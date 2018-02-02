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Общество
 02.02.2018 16:32

Дети маршалов и генералов в Волгограде о своих родителях: Архитектор Сталинградской победы, «любимчик» Сталина, стратег

   
Сегодня журналисты ИА «Высота 102» встретились с детьми выдающихся полководцев Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны, прибывшими из Москвы на празднование 75-летия Победы под Сталинградом. Они приехали, чтобы в этот великий день побыть на празднике вместе со сталинградцами в городе, который, по их признанию, оставил неизгладимый след в сердцах их  родителей. 

Как опрокинулись планы Вермахта 
Сыну дважды Героя Советского Союза Александра Василевского Игорю Александровичу Василевскому – 80 лет. Он признается, что  не знает больше на земле другого такого же города, овеянной великой славой. 
«Когда  в  сентябре Ставка Верховного Главнокомандования решала вопрос о контрнаступлении под Сталинградом, Жуков и Василевский обратили внимание, что немцев можно окружить. Верховный задал вопрос: хватит ли сил? После нескольких дней расчетов стало ясно, что это будет самым  блистательным решением завершения этого сражения. Василевский прибыл в Сталинград с войсками вновь сформированного Сталинградского  фронта и в результате были опрокинуты планы Вермахта молниеносно, сходу взять город, - говорит сын маршала.  - Сталинград был для маршала всем, потому что он, как представитель Ставки, координировал работу трех фронтов, и как писал  о нем английский  историк Джефри, Василевский стал подлинным архитектором Сталинградской битвы. 
В жизни он был невероятно обязательным и азартным человеком. Ему многое дано было от Бога, в частности, одаренность, благодаря  которой он решал проблемы стратегических операций. Это был азарт человека, который должен был переиграть противника и он его переигрывал. Как-то мы с ним играли в шахматы, и когда я порадовался ничейному счету, он сказал: «Если бы ты мог так сражаться на военных картах, это было бы здорово. Но я пошел по гражданской линии, а мой брат стал военным и так же честно, как и отец, служил Родине и народу».
Единственный в своем роде
В своей книге «Герои Сталинградской битвы», презентация которой состоялась накануне в Волгограде,   ее автор Илья Родимцев говорит  об  Андрее Ивановиче Еременко,  что к нему в большей степени подходит слово «единственный».
«Сложно не согласиться, - признается дочь маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Андрея Еременко Татьяна Еременко. 
«Он был единственным, который командовал двумя фронтами одновременно: Юго-Восточным и Сталинградским. Журналисты говорят, что он был любимцем Сталина. Но это не так, он ценил его как профессионала, смелого, решительного, который никогда не сомневался в успехах военных операций, победах и этим заряжал войска. Его слова на всю жизнь врезались в мою память: «Я счастлив и благодарен судьбе за то, что был назначен на Сталинград». Он считает свое участие в сталинградском сражении  как своеобразный экзамен перед народом на право носить звание советского военачальника. Он отдавал обороне Сталинграда и контрнаступлению все силы своей души и знания. Он написал книгу «Сталинград», а потом поэму «Сталинград», хотя никогда раньше стихов не писал. Это очень эмоциональная вещь, в которой он  уже после победы оценивает в полной мере масштаб Сталинградской битвы. Победу, достигнутую славой нашего оружия, нашей блестящей стратегии, нашего народа. Ведь окружение немцев тремя фронтами считается шедевром военного искусства. Я показывала эту поэму Василию Лановому, Михаилу Ножкину,  Валентину Гафту. Они сошлись во мнении, что это второе «Слово о полку Игореве». Надеюсь, что скоро эта книга выйдет в свет». 
Прошедший три войны
Александр Родимцев прошел Великую Отечественную от начала и до конца. В его жизни был тяжелый 1941-й год, Сталинградская битва, Курская дуга, освобождение Украины, бои на территории Германии и освобождение Дрездена и Праги. 
«Но всю свою жизнь он считал, что самый главный бой для него был в Сталинграде», - рассказывает сын дважды Героя Советского Союза генерала Александра Родимцева Илья Родимцев. – Когда журналисты спрашивали его, чем был для вас Сталинград, он всегда отвечал: «Я заново здесь родился». При жизни отец почти каждый год приезжал в город, где сражались его гвардейцы и не пустили врага к Волге. Встречался с ветеранами, которых любил и которые любили его. Его знал и стар, и млад, а  пионеры отдавали честь. Он был счастлив видеть возрожденный Сталинград. Он написал несколько книг о войне, Сталинграде, как и многие другие военачальники. Но никто из них  в своих мемуарах не рассказывал о себе, своей жизни после войны, которая была не менее насыщенной и интересной. Поэтому в моих книгах  «Генерал Родимцев. Прошедший три войны» и «Герои Сталинградской битвы» я восполнил этот пробел. 
Мы хотим поздравить сталинградцев с этим великим праздником и передать поклон от участников фонда памяти полководцев Победы, который возглавляет дочь маршала Конева Наталья Конева. Мы хотим выразить руководству города и области, всем волгоградцам искреннюю признательность за то, что великие ратные дела наших отцов, дедов и прадедов не забываются. Пусть Сталинград-Волгоград здравствует и процветает».
Подробности встречи - в итоговой информационной программе "Взгляд с Высоты" в воскресенье, 4 февраля.

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