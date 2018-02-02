|Происшествия
|04.02.2018 09:40
На юге Волгограда в доме сгорел мужчина
Один человек погиб при пожаре в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном Главке МЧС, трагедия произошла накануне вечером на улице Тросовая. Сообщение о возгорании в частном деревянном доме поступило на пульт дежурного около 10 часов вечера. Прибывшие на место расчеты пожарно-спасательный части №6 ликвидировали пламя, распространившиеся на площади 50 квадратных метров, менее чем за 20 минут. На месте пожара был обнаружен погибший 43-летний мужчина. По мнению специалистов, волгоградца погубило неосторожное обращение с огнём.
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Сегодня в Волгоградском театре юного зрителя открылась первая в жизни художника Льва Тырина выставка его работ, посвященная 75-летию...
|Происшествия
|04.02.2018 10:52
Мужчина и ребенок пострадали при аварии в Михайловском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне на 9-м километре дороги "Михайловка- Серафимович". По предварительным данным, 41-летняя женщина-водитель "ЗАЗ" не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в "Ладу Ларгус". При столкновении пострадала 9-летняя девочка, находившаяся в салоне”Лады, ” и 42- летний мужчина - пассажир современного "Запорожца". Пострадавшие доставлены в больницу.
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|Здравоохранение
|04.02.2018 06:21
Сегодня отмечается всемирный день борьбы с раком. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, в регионе по-прежнему главной причиной смертности от заболеваний являются болезни органов кровообращения, а количество случаев гибели жителей региона от онкологии – на втором месте. В 2016 году в области было выявлено 11149 человек, которым был впервые поставлен диагноз рак. В 2015 году таких было меньше – 9804 человека, в 2014 году – 9813 человек. В 2016 году от онкологических заболеваний умерли 4737 человек, в 2015 году – 4831 человек, в 2014 году – 4738 человек. В 2016 году онкологические...
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|Происшествия
|03.02.2018 20:37
Двое детей пострадали сегодня при дорожных происшествиях в Дзержинском и Краснооктябрьском районах Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили представители экстренных служб. Так, около половины седьмого вечера около дома №13 на проспекте Металлургов водитель легкового автомобиля сбил 12-летнего мальчика. Ребенок с сотрясением головного мозга был доставлен в больницу №7. В этот же день, аналогичную травму получил 11-летний мальчишка при аварии на улице 8-й Воздушной Армии. Сообщается, что его сбил грузовик. Пострадавший госпитализирован в больницу №25. Как уточнили информагентству в региональном главке МВД, по предварительным данным, в Краснооктябрьском районе около 18:30, школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, сбил...
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|Расследования
|03.02.2018 19:06
Выявлены факты исчезновения более двух десятков самолетов, которые стояли на балансе волгоградского ДОСААФ. Как стало известно ИА «Высота 102», пропажа учебно-боевой и гражданской авиатехники, находящейся на базе авиаклуба им. Хользунова, расположенного в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, была обнаружена при составлении акта приема и передачи имущества новому руководству региональной организации. Соответствующее заявление с просьбой провести проверку по данному факту уже направлено в правоохранительные органы. Как стало известно ИА "Высота 102", до текущего времени на балансе организации числилась следующая авиатехника: 3 самолета АН-2, 5 вертолетов МИ-2, 13 самолетов ЯК-52, 5 самолетов Л-29 и 2 планера. Однако сейчас в наличии имеются...
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|Общество
|03.02.2018 18:38
Почти 60 студентов Волжского политехнического института изъявили желание подработать стюардами во время матчей чемпионата мира по футболу в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, уже состоялась встреча студентов с рекрутинговым центром и представителями МФЦ по оформлению документов на эту работу. В команду политеха записались и несколько представителей других вузов города. В феврале после соблюдения всех формальностей кандидаты в стюарды пройдут обучение на базе Волжского политеха, затем их ждет практика на реальных матчах в рамках российских турниров по футболу и, наконец, летом студенты ВПИ окажутся в гуще событий на главном стадионе региона — «Волгоград Арена». Каждый час...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|03.02.2018 16:05
"Комсомольская правда", 2 февраля. Автор Игорь Емельянов Бывший директор музея-панорамы «Сталинградская битва» в канун 75-летия победы на Волге опроверг несколько мифов и привел новые удивительные факты о главном сражении Второй Мировой БИСМАРКА СБИЛИ 20-ЛЕТНИЕ ДЕВЧОНКИ - Вы работали над энциклопедией «Сталинградская битва». За пять лет, минувших с 70-летнего юбилея, изменились ли данные о потерях сторон в главной битве мировой истории? - Мы впервые показываем потери союзников Германии. Приводим данные Института бундесвера в ФРГ, у которого есть информация о потерях союзников, которые мы не упоминали. По 2-й армии...
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|Общество
|03.02.2018 15:39
АО «Волгоградтранспригород», которое занимается пассажирскими перевозками электрическим транспортом, требует с комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области более 2 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, эти средства, считает истец, бюджет региона недоплатил за проезд в электричках льготных категорий граждан. Между тем, это не первый спор между перевозчиком и комитетом транспорта. Так, ранее АО «Волгоградтранспригород» предъявил счет структурному подразделению региона на 16 миллионов рублей. Эту сумму по подсчетам «Волгогралтранспригород» в акционерном обществе недополучили из-за применения экономически необоснованных тарифов на оказание транспортных услуг, из-за чего перевозчик якобы понес убытки, так как получил меньше субсидий...
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|Общество
|03.02.2018 10:58
Группа бойцов ВДВ из Камышина вышла на тысячекилометровый лыжный марш-бросок, посвященный предстоящим 100-летию Вооруженных Сил России, которое будет отмечаться 23 февраля, и вековому юбилею Рязанского училища ВДВ, которое отсчитывает свою историю с 13 ноября 1918 года. Как сообщает ИА "Высота 102", в эти минуты трем десяткам бойцов 56-ой отдельной десантно-штурмовой бригады, при помощи видеоконференцсвязи командующий воздушно-десантными войсками отдал приказ о старте. За три дня участникам перехода и почти полусотне их сопровождающих предстоит дойти до Волгограда. 6...
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|Происшествия
|03.02.2018 10:30
Два человека погибли в аварии в Дубовском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в экстренных службах региона. По поступившим сведениям, сегодня утром на трассе "Сызрань-Волгоград" столкнулись два автомобиля. При аварии погибли двое мужчин. Сейчас устанавливаются их личности и обстоятельства трагедии. Как уточнили информагентству в региональном главке МВД, по предварительным данным, авария произошла около 7 часов 30 минут утра на 146 километре трассы. Автомобиль "ВАЗ-2110" "влетел" под прицеп грузовика. Погибли 20-летний водитель и 31-летний пассажир легкового авто.
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|Экология
|03.02.2018 05:03
Волжский городской суд приостановил деятельность ВМПГК "Нептун" по использованию акватории реки Ахтуба. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, надзорное ведомство обратилось в суд с иском по освобождению незаконно занятой территории водного объекта, используемого для размещения водного транспорта. В ходе проверки было установлено, что ВМПГК "Нептун" использует данную территорию для размещения маломерных судов, катеров, моторных лодок и других воднотранспортных средств в отсутствие договора водопользования. Исполнение решения суда взято прокуратурой на контроль.
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|Общество
|02.02.2018 23:27
Ретро-взвод девушек-регулировщиц, дежуривших сегодня на улицах города-героя Волгограда в форме военных лет, отметил на торжествах в честь 75-летия победы в Сталинградской битве президент России Владимир Путин. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, глава государства встретился с действующими сотрудницами полиции, которые на протяжении всего праздничного дня создавали особый историко-патриотический колорит и атмосферу Сталинграда. Президент похвалил девушек и с удовольствием с ними сфотографировался. Отметим, что взвод девушек-регулировщиц – единственный такого рода в стране, является визитной карточкой города-героя Волгограда. Сотрудницы полиции, одетые в форму военных лет, вот уже несколько лет дежурят на главных улицах и площадях в торжественные...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 20:18
В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин" на концерте в честь 75-годовщины Сталинградской победы
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами и гостями города в течение часа выступали хоровая капелла "Царицынской оперы", вокальный коллектив консерватории имени Серебрякова и группа "SMS" Волгоградской областной детской филармонии. Вокальные номера "иллюстрировали" кадры кинохроники, проецируемые на ротонду панорамы. А незадолго до начала праздничного фейерверка собравшиеся увидели трехмерную видеоинсталляцию, воспроизводимую на разрушенной во время войны мельнице Гергардта. Перед их глазами она сперва "восстала из руин", а затем на ее стенах развернулись картины уличных боев и объятого пламенем города, которые завершились полным разгромом врага.
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|Политика
|02.02.2018 18:19
Андрей Бочаров стал единственным попутчиком президента во время пути из аэропорта Волгограда на Мамаев курган. Как стало известно ИА «Высота 102», также - в одной машине Владимир Путин и губернатор Волгоградской области приехали назад в аэропорт вечером, по окончании пребывания главы государства в городе - герое на праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве. На какие темы общались Андрей Бочаров и Владимир Путин, пока кортеж мчался по волгоградским улицам, неизвестно.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 18:08
Патриотический проект, квест и бронекатер: Владимир Путин посетил музей "Россия. Моя история" в Волгограде
Президент России Владимир Путин посетил в Волгограде музей "Россия. Моя история", расположенный в пойме реки Царица, сообщает ИА "Высота 102". По информации администрации региона, глава государства осмотрел бронекатер БК-31, который размещен на площадке перед музеем. Губернатор Андрей Бочаров рассказал президенту России историю этого участника Сталинградской битвы. БК-31 был подбит во время сражения. Бронекатер и одиннадцать членов его героического экипажа пролежали на отмели рядом с островом Голодный почти 75 лет. На борту судна были обнаружены сохранившиеся почти в идеальном состоянии личные вещи бойцов, части вооружения и технических предметов катера. Все найденные...
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|Общество
|02.02.2018 16:32
Дети маршалов и генералов в Волгограде о своих родителях: Архитектор Сталинградской победы, «любимчик» Сталина, стратег
Сегодня журналисты ИА «Высота 102» встретились с детьми выдающихся полководцев Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны, прибывшими из Москвы на празднование 75-летия Победы под Сталинградом. Они приехали, чтобы в этот великий день побыть на празднике вместе со сталинградцами в городе, который, по их признанию, оставил неизгладимый след в сердцах их родителей. Как опрокинулись планы Вермахта Сыну дважды Героя Советского Союза Александра Василевского Игорю Александровичу Василевскому – 80 лет. Он признается, что не знает больше на земле другого такого же города, овеянной великой славой. ...
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Происшествия
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На юге Волгограда в доме сгорел мужчина
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