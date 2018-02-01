Пролетевшие «Стрижи» подарили волгоградцам яркое солнце







Разогнали тучи и привели в полный восторг волгоградев и гостей города красавцы-самолеты из пилотажной группы «Стрижи». Как сообщает ИА «Высота 102», за каждым маневром шести истребителей МИГ-29 с придыханием в груди наблюдали сотни гостей праздника, приуроченного к 75-ой годовщине Победы в Сталинградской битве. Авиашоу стало главным и самым долгожданным моментом организованной возле музея-панорамы войсками ЮВО и Воздушно-космических сил акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской федерации – твой выбор!».













В мобильном пункте отбора на военную службу каждому желающему предложили пройти тестирование и определить степень своей готовности послужить Родине. Палатки не пустовали, но большей популярностью все же пользовалась солдатская каша, за которой выстраивались огромные очередь. Гречки с тушенкой зрители праздника не были прочь отведать и после фееричного завершении авиашоу, но полевую кухню, увы, быстро свернули. И лишь детворе было не до обеда - они штурмовали выставленную на обозрение боевую технику – бронетранспортеры, самоходные артиллеристские установки и прочие военные машины.