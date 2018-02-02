Перевозчик требует с чиновников Волгоградской области оплату за проезд в электричках

АО «Волгоградтранспригород», которое занимается пассажирскими перевозками электрическим транспортом, требует с комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области более 2 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, эти средства, считает истец, бюджет региона недоплатил за проезд в электричках льготных категорий граждан. Между тем, это не первый спор между перевозчиком и комитетом транспорта. Так, ранее АО «Волгоградтранспригород» предъявил счет структурному подразделению региона на 16 миллионов рублей. Эту сумму по подсчетам «Волгогралтранспригород» в акционерном обществе недополучили из-за применения экономически необоснованных тарифов на оказание транспортных услуг, из-за чего перевозчик якобы понес убытки, так как получил меньше субсидий из бюджета. Однако арбитражный суд отказал в удовлетворении этого иска, так как в «Волгоградтранспригород» не смогли представить доказательства несогласия с установлением тарифов на проезд в электричках. Решение арбитражного суда истцом было обжаловано.



