Почетный гражданин Волгоградской области Николай Максюта – фронтовикам-сталинградцам: Пусть главной наградой для вас будет любовь и забота





Дорогие фронтовики, участники Сталинградской битвы! Сегодняшняя дата – 75-летие Победы под Сталинградом - святой день не только для вас, победителей, но и для всех нас. Именно благодаря великой Победе у нас есть любовь, радость, счастье, да и просто – жизнь!

Несмотря на возраст, многие из вас стойко стоят в строю. Я верю, что мир, подаренный вами, новые поколения оценят по достоинству, а этот день снова и снова заставит вновь задуматься о мирном будущем грядущих поколений. Дорогие ветераны! Искренне желаю, чтобы главной наградой для вас сегодня оставалась любовь, уважение и забота близких вам людей, которые, уверен, делают все, чтобы ваша жизнь сегодня была спокойной, радостной и счастливой.

Пусть каждое мгновение жизни дарит вам радость. Пусть слезы на глазах будут только от счастья, а поколения узнают о том, что такое война лишь по книжкам и фильмам. Желаю вам оставаться такими же целеустремленными, мужественными, искренними. Здоровья вам, дорогие, счастья – простого, человеческого, теплого, светлого. Спасибо за мир! Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!