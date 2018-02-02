Волгоградские десантники отправились в лыжный марш-бросок до Рязани





Группа бойцов ВДВ из Камышина вышла на тысячекилометровый лыжный марш-бросок, посвященный предстоящим 100-летию Вооруженных Сил России, которое будет отмечаться 23 февраля, и вековому юбилею Рязанского училища ВДВ, которое отсчитывает свою историю с 13 ноября 1918 года. Как сообщает ИА "Высота 102", в эти минуты трем десяткам бойцов 56-ой отдельной десантно-штурмовой бригады, при помощи видеоконференцсвязи командующий воздушно-десантными войсками отдал приказ о старте. За три дня участникам перехода и почти полусотне их сопровождающих предстоит дойти до Волгограда. 6 февраля на Мамаевом кургане состоится торжественная встреча, и пройдут показательные выступления десантников по рукопашному бою. После отдыха группа отправится в Михайловку, оттуда - в Борисоглебск, далее - в Тамбов и Ряжск. Финишировать камышане планируют 20 февраля в Рязани. Как стало известно информагентству из источника в военном ведомстве, вместе с нашими земляками в мероприятии участвуют бойцы ВДВ изо всех уголков страны: Новороссийска, Пскова, Костромы, Тулы, Смоленска, Ульяновска, Белгорода, Кубинки, Улан-Удэ, Уссурийска и самой Рязани. По имеющимся данным, десантники из Улан-Удэ и Уссурийска часть маршрута преодолеют при помощи авиации. Отметим, что такое мероприятие в России проводится впервые

"Мы отобрали для участие лучших бойцов. Им предстоит очень долгий и очень сложный маршрут, протяженностью 1007 километров. В то же время для них - это отличная тренировка и большая ответственность представлять не только саму бригаду и воздушно-десантные войска, но и вооруженные силы в целом. К тому же на участников перехода возложена важная миссия - они должны отнести в Рязань капсулу со Сталинградской землей," - говорит заместитель командира по работе с личным составом 56-ой гвардейской отдельной ордена Отечественной войны I степени Донской казачьей бригады ВДВ.