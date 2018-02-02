В Волгоградском авиаклубе ДОСААФ пропали 24 самолета и вертолета





Выявлены факты исчезновения более двух десятков самолетов, которые стояли на балансе волгоградского ДОСААФ. Как стало известно ИА «Высота 102», пропажа учебно-боевой и гражданской авиатехники, находящейся на базе авиаклуба им. Хользунова, расположенного в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, была обнаружена при составлении акта приема и передачи имущества новому руководству региональной организации. Соответствующее заявление с просьбой провести проверку по данному факту уже направлено в правоохранительные органы. Как стало известно ИА "Высота 102", до текущего времени на балансе организации числилась следующая авиатехника: 3 самолета АН-2, 5 вертолетов МИ-2, 13 самолетов ЯК-52, 5 самолетов Л-29 и 2 планера. Однако сейчас в наличии имеются лишь два самолета АН-2, 1 вертолет МИ-2 и один самолет Л-29, который, по данным информагентства, недавно был умышленно поврежден. А ведь ранее на балансе регионального отделения ДОСААФ числились 39 единиц летательных аппаратов чешского производства. Куда они «улетели»? Сданы в аренду, проданы отечественным коллекционерам или собирателям техники из ближнего зарубежья? Неизвестно. Однако примечательно, что все документы на отсутствующую авиатехнику в волгоградском отделении ДОСААФ имеются. ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий.







