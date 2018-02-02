Владимир Путин в Волгограде похвалил девушек-регулировщиц





Ретро-взвод девушек-регулировщиц, дежуривших сегодня на улицах города-героя Волгограда в форме военных лет, отметил на торжествах в честь 75-летия победы в Сталинградской битве президент России Владимир Путин. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, глава государства встретился с действующими сотрудницами полиции, которые на протяжении всего праздничного дня создавали особый историко-патриотический колорит и атмосферу Сталинграда. Президент похвалил девушек и с удовольствием с ними сфотографировался.

Отметим, что взвод девушек-регулировщиц – единственный такого рода в стране, является визитной карточкой города-героя Волгограда. Сотрудницы полиции, одетые в форму военных лет, вот уже несколько лет дежурят на главных улицах и площадях в торжественные для города-героя дни. Эта идея принадлежала начальнику регионального главка МВД Александру Кравченко. За создание такого ретро-взвода летом 2013 года во время визита в Волгоград его поблагодарил президент Владимир Путин.

Девушки-регулировщицы, которые принимают участие в торжественных мероприятиях, берут пример с нашей землячки – Марии Филипповны Лиманской. Именно она в мае 1945 года была запечатлена на фото на посту у Бранденбургских ворот. Тогда снимок облетел весь мир, и Лиманскую стали называть «бранденбургской мадонной». Сотрудницы ДПС, участницы уникального взвода, встречались с Марией Филипповной в 2012 году. Тогда знаменитая землячка провела для регулировщиц мастер-класс.



