суммы? Владельцы квартир с автономным отоплением, среди которых – немало пенсионеров, заявили о невозможности присоединиться к общим коммуникациям из-за дороговизны неизбежного ремонта. Для них также нереально заплатить по долговым счетам, тем более, что, как они считают, с них требуют оплату за «воздух» - за услугу, которой они не пользовались.

Волжский горсуд в настоящее время рассматривает еще три иска владельцев квартир с автономным отоплением, среди данных исков есть и коллективные, в которых фигурируют несколько десятков человек. Однако волжане считают, что и их судьба предрешена. «Суд принял первое решение на основании того, что не разработан механизм расчета за общедомовые нужды владельцам индивидуальных газовых котлов, - рассказали горожане. – Не понимаем, почему нельзя произвести элементарные расчеты и не ставить нас в безвыходное положение?».

Напомним, похожая ситуация сложилась и в других муниципалитетах Волгоградской области, а также в других регионах России. Люди, попавшие в сложное положение, считают, что главная причина их бед – нежелание поставщиков ресурса и их лоббистов в правительстве России решить проблему в пользу граждан.