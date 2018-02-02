В Волгограде всю ночь дороги избавляли от гололедицы

Свыше 60 единиц спецтехники, в том числе 46 комбинированных дорожных машин, вышли ночью на городские дороги для борьбы с гололедицей. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, несмотря на то, что в течение дня метеорологи прогнозируют потепление до положительных отметок, за ночь дорожные службы отсыпали порядка тысячи тонн песко-соляной смеси для обеспечения безопасного проезда транспорта в ночные и утренние часы. Также дороги обрабатывали и бишофитом. Днем синоптики прогнозируют в Волгограде повышение температуры и дожди. В настоящее время все дорожно-коммунальные службы приведены в состояние готовности на случай ухудшения погодных условий. Обработка внутридворовых проездов и тротуаров ведется силами управляющих организаций. В случаях ненадлежащей уборки территорий жителям следует обращаться в муниципальную жилищную инспекцию, отметили в мэрии.