На юге Волгограда в доме сгорел мужчина

Сегодня отмечается всемирный день борьбы с раком. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, в регионе по-прежнему главной причиной смертности от заболеваний являются болезни органов кровообращения, а количество случаев гибели жителей региона от онкологии – на втором месте. В 2016 году в области было выявлено 11149 человек, которым был впервые поставлен диагноз рак. В 2015 году таких было меньше – 9804 человека, в 2014 году – 9813 человек. В 2016 году от онкологических заболеваний умерли 4737 человек, в 2015 году – 4831 человек, в 2014 году – 4738 человек. В 2016 году онкологические...

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