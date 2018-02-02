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Политика
 02.02.2018 18:19

Губернатор Волгоградской области "прокатился" наедине с президентом



Андрей Бочаров стал единственным попутчиком президента во время пути из аэропорта Волгограда на Мамаев курган. Как стало известно ИА «Высота 102», также - в одной машине Владимир Путин и губернатор Волгоградской области приехали назад в аэропорт вечером, по окончании пребывания главы государства в городе - герое на праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве. На какие темы общались Андрей Бочаров и Владимир Путин, пока кортеж мчался по волгоградским улицам, неизвестно.

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От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2018 20:18 (Обновлено: 02.02.2018 20:46)

В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин" на концерте в честь 75-годовщины Сталинградской победы Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы,  начался в эти минуты у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами и гостями города в течение ближайшего часа выступят хоровая капелла "Царицынской оперы", вокальный коллектив консерватории имени Серебрякова и группа "SMS" Волгоградской областной детской филармонии. Вокальные номера "иллюстрируют" кадры кинохроники, проецируемые на ротонду панорамы. А незадолго до начала праздничного фейерверка собравшиеся увидят трехмерную видеоинсталляцию,  воспроизводимую на разрушенной во время войны мельнице Герхарда. Перед их глазами она сперва "восстанет из руин", а затем на ее стенах развернутся картины уличных боев и объятого пламенем города.
Прочитана: 644 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2018 18:08

Патриотический проект, квест и бронекатер: Владимир Путин посетил музей "Россия. Моя история" в Волгограде Президент России Владимир Путин посетил в Волгограде музей "Россия. Моя история", расположенный в пойме реки Царица, сообщает ИА "Высота 102". По информации администрации региона, глава государства осмотрел бронекатер БК-31, который размещен на площадке перед музеем.  Губернатор Андрей Бочаров рассказал президенту России историю этого участника Сталинградской битвы. БК-31 был подбит во время сражения. Бронекатер и одиннадцать членов его героического экипажа пролежали на отмели рядом с островом Голодный почти 75 лет. На борту судна были обнаружены сохранившиеся почти в идеальном состоянии личные вещи бойцов, части вооружения и технических предметов катера. Все найденные...
Прочитана: 3400 раз
Политика 02.02.2018 17:50

Посол Австралии в России Питер Теш, прибывший в Волгоград на торжественные мероприятия в честь 75-летия победы советских войск в Сталинградском сражении, рассказал журналистам, как в студенческие годы писал диссертацию об этой битве на Волге.  Дипломат, в частности, отметил, что "лично для меня эта дата связана с моей учебой в университете, потому что я написал свою университетскую диссертацию про Сталинградскую битву". Поэтому, подчеркнул посол Австралии в России,  "мне очень важно и приятно находиться здесь сегодня". 
Прочитана: 507 раз
Общество 02.02.2018 17:15

Сегодня во время первых праздничных мероприятий скоростной трамвай перевез суточную норму пассажиропотока. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, сегодня городской электротранспорт работает в усиленном режиме: увеличено количество рейсов на маршрутах трамваев и троллейбусов, в том числе, метротрама. Сегодня на маршруты СТ и СТ-2 вышли 28 трамвайных поездов вместо 16-ти – столько по этим направлениям следуют по субботам и воскресеньям Только в первой половине дня, к 12-00, волгоградская подземка перевезла почти 100 тысяч горожан и гостей Волгограда, посетивших праздничные мероприятия. Столько же метротрам в среднем перевозит за сутки. 
Прочитана: 976 раз
Общество 02.02.2018 16:32

Дети маршалов и генералов в Волгограде о своих родителях: Архитектор Сталинградской победы, «любимчик» Сталина, стратег    Сегодня журналисты ИА «Высота 102» встретились с детьми выдающихся полководцев Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны, прибывшими из Москвы на празднование 75-летия Победы под Сталинградом. Они приехали, чтобы в этот великий день побыть на празднике вместе со сталинградцами в городе, который, по их признанию, оставил неизгладимый след в сердцах их  родителей.  Как опрокинулись планы Вермахта  Сыну дважды Героя Советского Союза Александра Василевского Игорю Александровичу Василевскому – 80 лет. Он признается, что  не знает больше на земле другого такого же города, овеянной великой славой.  ...
Прочитана: 1174 раз
Политика 02.02.2018 15:42

Президент России в Волгограде почтил память защитников Сталинграда минутой молчания Президент России Владимир Путин в рамках торжественных мероприятий, посвященных 75-летию окончания Сталинградской битвы, начал пребывание в Волгограде с посещения Мамаева кургана, сообщает ИА "Высота 102". Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы и цветы к могиле маршала, дважды героя Советского Союза Василия Чуйкова. Чуйков командовал 62-й (8-й гвардейской) армией, особо отличившейся при обороне Сталинграда. Умер маршал в 1982 году, и, согласно его завещанию, похоронен на Мамаевом кургане. После этого Владимир Путин подошел поприветствовать людей, собравшихся на мемориале. В эти минуты глава государства уже находится...
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От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2018 15:05

Пролетевшие «Стрижи» подарили волгоградцам яркое солнце Разогнали тучи и привели в полный восторг волгоградев и гостей города красавцы-самолеты из пилотажной группы «Стрижи». Как сообщает ИА «Высота 102», за каждым маневром шести  истребителей МИГ-29  с придыханием в груди наблюдали сотни гостей праздника, приуроченного к 75-ой годовщине Победы в Сталинградской битве. Авиашоу стало главным  и самым долгожданным моментом организованной возле музея-панорамы войсками ЮВО и Воздушно-космических сил акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской федерации – твой выбор!».  ...
Прочитана: 2184 раз
Политика 02.02.2018 14:39

Владимир Путин прилетел в Волгоград на празднование 75-летия Победы в Сталинградской битве Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Волгограде. Об этом сообщает ИА «Высота 102». В Волгоградском аэропорту главу государства встречали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов и другие. Владимир Путин из волгоградского аэропорта направился на Мамаев курган, где возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы, а также цветы к могиле маршала Советского Союза В.И.Чуйкова. Напомним, как ранее уже сообщалось, президент  примет участие в ряде мероприятий в Волгограде, посвященных 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Владимир Путин выступит с поздравительной речью в...
Прочитана: 9354 раз
Общество 02.02.2018 14:12

Молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия» поздравила ветеранов Сталинграда Сотрудники компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» приняли участие в торжествах, посвященных 75-летию Сталинградской битвы. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, утром 2 февраля молодые специалисты  «ЕвроХим-ВолгаКалия»  при поддержке объединённой профсоюзной организации ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Котельниковском районе – непосредственного участника великого исторического события Николая Ананьевича Небыкова, детей Сталинграда и вдов участников Сталинградской битвы.  Ребята приезжали к ветеранам, чтобы вручить подарки, лично выразить огромную благодарность и передать уважаемым представителям легендарного поколения наилучшие пожелания доброго здоровья и благополучия от имени всех сотрудников предприятия.  Коллектив сотрудников предприятий котельниковской площадки строительства Гремячинского ГОКа принял участие в торжественном...
Прочитана: 476 раз
Общество 02.02.2018 13:29 (Обновлено: 02.02.2018 14:57)

Ко 2 февраля ЛУКОЙЛ подарил волгоградцам солнечное настроение и созвездие талантовВ дни празднования 75-летия Сталинградской победы волгоградцы участвуют в памятных и праздничных мероприятиях. Ярким моментом этих дней стало выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, которое прошло в Волгограде в последний январский день в зале «НЭТ». Как сообщает ИА «Высота 102», зал собрал ветеранов, военнослужащих-отставников, имеющих боевые награды, наших земляков, чьё трудное детство прошло в военном Сталинграде, представителей общественных организаций.   Ансамбль начал своё выступление с песен «Несокрушимая и легендарная» и «Священная война». Эмоции переполняли: слезы на глазах зрителей во время исполнения произведений «Горячий снег»,  «Журавли» и нескончаемые аплодисменты исполнителям «Смуглянки»,...
Прочитана: 1057 раз
Газетный киоск 02.02.2018 12:29 (Обновлено: 02.02.2018 20:39)

Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой "Комсомольская правда", 2 февраля. Автор Игорь Емельянов. У Вечного Огня на площади Павших борцов, где немецкие снегоуборщики забрасывали снегом полувековые ели, два говорливых норвежца не поверили мне, когда я им сказал, сколько погибло в Сталинграде. Их переводчик повторил. Потомки викингов-завоевателей пораженно примолкли. Мы разошлись. Их путь лежал к Волге, мой в степь. КРЕСТЫ РОССОШЕК Колокол в сомкнутых руках окаменевшей матери не зазвонит никогда — у него нет языка. 20394 лежащих здесь...
Прочитана: 8891 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2018 11:40 (Обновлено: 02.02.2018 14:30)

После парада в Волгограде губернатор вручил часы командирам расчетов Обладателями часов, изготовленных по заказу специально к 75-й годовщине победы в битве за Сталинград, стали  все командиры парадных расчетов, которые прошли по площади Павших борцов в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", ценные подарки в бархатных коробочках вручал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Прочитана: 2661 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 02.02.2018 10:45

75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в Волгограде. Впервые в нем приняли участие ВВС и ВКС, которые продемонстрировали собравшимся на центральной площади города-героя свое летное мастерство. Как сообщает ИА "Высота 102", тысячи волгоградцев и гостей города на Волге пришли к десяти часам к площади Павших Борцов. На почетных  местах - ветераны и дети войны, узники концлагерей, члены иностранных делегации. Командовал парадом генерал-лейтенант Сергей Кузовлев, командир возрожденной в прошлом году 8-й гвардейской общевойсковой армии, которая ведет свою историю от прославившейся в Сталинграде 62-й армии, сражавшейся под руководством будущего...
Прочитана: 8019 раз
Общество 02.02.2018 09:56

Почетный гражданин Волгоградской области Николай Максюта – фронтовикам-сталинградцам: Пусть главной наградой для вас будет любовь и забота Дорогие фронтовики, участники Сталинградской битвы! Сегодняшняя дата – 75-летие  Победы под Сталинградом - святой  день не только для вас, победителей, но и для всех нас.  Именно  благодаря великой Победе у нас есть любовь, радость, счастье, да и просто – жизнь!  Несмотря на возраст, многие из вас стойко стоят в строю. Я верю, что мир, подаренный вами, новые поколения оценят по достоинству,  а этот день снова и снова заставит вновь задуматься о мирном будущем грядущих поколений. Дорогие ветераны! Искренне желаю,...
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Расследования 02.02.2018 09:01

Наладить наружное освещение в четырехмесячный срок Волгоградский областной суд обязал среднюю школу №43 Дзержинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе инстанции, это должно быть сделано для обеспечения безопасности детей и сотрудников школы и защиты их от любых посягательств. Указывается, что  "данная мера является одной из профилактических и направлена на противодействие террористической деятельности".  Отметим, что первоначально иск прокурора к учебному заведению был рассмотрен в суде Дзержинского района. И суд первой инстанции отвел всего два месяца на устранение нарушения.  Финансировать работы предстоит городской администрации. 
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