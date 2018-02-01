В дни празднования 75-летия Сталинградской победы волгоградцы участвуют в памятных и праздничных мероприятиях. Ярким моментом этих дней стало выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, которое прошло в Волгограде в последний январский день в зале «НЭТ». Как сообщает ИА «Высота 102», зал собрал ветеранов, военнослужащих-отставников, имеющих боевые награды, наших земляков, чьё трудное детство прошло в военном Сталинграде, представителей общественных организаций.









Ансамбль начал своё выступление с песен «Несокрушимая и легендарная» и «Священная война». Эмоции переполняли: слезы на глазах зрителей во время исполнения произведений «Горячий снег», «Журавли» и нескончаемые аплодисменты исполнителям «Смуглянки», «Песни о тачанке» и, конечно, всемирно известному солисту коллектива Вадиму Ананьеву за «Калинку».









Волгоградцам посчастливилось увидеть выступление этого легендарного коллектива благодаря администрации региона и поддержке компании «ЛУКОЙЛ». Сегодня ансамбль также выступит на концерте в честь 75-летия победы под Сталинградом в Центральном концертном зале Волгограда с участием Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

ЛУКОЙЛ встречает памятную дату и производственными успехами. Как уже сообщалось, запущенный 1 февраля в Волгограде новый проект компании – солнечная электростанция, получил высокую оценку губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, который отметил высокую активность и социальную ответственность компании.









«В канун нашего великого праздника вы стали первым предприятием в наступившем году, которое реализовало значительный инвестпроект - на «отлично» и в короткие сроки», - сказал, обращаясь к Президенту ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову Андрей Бочаров.









Накануне сотрудники компании традиционно возложили цветы, венки и гирлянды к Вечному огню на Аллее героев, почтив память погибших в Великой Отечественной войне. Возложение состоялось также в Пантеоне Славы и на Воинском мемориальном кладбище на Мамаевом Кургане.



















