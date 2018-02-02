Волжские студенты заработают на ЧМ-2018 несколько стипендий





Почти 60 студентов Волжского политехнического института изъявили желание подработать стюардами во время матчей чемпионата мира по футболу в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, уже состоялась встреча студентов с рекрутинговым центром и представителями МФЦ по оформлению документов на эту работу. В команду политеха записались и несколько представителей других вузов города.

В феврале после соблюдения всех формальностей кандидаты в стюарды пройдут обучение на базе Волжского политеха, затем их ждет практика на реальных матчах в рамках российских турниров по футболу и, наконец, летом студенты ВПИ окажутся в гуще событий на главном стадионе региона — «Волгоград Арена». Каждый час их работы организаторы оценили в 200 руб. За четыре дня ЧМ-2018 студенты смогут неплохо заработать, не говоря о бесценной возможности наблюдать игру мирового уровня.



