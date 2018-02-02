Двое детей пострадали под колесами грузовика и легковушки в Волгограде

Двое детей пострадали сегодня при дорожных происшествиях в Дзержинском и Краснооктябрьском районах Волгограда. Об этом ИА “Высота 102” сообщили представители экстренных служб. Так, по предварительным данным около половины седьмого вечера около дома №11 на проспекте Металлургов водитель легкового автомобиля сбил 12-летнего мальчика. Ребенок с сотрясением головного мозга был доставлен в больницу №7.

Ранее днем аналогичную травму получил 11-летний мальчишка при аварии на улице 8-й Воздушной Армии. Сообщается, что его сбил грузовик. Пострадавший госпитализирован в больницу №25.

Причины и обстоятельства обоих дорожных инцидентов устанавливаются.