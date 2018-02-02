Два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой на трассе "Сызрань-Волгоград"

Два человека погибли в аварии в Дубовском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в экстренных службах региона. По поступившим сведениям, сегодня утром на трассе "Сызрань-Волгоград" столкнулись два автомобиля. При аварии погибли двое мужчин. Сейчас устанавливаются их личности и обстоятельства трагедии.

Как уточнили информагентству в региональном главке МВД, по предварительным данным, авария произошла около 7 часов 30 минут утра на 146 километре трассы. Автомобиль "ВАЗ-2110" "влетел" под прицеп грузовика. Погибли водитель и пассажир легкового авто.