В центре британского Ковентри появится площадь Волгограда

В британском Ковентри появится памятник Сталинградской победе и площадь Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской гордуме, об этом договорились сегодня в ходе рабочей встречи глава Волгограда Андрей Косолапов и лорд-мэр Ковентри Энтони Скиппер. Идея создания памятника Сталинградской Победе в центре Ковентри принадлежит британской стороне. По словам лор-мэра Ковентри, она стала результатом многолетних связей британского и российского городов, являющихся основателями и законодателями международного побратимского движения.

"Побратимские отношения Сталинграда и Ковентри зародились в 1944 году, когда еще шла Вторая мировая война, они проверены и огнем, и временем", – отметил господин Энтони Скиппер. Так, в ноябре 1954 года появилось совместное воззвание городов-побратимов Сталинграда и Ковентри к Организации объединенных наций. В нем оба города, потерпевшие почти полное разрушение и громадные человеческие потери в ходе Второй мировой войны, выступили с призывом отмены ядерного и водородного оружия.

Предполагается, что памятник будет открыт осенью 2018 года, а его центральным фрагментом станет мемориальная плита с изображением герба российского города-победителя и поясняющей надписью. У ковентрийцев есть предложение назвать прилегающую к памятнику территорию «Площадь Волгограда».



