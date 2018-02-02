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Общество
 03.02.2018 17:05

В центре британского Ковентри появится площадь Волгограда

В британском Ковентри появится памятник Сталинградской победе и площадь Волгограда. Как сообщили  ИА «Высота 102» в Волгоградской гордуме, об этом договорились сегодня в ходе рабочей встречи глава Волгограда Андрей Косолапов и лорд-мэр Ковентри Энтони Скиппер. Идея создания памятника Сталинградской Победе в центре Ковентри принадлежит британской стороне. По словам лор-мэра Ковентри, она стала результатом многолетних связей британского и российского городов, являющихся основателями и законодателями международного побратимского движения.
"Побратимские отношения Сталинграда и Ковентри зародились в 1944 году, когда еще шла Вторая мировая война, они проверены и огнем, и временем", – отметил господин Энтони Скиппер. Так, в ноябре 1954 года появилось совместное воззвание городов-побратимов Сталинграда и Ковентри к Организации объединенных наций. В нем оба города, потерпевшие почти полное разрушение и громадные человеческие потери в ходе Второй мировой войны, выступили с призывом отмены ядерного и водородного оружия.
Предполагается, что памятник будет открыт осенью 2018 года, а его центральным фрагментом станет мемориальная плита с изображением герба российского города-победителя и поясняющей надписью. У ковентрийцев есть предложение назвать прилегающую к памятнику территорию «Площадь Волгограда».
  

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В Волгоградском авиаклубе ДОСААФ пропали 24 самолета и вертолета  Выявлены факты исчезновения более двух десятков самолетов, которые стояли на балансе волгоградского ДОСААФ. Как стало известно ИА «Высота 102», пропажа учебно-боевой и гражданской авиатехники, находящейся на базе авиаклуба им. Хользунова, расположенного в Среднеахтубинском районе Волгоградской области,  была обнаружена при составлении акта приема и передачи имущества  новому руководству региональной организации. Соответствующее заявление с просьбой провести проверку по данному факту уже направлено  в правоохранительные органы. Как стало известно ИА "Высота 102", до текущего времени на балансе организации числилась следующая авиатехника: 3 самолета АН-2, 5 вертолетов  МИ-2, 13 самолетов ЯК-52, 5 самолетов Л-29 и 2 планера.  Однако сейчас в наличии имеются...
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Общество 02.02.2018 23:27

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От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2018 20:18

В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин" на концерте в честь 75-годовщины Сталинградской победы Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами и гостями города в течение  часа выступали хоровая капелла "Царицынской оперы", вокальный коллектив консерватории имени Серебрякова и группа "SMS" Волгоградской областной детской филармонии. Вокальные номера "иллюстрировали" кадры кинохроники, проецируемые на ротонду панорамы. А незадолго до начала праздничного фейерверка собравшиеся увидели трехмерную видеоинсталляцию,  воспроизводимую на разрушенной во время войны мельнице Гергардта. Перед их глазами она сперва "восстала из руин", а затем на ее стенах развернулись картины уличных боев и объятого пламенем города, которые завершились полным разгромом врага. 
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Губернатор Волгоградской области "прокатился" наедине с президентом Андрей Бочаров стал единственным попутчиком президента во время пути из аэропорта Волгограда на Мамаев курган. Как стало известно ИА «Высота 102», также - в одной машине Владимир Путин и губернатор Волгоградской области приехали назад в аэропорт вечером, по окончании пребывания главы государства в городе - герое на праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве. На какие темы общались Андрей Бочаров и Владимир Путин, пока кортеж мчался по волгоградским улицам, неизвестно.
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Общество 02.02.2018 16:32

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Прочитана: 6260 раз
Политика 02.02.2018 14:39

Владимир Путин прилетел в Волгоград на празднование 75-летия Победы в Сталинградской битве Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Волгограде. Об этом сообщает ИА «Высота 102». В Волгоградском аэропорту главу государства встречали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов и другие. Владимир Путин из волгоградского аэропорта направился на Мамаев курган, где возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы, а также цветы к могиле маршала Советского Союза В.И.Чуйкова. Напомним, как ранее уже сообщалось, президент  примет участие в ряде мероприятий в Волгограде, посвященных 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Владимир Путин выступит с поздравительной речью в...
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