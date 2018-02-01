|Общество
|02.02.2018 09:56
Почетный гражданин Волгоградской области Николай Максюта – фронтовикам-сталинградцам: Пусть главной наградой для вас будет любовь и забота
Дорогие фронтовики, участники Сталинградской битвы! Сегодняшняя дата – 75-летие Победы под Сталинградом - святой день не только для вас, победителей, но и для всех нас. Именно благодаря великой Победе у нас есть любовь, радость, счастье, да и просто – жизнь!
Несмотря на возраст, многие из вас стойко стоят в строю. Я верю, что мир, подаренный вами, новые поколения оценят по достоинству, а этот день снова и снова заставит вновь задуматься о мирном будущем грядущих поколений. Дорогие ветераны! Искренне желаю, чтобы главной наградой для вас сегодня оставалась любовь, уважение и забота близких вам людей, которые, уверен, делают все, чтобы ваша жизнь сегодня была спокойной, радостной и счастливой.
Пусть каждое мгновение жизни дарит вам радость. Пусть слезы на глазах будут только от счастья, а поколения узнают о том, что такое война лишь по книжкам и фильмам. Желаю вам оставаться такими же целеустремленными, мужественными, искренними. Здоровья вам, дорогие, счастья – простого, человеческого, теплого, светлого. Спасибо за мир! Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!
Волгоградский архив хранит газеты, в которых во время Сталинградской битвы врага «били» метким словом
УФСБ по Волгоградской области рассекретило документы из архивов 10-й дивизии НКВД
Невеселые картинки: ребенок Сталинграда нарисовал страшную правду о войне
Пожелтевшие и поврежденные страницы неполных подшивок газет, которые хранятся в государственном архиве Волгоградской области, рассказывают свою историю самого тяжелого для...
10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД стала единственной дивизией, которая за доблесть во время битвы за...
Сегодня в Волгоградском театре юного зрителя открылась первая в жизни художника Льва Тырина выставка его работ, посвященная 75-летию...
|Расследования
|02.02.2018 09:01
Наладить наружное освещение в четырехмесячный срок Волгоградский областной суд обязал среднюю школу №43 Дзержинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе инстанции, это должно быть сделано для обеспечения безопасности детей и сотрудников школы и защиты их от любых посягательств. Указывается, что "данная мера является одной из профилактических и направлена на противодействие террористической деятельности". Отметим, что первоначально иск прокурора к учебному заведению был рассмотрен в суде Дзержинского района. И суд первой инстанции отвел всего два месяца на устранение нарушения. Финансировать работы предстоит городской администрации.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 08:59
«В Дни победы, 2 февраля и 9 мая, мы всегда выпивали с отцом фронтовые сто грамм. Он никогда не рассказывал о войне, и только в эти дни наша семья знала, что хоть что-то узнает о его подвигах, которые сам он подвигами никогда не считал…». Сын фронтовика, подполковник авиации Владимир Петрухин в канун празднования юбилея Сталинградской битвы рассказал по просьбе редакции ИА «Высота 102»о своем отце, Иване Федоровиче Петрухине. «За что ты получил орден Красной звезды? – спрашивал я его и слышал ответ: «За языка». А медали за Отвагу, орден Славы?». «За участие в боях», - рассказывает Владимир. Эти...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 08:27
ВОЛГОГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Волгоград отметит 2 февраля 75-летие победы в Сталинградской битве, в городе состоится военный парад, в памятных мероприятиях примут участие около 200 гостей из стран Европы и СНГ, сообщают организаторы. В Волгоград приедет и президент России Владимир Путин, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент планирует посетить Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане, возложить венок в Зале Воинской славы и цветы к могиле Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова. Путин также посетит интерактивный музей "Россия - моя история", где организована мультимедийная выставка "Имена из солдатских медальонов", и выступит с поздравительной речью в Волгоградской...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 06:56
День 2 февраля – особый в жизни Валентины Александровны Усковой, малолетней узницы немецкого концлагеря. Там, в плену, этот день стал для детей и их родителей надеждой на спасение. И это спасение пришло. «Трагическая история Второй мировой войны полна преступлений против человечности. Однако она знала и немало примеров величия духа. Рука, помогающая умирающему, утешающая ребенка, дающая кусок хлеба», - говорит она. Свою историю, о которой ей рассказывали родные, она отправила на конкурс, объявленный немецким фондом «Память, ответственность и будущее». В канун 75-летия Победы под Сталинградом пронзительными воспоминаниями Валентина Ускова поделилась и с редакцией ИА «Высота 102». ...
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|Общество
|02.02.2018 05:33
От имени коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» с 75-ой годовщиной Сталинградской победы волгоградцев поздравляет генеральный директор предприятия Михаил Зимин. Уважаемые ветераны, труженики тыла и дети Сталинграда, дорогие земляки – жители города-героя! Победа под Сталинградом – переломный момент Великой Отечественной войны. Здесь началось победное наступательное шествие советской армии. 2 февраля – знаменательная дата для нашего города, для страны, для мирового сообщества. Во всем мире Сталинград – символ силы духа и воли к победе. Энергетики внесли неоценимый вклад в героическую оборону города. В период великой битвы на Волге в 1942-1943 годах...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 20:56
10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД стала единственной дивизией, которая за доблесть во время битвы за Сталинград в декабре 1942 года была награждена высшей наградой Советского Союза - Орденом Ленина и получила наименование «Сталинградская». Для того времени, такое признание заслуг со стороны президиума Верховного совета СССР было сродни канонизации. Съемочной группе ИА «Высота 102» довелось заглянуть в архивы УФСБ по Волгоградской области и ознакомиться с рассекреченными документами - чтобы попытаться понять, как получилось так, что летом 1942 года Сталинград оказался катастрофически уязвим, а местный гарнизон, основу которого составляла 10-я дивизия НКВД, вынужден был в одиночку противостоять...
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|Аналитика
|01.02.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: Европейцы в Волгограде благодарят героев Сталинградской битвы за мир в своих странах
Смотрите сегодня в программе: президент России Владимир Путин прилетит в Волгоград в день 75-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве. За историческую правду: гости со всей России и европейских стран приехали в Волгоград, чтобы поклониться памяти защитников Сталинграда. Это надо видеть: в волгоградском ТЮЗе открылась выставка работ художника Льва Тырина. Совершенно секретно: Управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило документы из архивов десятой дивизии НКВД. Вместо дежурных речей и грамот: подъезд дома в Волгограде, где живет ветеран войны, украсили мирными пейзажами. Зима, однако…: ледяные горы и снежная каша на неубранных тротуарах и остановках волгоградским пешеходам нипочем. Информационные выпуски...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 19:03
В Волгограде презентовали уникальные книги о жизни замечательных людей - солдатах и полководцах Сталинграда
Сегодня в музее-панораме «Сталинградская битва» состоялась презентация трех книг, изданных к 75-летию Сталинградской битвы, две из которых, как уже сообщало ИА «Высота 102», вышли в Москве, в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей». Книга «Герои Сталинградской битвы» посвящена поразительной жизни и судьбе таких полководцев, как Еременко Андрей Иванович, Чуйков Василий Иванович, Шумилов Михаил Степанович, Родимцев Александр Ильич, Людников Иван Ильич, Павлов Яков Федотович, Зайцев Василий Григорьевич. Им суждено было стать участниками больших сражений, в послевоенный...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 19:02
Президент России Владимир Путин 2 февраля посетит Волгоград, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию победы в Сталинградской битве, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы Кремля, в ходе поездки запланировано посещение Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане, где глава государства возложит венок в Зале воинской славы, а также цветы к могиле маршала Советского Союза В.И.Чуйкова. Владимир Путин также выступит с поздравительной речью в Волгоградской филармонии на праздничном концерте, приуроченном к знаменательной дате. Кроме того, Президент посетит интерактивный музей "Россия – моя история", где осмотрит мультимедийную выставку "Имена из солдатских медальонов" и даст...
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|Происшествия
|01.02.2018 19:01
В Центральном районе Волгограда из окна квартиры на 8-ом этаже выпала 9-летняя девочка. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных случаях, ребенок выжил, получив перелом бедра и тупую травму живота.ЧП произошло на ул.Донецкой,5.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 18:27
История Великой Отечественной войны знает много героев, вот только немногие из них перенесли пережитые ими страшные события на бумагу для будущих поколений. В канун 75-ой годовщины окончания Сталинградской битвы в маленькой типографии в Ворошиловском районе Волгограда на свет родилась книга воспоминаний героя Советского союза, участника Сталинградской битвы Александра Михайловича Овчарова. 200 страниц формата А5 содержат бесценную информацию очевидца и участника самой кровавой, самой страшной войны ХХ века. Автора мемуаров, увы, уже как 25 лет нет в живых. Четверть века рукописная книга ждала своего звездного часа и дождалась. Так сошлись звезды – иначе...
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|Общество
|01.02.2018 17:46
Сегодня на встрече ветеранов и губернатора Волгоградской области участница Сталинградской битвы Нина Ивановна Чеснокова высказалась о наболевшем. Как сообщает ИА «Высота 102», фронтовую медсестру возмущает, что на вывеске торгово-развлекательного центра «Europa city mall» его название написано, как выразилась ветеран «на английском языке». «Хорошо, поправим!», - поспешил заверить Нину Ивановну губернатор Андрей Бочаров.
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|Общество
|01.02.2018 17:30
Известный певец Лев Лещенко завтра выступит с концертом в центре культуры и искусства «Октябрь» в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, такой подарок приготовили ветеранам меценаты. На праздничный концерт по пригласительным билетам придут члены ветеранских организаций, участники войны, труженики тыла, их близкие и родственники, а также активисты общественных организаций. К слову, перед этим Лев Лещенко споет и перед волгоградскими ветеранами в ЦКЗ на концерте, посвященном 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Услуги певца обойдутся бюджету региона почти в 2,2 миллиона рублей. Также ведущими праздничного вечера будут российские актеры Алексей Кравченко и Василий Лановой. Труд московских артистов,...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 16:34
Сегодня в центральном холле вокзала Волгоград начала работать тематическая фотозона. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, экспонаты фотозоны – военный мотоцикл и пулемет, а также копия знамени Победы. Любой желающий может сфотографироваться на фоне необычных вещей.
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|Расследования
|01.02.2018 16:15
Уголовное дело по факту мошенничества с жильем 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны было возбуждено после прокурорской проверки. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. В 2012 году по договору долевого участия в строительстве при помощи господдержки ветераном была куплена двухкомнатная квартира в Краснооктябрьском районе. Во время ремонта в ней пожилой человек жил у 68-летней знакомой, которая ухаживала за ним. В 2016 году женщина, обманув пенсионера, получила доверенность на квартиру и продала ее своему 32-летнему сыну за миллион рублей. Деньги ветерану переданы не были. При этом на момент продажи фактическая стоимость квартиры превышала 2,5 млн...
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