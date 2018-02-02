|Происшествия
|03.02.2018 10:30
Два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой на трассе "Сызрань-Волгоград"
Два человека погибли в аварии в Дубовском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в экстренных службах региона. По поступившим сведениям, сегодня утром на трассе "Сызрань-Волгоград" столкнулись два автомобиля. При аварии погибли двое мужчин. Сейчас устанавливаются их личности и обстоятельства трагедии.
Как уточнили информагентству в региональном главке МВД, по предварительным данным, авария произошла около 7 часов 30 минут утра на 146 километре трассы. Автомобиль "ВАЗ-2110" "влетел" под прицеп грузовика. Погибли водитель и пассажир легкового авто.
Волгоградский архив хранит газеты, в которых во время Сталинградской битвы врага «били» метким словом
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Сегодня в Волгоградском театре юного зрителя открылась первая в жизни художника Льва Тырина выставка его работ, посвященная 75-летию...
|Общество
|03.02.2018 10:58
Группа бойцов ВДВ из Камышина вышла на тысячекилометровый лыжный марш-бросок, посвященный предстоящим 100-летию Вооруженных Сил России, которое будет отмечаться 23 февраля, и вековому юбилею Рязанского училища ВДВ, которое отсчитывает свою историю с 13 ноября 1918 года. Как сообщает ИА "Высота 102", в эти минуты трем десяткам бойцов 56-ой отдельной десантно-штурмовой бригады, при помощи видеоконференцсвязи командующий воздушно-десантными войсками отдал приказ о старте. За три дня участникам перехода и почти полусотне их сопровождающих предстоит дойти до Волгограда. 6...
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|Общество
|03.02.2018 10:07
Свыше 60 единиц спецтехники, в том числе 46 комбинированных дорожных машин, вышли ночью на городские дороги для борьбы с гололедицей. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, несмотря на то, что в течение дня метеорологи прогнозируют потепление до положительных отметок, за ночь дорожные службы отсыпали порядка тысячи тонн песко-соляной смеси для обеспечения безопасного проезда транспорта в ночные и утренние часы. Также дороги обрабатывали и бишофитом. Днем синоптики прогнозируют в Волгограде повышение температуры и дожди. В настоящее время все дорожно-коммунальные службы приведены в состояние готовности на случай ухудшения погодных условий. Обработка внутридворовых проездов и тротуаров ведется силами управляющих организаций. В...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|03.02.2018 07:45
"Комсомольская правда", 2 февраля. Автор Игорь Емельянов Бывший директор музея-панорамы «Сталинградская битва» в канун 75-летия победы на Волге опроверг несколько мифов и привел новые удивительные факты о главном сражении Второй Мировой БИСМАРКА СБИЛИ 20-ЛЕТНИЕ ДЕВЧОНКИ - Вы работали над энциклопедией «Сталинградская битва». За пять лет, минувших с 70-летнего юбилея, изменились ли данные о потерях сторон в главной битве мировой истории? - Мы впервые показываем потери союзников Германии. Приводим данные Института бундесвера в ФРГ, у которого есть информация о потерях союзников, которые мы не упоминали. По 2-й армии...
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|Расследования
|03.02.2018 05:06
Выявлены факты исчезновения более двух десятков самолетов, которые стояли на балансе волгоградского ДОСААФ. Как стало известно ИА «Высота 102», пропажа учебно-боевой и гражданской авиатехники, находящейся на базе авиаклуба им. Хользунова, расположенного в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, была обнаружена при составлении акта приема и передачи имущества новому руководству региональной организации. Соответствующее заявление с просьбой провести проверку по данному факту уже направлено в правоохранительные органы. Как стало известно ИА "Высота 102", до текущего времени на балансе организации числилась следующая авиатехника: 3 самолета АН-2, 5 вертолетов МИ-2, 13 самолетов ЯК-52, 5 самолетов Л-29 и 2 планера. Однако сейчас в наличии имеются...
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|Экология
|03.02.2018 05:03
Волжский городской суд приостановил деятельность ВМПГК "Нептун" по использованию акватории реки Ахтуба. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, надзорное ведомство обратилось в суд с иском по освобождению незаконно занятой территории водного объекта, используемого для размещения водного транспорта. В ходе проверки было установлено, что ВМПГК "Нептун" использует данную территорию для размещения маломерных судов, катеров, моторных лодок и других воднотранспортных средств в отсутствие договора водопользования. Исполнение решения суда взято прокуратурой на контроль.
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|Общество
|02.02.2018 23:27
Ретро-взвод девушек-регулировщиц, дежуривших сегодня на улицах города-героя Волгограда в форме военных лет, отметил на торжествах в честь 75-летия победы в Сталинградской битве президент России Владимир Путин. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, глава государства встретился с действующими сотрудницами полиции, которые на протяжении всего праздничного дня создавали особый историко-патриотический колорит и атмосферу Сталинграда. Президент похвалил девушек и с удовольствием с ними сфотографировался. Отметим, что взвод девушек-регулировщиц – единственный такого рода в стране, является визитной карточкой города-героя Волгограда. Сотрудницы полиции, одетые в форму военных лет, вот уже несколько лет дежурят на главных улицах и площадях в торжественные...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 20:18
В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин" на концерте в честь 75-годовщины Сталинградской победы
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами и гостями города в течение часа выступали хоровая капелла "Царицынской оперы", вокальный коллектив консерватории имени Серебрякова и группа "SMS" Волгоградской областной детской филармонии. Вокальные номера "иллюстрировали" кадры кинохроники, проецируемые на ротонду панорамы. А незадолго до начала праздничного фейерверка собравшиеся увидели трехмерную видеоинсталляцию, воспроизводимую на разрушенной во время войны мельнице Гергардта. Перед их глазами она сперва "восстала из руин", а затем на ее стенах развернулись картины уличных боев и объятого пламенем города, которые завершились полным разгромом врага.
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|Политика
|02.02.2018 18:19
Андрей Бочаров стал единственным попутчиком президента во время пути из аэропорта Волгограда на Мамаев курган. Как стало известно ИА «Высота 102», также - в одной машине Владимир Путин и губернатор Волгоградской области приехали назад в аэропорт вечером, по окончании пребывания главы государства в городе - герое на праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве. На какие темы общались Андрей Бочаров и Владимир Путин, пока кортеж мчался по волгоградским улицам, неизвестно.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 18:08 (Обновлено: 03.02.2018 12:15)
Патриотический проект, квест и бронекатер: Владимир Путин посетил музей "Россия. Моя история" в Волгограде
Президент России Владимир Путин посетил в Волгограде музей "Россия. Моя история", расположенный в пойме реки Царица, сообщает ИА "Высота 102". По информации администрации региона, глава государства осмотрел бронекатер БК-31, который размещен на площадке перед музеем. Губернатор Андрей Бочаров рассказал президенту России историю этого участника Сталинградской битвы. БК-31 был подбит во время сражения. Бронекатер и одиннадцать членов его героического экипажа пролежали на отмели рядом с островом Голодный почти 75 лет. На борту судна были обнаружены сохранившиеся почти в идеальном состоянии личные вещи бойцов, части вооружения и технических предметов катера. Все найденные...
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|Общество
|02.02.2018 17:15
Сегодня во время первых праздничных мероприятий скоростной трамвай перевез суточную норму пассажиропотока. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, сегодня городской электротранспорт работает в усиленном режиме: увеличено количество рейсов на маршрутах трамваев и троллейбусов, в том числе, метротрама. Сегодня на маршруты СТ и СТ-2 вышли 28 трамвайных поездов вместо 16-ти – столько по этим направлениям следуют по субботам и воскресеньям Только в первой половине дня, к 12-00, волгоградская подземка перевезла почти 100 тысяч горожан и гостей Волгограда, посетивших праздничные мероприятия. Столько же метротрам в среднем перевозит за сутки.
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|Общество
|02.02.2018 16:32
Дети маршалов и генералов в Волгограде о своих родителях: Архитектор Сталинградской победы, «любимчик» Сталина, стратег
Сегодня журналисты ИА «Высота 102» встретились с детьми выдающихся полководцев Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны, прибывшими из Москвы на празднование 75-летия Победы под Сталинградом. Они приехали, чтобы в этот великий день побыть на празднике вместе со сталинградцами в городе, который, по их признанию, оставил неизгладимый след в сердцах их родителей. Как опрокинулись планы Вермахта Сыну дважды Героя Советского Союза Александра Василевского Игорю Александровичу Василевскому – 80 лет. Он признается, что не знает больше на земле другого такого же города, овеянной великой славой. ...
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|Политика
|02.02.2018 15:42
Президент России Владимир Путин в рамках торжественных мероприятий, посвященных 75-летию окончания Сталинградской битвы, начал пребывание в Волгограде с посещения Мамаева кургана, сообщает ИА "Высота 102". Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы и цветы к могиле маршала, дважды героя Советского Союза Василия Чуйкова. Чуйков командовал 62-й (8-й гвардейской) армией, особо отличившейся при обороне Сталинграда. Умер маршал в 1982 году, и, согласно его завещанию, похоронен на Мамаевом кургане. После этого Владимир Путин подошел поприветствовать людей, собравшихся на мемориале. В эти минуты глава государства уже находится...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 15:05
Разогнали тучи и привели в полный восторг волгоградев и гостей города красавцы-самолеты из пилотажной группы «Стрижи». Как сообщает ИА «Высота 102», за каждым маневром шести истребителей МИГ-29 с придыханием в груди наблюдали сотни гостей праздника, приуроченного к 75-ой годовщине Победы в Сталинградской битве. Авиашоу стало главным и самым долгожданным моментом организованной возле музея-панорамы войсками ЮВО и Воздушно-космических сил акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской федерации – твой выбор!». ...
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|Политика
|02.02.2018 14:39
Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Волгограде. Об этом сообщает ИА «Высота 102». В Волгоградском аэропорту главу государства встречали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов и другие. Владимир Путин из волгоградского аэропорта направился на Мамаев курган, где возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы, а также цветы к могиле маршала Советского Союза В.И.Чуйкова. Напомним, как ранее уже сообщалось, президент примет участие в ряде мероприятий в Волгограде, посвященных 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Владимир Путин выступит с поздравительной речью в...
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|Общество
|02.02.2018 14:12
Сотрудники компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» приняли участие в торжествах, посвященных 75-летию Сталинградской битвы. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, утром 2 февраля молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» при поддержке объединённой профсоюзной организации ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Котельниковском районе – непосредственного участника великого исторического события Николая Ананьевича Небыкова, детей Сталинграда и вдов участников Сталинградской битвы. Ребята приезжали к ветеранам, чтобы вручить подарки, лично выразить огромную благодарность и передать уважаемым представителям легендарного поколения наилучшие пожелания доброго здоровья и благополучия от имени всех сотрудников предприятия. Коллектив сотрудников предприятий котельниковской площадки строительства Гремячинского ГОКа принял участие в торжественном...
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3 февраля 10:30
Два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой на трассе "Сызрань-Волгоград"
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Происшествия
3 февраля 10:30
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