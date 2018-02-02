|Экология
|03.02.2018 05:03
В Волгоградской области с реки Ахтуба убирают незаконную стоянку для катеров
Волжский городской суд приостановил деятельность ВМПГК "Нептун" по использованию акватории реки Ахтуба. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, надзорное ведомство обратилось в суд с иском по освобождению незаконно занятой территории водного объекта, используемого для размещения водного транспорта. В ходе проверки было установлено, что ВМПГК "Нептун" использует данную территорию для размещения маломерных судов, катеров, моторных лодок и других воднотранспортных средств в отсутствие договора водопользования. Исполнение решения суда взято прокуратурой на контроль.
Волгоградский архив хранит газеты, в которых во время Сталинградской битвы врага «били» метким словом
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Пожелтевшие и поврежденные страницы неполных подшивок газет, которые хранятся в государственном архиве Волгоградской области, рассказывают свою историю самого тяжелого для...
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Сегодня в Волгоградском театре юного зрителя открылась первая в жизни художника Льва Тырина выставка его работ, посвященная 75-летию...
|От Сталинграда - до Великой Победы
|03.02.2018 07:45
"Комсомольская правда", 2 февраля. Автор Игорь Емельянов Бывший директор музея-панорамы «Сталинградская битва» в канун 75-летия победы на Волге опроверг несколько мифов и привел новые удивительные факты о главном сражении Второй Мировой БИСМАРКА СБИЛИ 20-ЛЕТНИЕ ДЕВЧОНКИ - Вы работали над энциклопедией «Сталинградская битва». За пять лет, минувших с 70-летнего юбилея, изменились ли данные о потерях сторон в главной битве мировой истории? - Мы впервые показываем потери союзников Германии. Приводим данные Института бундесвера в ФРГ, у которого есть информация о потерях союзников, которые мы не упоминали. По 2-й армии...
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|Расследования
|03.02.2018 05:06
Выявлены факты исчезновения более двух десятков самолетов, которые стояли на балансе волгоградского ДОСААФ. Как стало известно ИА «Высота 102», пропажа учебно-боевой и гражданской авиатехники, находящейся на базе авиаклуба им. Хользунова, расположенного в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, была обнаружена при составлении акта приема и передачи имущества новому руководству региональной организации. Соответствующее заявление с просьбой провести проверку по данному факту уже направлено в правоохранительные органы. Как стало известно ИА "Высота 102", до текущего времени на балансе организации числилась следующая авиатехника: 3 самолета АН-2, 5 вертолетов МИ-2, 13 самолетов ЯК-52, 5 самолетов Л-29 и 2 планера. Однако сейчас в наличии имеются...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 20:18
В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин" на концерте в честь 75-годовщины Сталинградской победы
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами и гостями города в течение часа выступали хоровая капелла "Царицынской оперы", вокальный коллектив консерватории имени Серебрякова и группа "SMS" Волгоградской областной детской филармонии. Вокальные номера "иллюстрировали" кадры кинохроники, проецируемые на ротонду панорамы. А незадолго до начала праздничного фейерверка собравшиеся увидели трехмерную видеоинсталляцию, воспроизводимую на разрушенной во время войны мельнице Герхарда. Перед их глазами она сперва "восстала из руин", а затем на ее стенах развернулись картины уличных боев и объятого пламенем города, которые завершились полным разгромом врага.
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|Политика
|02.02.2018 18:19
Андрей Бочаров стал единственным попутчиком президента во время пути из аэропорта Волгограда на Мамаев курган. Как стало известно ИА «Высота 102», также - в одной машине Владимир Путин и губернатор Волгоградской области приехали назад в аэропорт вечером, по окончании пребывания главы государства в городе - герое на праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве. На какие темы общались Андрей Бочаров и Владимир Путин, пока кортеж мчался по волгоградским улицам, неизвестно.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 18:08
Патриотический проект, квест и бронекатер: Владимир Путин посетил музей "Россия. Моя история" в Волгограде
Президент России Владимир Путин посетил в Волгограде музей "Россия. Моя история", расположенный в пойме реки Царица, сообщает ИА "Высота 102". По информации администрации региона, глава государства осмотрел бронекатер БК-31, который размещен на площадке перед музеем. Губернатор Андрей Бочаров рассказал президенту России историю этого участника Сталинградской битвы. БК-31 был подбит во время сражения. Бронекатер и одиннадцать членов его героического экипажа пролежали на отмели рядом с островом Голодный почти 75 лет. На борту судна были обнаружены сохранившиеся почти в идеальном состоянии личные вещи бойцов, части вооружения и технических предметов катера. Все найденные...
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|Политика
|02.02.2018 17:50
Посол Австралии в России Питер Теш, прибывший в Волгоград на торжественные мероприятия в честь 75-летия победы советских войск в Сталинградском сражении, рассказал журналистам, как в студенческие годы писал диссертацию об этой битве на Волге. Дипломат, в частности, отметил, что "лично для меня эта дата связана с моей учебой в университете, потому что я написал свою университетскую диссертацию про Сталинградскую битву". Поэтому, подчеркнул посол Австралии в России, "мне очень важно и приятно находиться здесь сегодня".
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|Общество
|02.02.2018 17:15
Сегодня во время первых праздничных мероприятий скоростной трамвай перевез суточную норму пассажиропотока. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, сегодня городской электротранспорт работает в усиленном режиме: увеличено количество рейсов на маршрутах трамваев и троллейбусов, в том числе, метротрама. Сегодня на маршруты СТ и СТ-2 вышли 28 трамвайных поездов вместо 16-ти – столько по этим направлениям следуют по субботам и воскресеньям Только в первой половине дня, к 12-00, волгоградская подземка перевезла почти 100 тысяч горожан и гостей Волгограда, посетивших праздничные мероприятия. Столько же метротрам в среднем перевозит за сутки.
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|Общество
|02.02.2018 16:32
Дети маршалов и генералов в Волгограде о своих родителях: Архитектор Сталинградской победы, «любимчик» Сталина, стратег
Сегодня журналисты ИА «Высота 102» встретились с детьми выдающихся полководцев Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны, прибывшими из Москвы на празднование 75-летия Победы под Сталинградом. Они приехали, чтобы в этот великий день побыть на празднике вместе со сталинградцами в городе, который, по их признанию, оставил неизгладимый след в сердцах их родителей. Как опрокинулись планы Вермахта Сыну дважды Героя Советского Союза Александра Василевского Игорю Александровичу Василевскому – 80 лет. Он признается, что не знает больше на земле другого такого же города, овеянной великой славой. ...
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|Политика
|02.02.2018 15:42
Президент России Владимир Путин в рамках торжественных мероприятий, посвященных 75-летию окончания Сталинградской битвы, начал пребывание в Волгограде с посещения Мамаева кургана, сообщает ИА "Высота 102". Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы и цветы к могиле маршала, дважды героя Советского Союза Василия Чуйкова. Чуйков командовал 62-й (8-й гвардейской) армией, особо отличившейся при обороне Сталинграда. Умер маршал в 1982 году, и, согласно его завещанию, похоронен на Мамаевом кургане. После этого Владимир Путин подошел поприветствовать людей, собравшихся на мемориале. В эти минуты глава государства уже находится...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 15:05
Разогнали тучи и привели в полный восторг волгоградев и гостей города красавцы-самолеты из пилотажной группы «Стрижи». Как сообщает ИА «Высота 102», за каждым маневром шести истребителей МИГ-29 с придыханием в груди наблюдали сотни гостей праздника, приуроченного к 75-ой годовщине Победы в Сталинградской битве. Авиашоу стало главным и самым долгожданным моментом организованной возле музея-панорамы войсками ЮВО и Воздушно-космических сил акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской федерации – твой выбор!». ...
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|Политика
|02.02.2018 14:39
Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Волгограде. Об этом сообщает ИА «Высота 102». В Волгоградском аэропорту главу государства встречали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов и другие. Владимир Путин из волгоградского аэропорта направился на Мамаев курган, где возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы, а также цветы к могиле маршала Советского Союза В.И.Чуйкова. Напомним, как ранее уже сообщалось, президент примет участие в ряде мероприятий в Волгограде, посвященных 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Владимир Путин выступит с поздравительной речью в...
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|Общество
|02.02.2018 14:12
Сотрудники компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» приняли участие в торжествах, посвященных 75-летию Сталинградской битвы. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, утром 2 февраля молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» при поддержке объединённой профсоюзной организации ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Котельниковском районе – непосредственного участника великого исторического события Николая Ананьевича Небыкова, детей Сталинграда и вдов участников Сталинградской битвы. Ребята приезжали к ветеранам, чтобы вручить подарки, лично выразить огромную благодарность и передать уважаемым представителям легендарного поколения наилучшие пожелания доброго здоровья и благополучия от имени всех сотрудников предприятия. Коллектив сотрудников предприятий котельниковской площадки строительства Гремячинского ГОКа принял участие в торжественном...
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|Общество
|02.02.2018 13:29 (Обновлено: 02.02.2018 14:57)
В дни празднования 75-летия Сталинградской победы волгоградцы участвуют в памятных и праздничных мероприятиях. Ярким моментом этих дней стало выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, которое прошло в Волгограде в последний январский день в зале «НЭТ». Как сообщает ИА «Высота 102», зал собрал ветеранов, военнослужащих-отставников, имеющих боевые награды, наших земляков, чьё трудное детство прошло в военном Сталинграде, представителей общественных организаций. Ансамбль начал своё выступление с песен «Несокрушимая и легендарная» и «Священная война». Эмоции переполняли: слезы на глазах зрителей во время исполнения произведений «Горячий снег», «Журавли» и нескончаемые аплодисменты исполнителям «Смуглянки»,...
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|Газетный киоск
|02.02.2018 12:29
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой "Комсомольская правда", 2 февраля. Автор Игорь Емельянов. У Вечного Огня на площади Павших борцов, где немецкие снегоуборщики забрасывали снегом полувековые ели, два говорливых норвежца не поверили мне, когда я им сказал, сколько погибло в Сталинграде. Их переводчик повторил. Потомки викингов-завоевателей пораженно примолкли. Мы разошлись. Их путь лежал к Волге, мой в степь. КРЕСТЫ РОССОШЕК Колокол в сомкнутых руках окаменевшей матери не зазвонит никогда — у него нет языка. 20394 лежащих здесь...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 11:40
Обладателями часов, изготовленных по заказу специально к 75-й годовщине победы в битве за Сталинград, стали все командиры парадных расчетов, которые прошли по площади Павших борцов в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", ценные подарки в бархатных коробочках вручал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
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3 февраля 07:45
3 февраля 05:03
В Волгоградской области с реки Ахтуба убирают незаконную стоянку для катеров
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