Молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия» поздравила ветеранов Сталинграда









Сотрудники компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» приняли участие в торжествах, посвященных 75-летию Сталинградской битвы. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, утром 2 февраля молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» при поддержке объединённой профсоюзной организации ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Котельниковском районе – непосредственного участника великого исторического события Николая Ананьевича Небыкова, детей Сталинграда и вдов участников Сталинградской битвы.

Ребята приезжали к ветеранам, чтобы вручить подарки, лично выразить огромную благодарность и передать уважаемым представителям легендарного поколения наилучшие пожелания доброго здоровья и благополучия от имени всех сотрудников предприятия.

Коллектив сотрудников предприятий котельниковской площадки строительства Гремячинского ГОКа принял участие в торжественном митинге и возложении цветов к памятнику летчику-герою Михаилу Баранову в городе Котельниково.

«С самых юных лет мы знаем, что Сталинградская битва - символ героизма, мужества и стойкости наших дедов и бабушек, освободивших нашу страну от немецко-фашистских оккупантов. Мы живём и трудимся на сталинградской земле, и поэтому с особой гордостью и трепетом относимся к этой дате и никогда не забудем, какую цену заплатили за победу солдаты, труженики тыла и все жители Сталинграда. Сегодня, во время поздравлений, мы смогли воочию увидеть настоящих героев, поклониться им и выразить нашу глубочайшую признательность. Для нас было большой честью пожать руку ветеранам, послушать их своими воспоминания. И хоть каждый год всё больше отдаляет нас от тех дней, наша главная задача - сохранить историческую память и передать память о великих свершениях наших дедов будущим поколениям», - поделился впечатлениями молодой специалист компании Сергей Лоскутов.







