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Политика
 02.02.2018 15:42

Президент России на Мамаевом кургане почтил память защитников Сталинграда минутой молчания


Президент России Владимир Путин в рамках торжественных мероприятий, посвященных 75-летию окончания Сталинградской битвы, начал пребывание в Волгограде с посещения Мамаева кургана, сообщает ИА "Высота 102".
Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы и цветы к могиле маршала, дважды героя Советского Союза Василия Чуйкова. Чуйков командовал 62-й (8-й гвардейской) армией, особо отличившейся при обороне Сталинграда. Умер маршал в 1982 году, и, согласно его завещанию, похоронен на Мамаевом кургане. После этого Владимир Путин подошел поприветствовать людей, собравшихся на мемориале. В эти минуты глава государства уже находится в Центральном концертном зале, где собрались ветераны, участники Сталинградской битвы, дети Сталинграда". В своем выступлении глава государства отметил самопожертвование, духовную мощь и несгибаемый характер русского народа, которые проявились в Сталинградской битве.
"Это единое сопротивление, готовность к самопожертвованию, духовная мощь были поистине непобедимыми, непостижимыми, непонятными и страшными для врага. Судьба Родины, всего мира решалась тогда в Сталинграде. Здесь в самой полной мере проявился несгибаемый характер нашего народа. Он сражался за свой дом, за жизнь своих детей. И, отстояв Сталинград, спас Отечество", — заявил Путин на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию Победы в Сталинградской битве. Надо, призвал глава страны, не проявлять малодушия и равняться на "свершения отцов и дедов", отстоявших Сталинград. "Мы не имеем права в чем-то недорабатывать, проявлять малодушие и нерешительность, мы должны равняться в наших поступках на свершения отцов и дедов наших", - подчеркнул Путин. 
Президент также отметил, что нужно так же идти к поставленным целям и добиваться больше, чем уже удалось. "Мы будем идти вперед, только вперед, будем сильными и честными, будем вести за собой новые поколения, передавать им великие традиции нашего великого народа", - подчеркнул глава государства
Президент сказал, что Россия будет гордиться своим прошлым и идти вперед, опираясь на этот фундамент. "Мы, безусловно, гордились и будем гордиться тем, что сделано до нас. И опираясь на этот фундамент, мы будем идти вперед, только вперед, будем сильными и честными, будем вести за собой новые поколения, передавать им великие традиции нашего великого народа",- сказал Путин на торжественном мероприятии в честь 75-летия победы в Сталинградской битве.
Сражение за Сталинград президент назвал величайшей битвой Великой Отечественной войны, Второй мировой войны и всей истории человечества. По словам Владимира Путина, страна встала тогда перед фашистами "несокрушимой твердыней". "Советские воины будто вросли в израненную землю, превратили в неприступную крепость каждую улицу, траншею, дом, огневую точку, - подчеркнул Путин. - С такой же доблестью боролись за город его жители. Это единое сопротивление, готовность к самопожертвованию, духовная мощь были поистине непобедимыми, непостижимыми, непонятными и страшными для врага". "Защитники Сталинграда, все поколение победителей совершили не только ратный подвиг, но и дали нам великое наследство - любовь к Родине, готовность отстаивать ее интересы и независимость, быть стойкими перед любыми испытаниями, заботиться о родной стране и работать ради ее процветания, - заявил он. - В этих простых и понятных истинах - суть нашей жизни". 
Президент пожелал здоровья ветеранам и поблагодарил их за победу в Великой Отечественной войне.
В ЦКЗ, напомним, пройдет грандиозный праздничный концерт с участием звезд эстрады, российских актеров, легендарного ансамбля имени Александрова и других коллективов. 

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