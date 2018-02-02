В Волгоградской области стало больше онкобольных

Сегодня отмечается всемирный день борьбы с раком. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, в регионе по-прежнему главной причиной смертности от заболеваний являются болезни органов кровообращения, а количество случаев гибели жителей региона от онкологии – на втором месте. В 2016 году в области было выявлено 11149 человек, которым был впервые поставлен диагноз рак. В 2015 году таких было меньше – 9804 человека, в 2014 году – 9813 человек. В 2016 году от онкологических заболеваний умерли 4737 человек, в 2015 году – 4831 человек, в 2014 году – 4738 человек. В 2016 году онкологические заболевания были обнаружены у 64 детей и подростков, в 2015 году таких было 61 человек, в 2014 году – 52 ребенка. В 2016 году от рака умерли 12 детей, в 2015 году – 10, а в 2014 году – 16. Согласно данным ведомства, первое место в структуре онкозаболеваний составляют новообразования кожи, молочной железы, легких, предстательной железы.

Между тем, всемирный день борьбы с раком призван прежде всего повысить уровень осведомленности населения об этом страшном заболевании, а также побудить людей заниматься профилактикой, проходить диспансеризацию, а также исключить влияние вредных факторов в своей жизни, которые могут способствовать развитию этих заболеваний – алкоголь, табак, неправильное питание, плохая экология и т.д.



