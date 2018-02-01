|Политика
|02.02.2018 15:42
Президент России на Мамаевом кургане почтил память защитников Сталинграда минутой молчания
Президент России Владимир Путин в рамках торжественных мероприятий, посвященных 75-летию окончания Сталинградской битвы, начал пребывание в Волгограде с посещения Мамаева кургана, сообщает ИА "Высота 102".
Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы и цветы к могиле маршала, дважды героя Советского Союза Василия Чуйкова. Чуйков командовал 62-й (8-й гвардейской) армией, особо отличившейся при обороне Сталинграда. Умер маршал в 1982 году, и, согласно его завещанию, похоронен на Мамаевом кургане. После этого Владимир Путин подошел поприветствовать людей, собравшихся на мемориале. В эти минуты глава государства уже находится в Центральном концертном зале, где собрались ветераны, участники Сталинградской битвы, дети Сталинграда". В своем выступлении глава государства отметил самопожертвование, духовную мощь и несгибаемый характер русского народа, которые проявились в Сталинградской битве.
"Это единое сопротивление, готовность к самопожертвованию, духовная мощь были поистине непобедимыми, непостижимыми, непонятными и страшными для врага. Судьба Родины, всего мира решалась тогда в Сталинграде. Здесь в самой полной мере проявился несгибаемый характер нашего народа. Он сражался за свой дом, за жизнь своих детей. И, отстояв Сталинград, спас Отечество", — заявил Путин на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию Победы в Сталинградской битве. Надо, призвал глава страны, не проявлять малодушия и равняться на "свершения отцов и дедов", отстоявших Сталинград. "Мы не имеем права в чем-то недорабатывать, проявлять малодушие и нерешительность, мы должны равняться в наших поступках на свершения отцов и дедов наших", - подчеркнул Путин.
Президент также отметил, что нужно так же идти к поставленным целям и добиваться больше, чем уже удалось. "Мы будем идти вперед, только вперед, будем сильными и честными, будем вести за собой новые поколения, передавать им великие традиции нашего великого народа", - подчеркнул глава государства
Президент сказал, что Россия будет гордиться своим прошлым и идти вперед, опираясь на этот фундамент. "Мы, безусловно, гордились и будем гордиться тем, что сделано до нас. И опираясь на этот фундамент, мы будем идти вперед, только вперед, будем сильными и честными, будем вести за собой новые поколения, передавать им великие традиции нашего великого народа",- сказал Путин на торжественном мероприятии в честь 75-летия победы в Сталинградской битве.
Сражение за Сталинград президент назвал величайшей битвой Великой Отечественной войны, Второй мировой войны и всей истории человечества. По словам Владимира Путина, страна встала тогда перед фашистами "несокрушимой твердыней". "Советские воины будто вросли в израненную землю, превратили в неприступную крепость каждую улицу, траншею, дом, огневую точку, - подчеркнул Путин. - С такой же доблестью боролись за город его жители. Это единое сопротивление, готовность к самопожертвованию, духовная мощь были поистине непобедимыми, непостижимыми, непонятными и страшными для врага". "Защитники Сталинграда, все поколение победителей совершили не только ратный подвиг, но и дали нам великое наследство - любовь к Родине, готовность отстаивать ее интересы и независимость, быть стойкими перед любыми испытаниями, заботиться о родной стране и работать ради ее процветания, - заявил он. - В этих простых и понятных истинах - суть нашей жизни".
Президент пожелал здоровья ветеранам и поблагодарил их за победу в Великой Отечественной войне.
В ЦКЗ, напомним, пройдет грандиозный праздничный концерт с участием звезд эстрады, российских актеров, легендарного ансамбля имени Александрова и других коллективов.
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|02.02.2018 15:05
Разогнали тучи и привели в полный восторг волгоградев и гостей города красавцы-самолеты из пилотажной группы «Стрижи». Как сообщает ИА «Высота 102», за каждым маневром шести истребителей МИГ-29 с придыханием в груди наблюдали сотни гостей праздника, приуроченного к 75-ой годовщине Победы в Сталинградской битве. Авиашоу стало главным и самым долгожданным моментом организованной возле музея-панорамы войсками ЮВО и Воздушно-космических сил акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской федерации – твой выбор!». ...
Прочитана: 824 раз
|Общество
|02.02.2018 14:39
Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Волгограде. Об этом сообщает ИА «Высота 102». В Волгоградском аэропорту главу государства встречали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов и другие. Владимир Путин из волгоградского аэропорта направился на Мамаев курган, где возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы, а также цветы к могиле маршала Советского Союза В.И.Чуйкова. Напомним, как ранее уже сообщалось, президент примет участие в ряде мероприятий в Волгограде, посвященных 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Владимир Путин выступит с поздравительной речью в Волгоградской филармонии...
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|Общество
|02.02.2018 14:35
Остановки общественного транспорта в Волгограде в буквальном смысле слова включились в общую атмосферу праздника и начали транслировать поздравление с 75-й годовщиной победы в Сталинградской битве, сообщает ИА "Высота 102". Читатели информагентства прислали в редакцию фото- и видеоматериалы, отснятые в центре Волгограда вечером 1 февраля - накануне юбилейной даты. На них видны "ожившие" электронные табло, установленные на остановках совсем недавно. На экране бегущая строка гласит следующее: "Дорогие Волгоградцы! С праздником 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве!". На информационных табло пока мало информации о движении транспорта, зато можно узнать время, а также температуру воздуха. ...
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|Общество
|02.02.2018 14:12
Сотрудники компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» приняли участие в торжествах, посвященных 75-летию Сталинградской битвы. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, утром 2 февраля молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» при поддержке объединённой профсоюзной организации ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Котельниковском районе – непосредственного участника великого исторического события Николая Ананьевича Небыкова, детей Сталинграда и вдов участников Сталинградской битвы. Ребята приезжали к ветеранам, чтобы вручить подарки, лично выразить огромную благодарность и передать уважаемым представителям легендарного поколения наилучшие пожелания доброго здоровья и благополучия от имени всех сотрудников предприятия. Коллектив сотрудников предприятий котельниковской площадки строительства Гремячинского ГОКа принял участие в торжественном...
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|Общество
|02.02.2018 13:29 (Обновлено: 02.02.2018 14:57)
В дни празднования 75-летия Сталинградской победы волгоградцы участвуют в памятных и праздничных мероприятиях. Ярким моментом этих дней стало выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, которое прошло в Волгограде в последний январский день в зале «НЭТ». Как сообщает ИА «Высота 102», зал собрал ветеранов, военнослужащих-отставников, имеющих боевые награды, наших земляков, чьё трудное детство прошло в военном Сталинграде, представителей общественных организаций. Ансамбль начал своё выступление с песен «Несокрушимая и легендарная» и «Священная война». Эмоции переполняли: слезы на глазах зрителей во время исполнения произведений «Горячий снег», «Журавли» и нескончаемые аплодисменты исполнителям «Смуглянки»,...
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|Газетный киоск
|02.02.2018 12:29
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой "Комсомольская правда", 2 февраля. Автор Игорь Емельянов. У Вечного Огня на площади Павших борцов, где немецкие снегоуборщики забрасывали снегом полувековые ели, два говорливых норвежца не поверили мне, когда я им сказал, сколько погибло в Сталинграде. Их переводчик повторил. Потомки викингов-завоевателей пораженно примолкли. Мы разошлись. Их путь лежал к Волге, мой в степь. КРЕСТЫ РОССОШЕК Колокол в сомкнутых руках окаменевшей матери не зазвонит никогда — у него нет языка. 20394 лежащих здесь...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 11:40 (Обновлено: 02.02.2018 14:30)
Обладателями часов, изготовленных по заказу специально к 75-й годовщине победы в битве за Сталинград, стали все командиры парадных расчетов, которые прошли по площади Павших борцов в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", ценные подарки в бархатных коробочках вручал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 11:03
Донесение командующего войсками Донского фронта Константина Рокоссовского в Ставку ВГК о пленении фельдмаршала Паулюса, а также еще несколько исторических документов опубликовало Минобороны России, сообщает ИА «Высота 102». Среди доступных для ознакомления документов: выпуски фронтовой газеты 13 гвардейской стрелковой дивизии «На разгром врага», наградные листы на присвоение звания Героя Советского Союза гвардии сержанту Якову Павлову, младшему лейтенанту Василию Зайцеву, гвардии красноармейцу Илье Каплунову, старшему лейтенанту Николаю Кочеткову, старшему лейтенанту Ивану Манойлову. Подробно на http://75stalingrad.mil.ru/
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 10:45
75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в Волгограде. Впервые в нем приняли участие ВВС и ВКС, которые продемонстрировали собравшимся на центральной площади города-героя свое летное мастерство. Как сообщает ИА "Высота 102", тысячи волгоградцев и гостей города на Волге пришли к десяти часам к площади Павших Борцов. На почетных местах - ветераны и дети войны, узники концлагерей, члены иностранных делегации. Командовал парадом генерал-лейтенант Сергей Кузовлев, командир возрожденной в прошлом году 8-й гвардейской общевойсковой армии, которая ведет свою историю от прославившейся в Сталинграде 62-й армии, сражавшейся под руководством будущего...
Прочитана: 7441 раз
|Общество
|02.02.2018 09:56
Почетный гражданин Волгоградской области Николай Максюта – фронтовикам-сталинградцам: Пусть главной наградой для вас будет любовь и забота
Дорогие фронтовики, участники Сталинградской битвы! Сегодняшняя дата – 75-летие Победы под Сталинградом - святой день не только для вас, победителей, но и для всех нас. Именно благодаря великой Победе у нас есть любовь, радость, счастье, да и просто – жизнь! Несмотря на возраст, многие из вас стойко стоят в строю. Я верю, что мир, подаренный вами, новые поколения оценят по достоинству, а этот день снова и снова заставит вновь задуматься о мирном будущем грядущих поколений. Дорогие ветераны! Искренне желаю,...
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|Расследования
|02.02.2018 09:01
Наладить наружное освещение в четырехмесячный срок Волгоградский областной суд обязал среднюю школу №43 Дзержинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе инстанции, это должно быть сделано для обеспечения безопасности детей и сотрудников школы и защиты их от любых посягательств. Указывается, что "данная мера является одной из профилактических и направлена на противодействие террористической деятельности". Отметим, что первоначально иск прокурора к учебному заведению был рассмотрен в суде Дзержинского района. И суд первой инстанции отвел всего два месяца на устранение нарушения. Финансировать работы предстоит городской администрации.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 08:59
«В Дни победы, 2 февраля и 9 мая, мы всегда выпивали с отцом фронтовые сто грамм. Он никогда не рассказывал о войне, и только в эти дни наша семья знала, что хоть что-то узнает о его подвигах, которые сам он подвигами никогда не считал…». Сын фронтовика, подполковник авиации Владимир Петрухин в канун празднования юбилея Сталинградской битвы рассказал по просьбе редакции ИА «Высота 102»о своем отце, Иване Федоровиче Петрухине. «За что ты получил орден Красной звезды? – спрашивал я его и слышал ответ: «За языка». А медали за Отвагу, орден Славы?». «За участие в боях», - рассказывает Владимир. Эти...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 06:56
День 2 февраля – особый в жизни Валентины Александровны Усковой, малолетней узницы немецкого концлагеря. Там, в плену, этот день стал для детей и их родителей надеждой на спасение. И это спасение пришло. «Трагическая история Второй мировой войны полна преступлений против человечности. Однако она знала и немало примеров величия духа. Рука, помогающая умирающему, утешающая ребенка, дающая кусок хлеба», - говорит она. Свою историю, о которой ей рассказывали родные, она отправила на конкурс, объявленный немецким фондом «Память, ответственность и будущее». В канун 75-летия Победы под Сталинградом пронзительными воспоминаниями Валентина Ускова поделилась и с редакцией ИА «Высота 102». ...
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|Общество
|02.02.2018 05:33
От имени коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» с 75-ой годовщиной Сталинградской победы волгоградцев поздравляет генеральный директор предприятия Михаил Зимин. Уважаемые ветераны, труженики тыла и дети Сталинграда, дорогие земляки – жители города-героя! Победа под Сталинградом – переломный момент Великой Отечественной войны. Здесь началось победное наступательное шествие советской армии. 2 февраля – знаменательная дата для нашего города, для страны, для мирового сообщества. Во всем мире Сталинград – символ силы духа и воли к победе. Энергетики внесли неоценимый вклад в героическую оборону города. В период великой битвы на Волге в 1942-1943 годах...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 20:56
10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД стала единственной дивизией, которая за доблесть во время битвы за Сталинград в декабре 1942 года была награждена высшей наградой Советского Союза - Орденом Ленина и получила наименование «Сталинградская». Для того времени, такое признание заслуг со стороны президиума Верховного совета СССР было сродни канонизации. Съемочной группе ИА «Высота 102» довелось заглянуть в архивы УФСБ по Волгоградской области и ознакомиться с рассекреченными документами - чтобы попытаться понять, как получилось так, что летом 1942 года Сталинград оказался катастрофически уязвим, а местный гарнизон, основу которого составляла 10-я дивизия НКВД, вынужден был в одиночку противостоять...
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2 февраля 15:42
Президент России на Мамаевом кургане почтил память защитников Сталинграда минутой молчания
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