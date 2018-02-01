Владимир Путин прилетел в Волгоград на празднование 75-летия Победы в Сталинградской битве















Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Волгограде. Об этом сообщает ИА «Высота 102». В Волгоградском аэропорту главу государства встречали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов и другие.













Владимир Путин из волгоградского аэропорта направился на Мамаев курган, где возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы, а также цветы к могиле маршала Советского Союза В.И.Чуйкова. Напомним, как ранее уже сообщалось, президент примет участие в ряде мероприятий в Волгограде, посвященных 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Владимир Путин выступит с поздравительной речью в Волгоградской филармонии на праздничном концерте, приуроченном к знаменательной дате. Кроме того, президент посетит интерактивный музей "Россия – моя история", где осмотрит мультимедийную выставку "Имена из солдатских медальонов" и даст старт проекту комнаты для виртуального квеста "Сталинградская битва".

Отметим, что это уже девятый визит Владимира Путина в Волгоград.



