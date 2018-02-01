|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 11:03
Минобороны опубликовало архивные документы времен Сталинградской битвы
Донесение командующего войсками Донского фронта Константина Рокоссовского в Ставку ВГК о пленении фельдмаршала Паулюса, а также еще несколько исторических документов опубликовало Минобороны России, сообщает ИА «Высота 102». Среди доступных для ознакомления документов: выпуски фронтовой газеты 13 гвардейской стрелковой дивизии «На разгром врага», наградные листы на присвоение звания Героя Советского Союза гвардии сержанту Якову Павлову, младшему лейтенанту Василию Зайцеву, гвардии красноармейцу Илье Каплунову, старшему лейтенанту Николаю Кочеткову, старшему лейтенанту Ивану Манойлову.
Подробно на http://75stalingrad.mil.ru/
Волгоградский архив хранит газеты, в которых во время Сталинградской битвы врага «били» метким словом
УФСБ по Волгоградской области рассекретило документы из архивов 10-й дивизии НКВД
Невеселые картинки: ребенок Сталинграда нарисовал страшную правду о войне
Пожелтевшие и поврежденные страницы неполных подшивок газет, которые хранятся в государственном архиве Волгоградской области, рассказывают свою историю самого тяжелого для...
10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД стала единственной дивизией, которая за доблесть во время битвы за...
Сегодня в Волгоградском театре юного зрителя открылась первая в жизни художника Льва Тырина выставка его работ, посвященная 75-летию...
|Газетный киоск
|02.02.2018 12:29
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой "Комсомольская правда", 2 февраля. Автор Игорь Емельянов. У Вечного Огня на площади Павших борцов, где немецкие снегоуборщики забрасывали снегом полувековые ели, два говорливых норвежца не поверили мне, когда я им сказал, сколько погибло в Сталинграде. Их переводчик повторил. Потомки викингов-завоевателей пораженно примолкли. Мы разошлись. Их путь лежал к Волге, мой в степь. КРЕСТЫ РОССОШЕК Колокол в сомкнутых руках окаменевшей матери не зазвонит никогда — у него нет языка. 20394 лежащих здесь...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 11:40
Обладателями часов, изготовленных по заказу специально к 75-й годовщине победы в битве за Сталинград, стали все командиры парадных расчетов, которые прошли по площади Павших борцов в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", ценные подарки в бархатных коробочках вручал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 10:45
75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в Волгограде. Впервые в нем приняли участие ВВС и ВКС, которые продемонстрировали собравшимся на центральной площади города-героя свое летное мастерство. Как сообщает ИА "Высота 102", тысячи волгоградцев и гостей города на Волге пришли к десяти часам к площади Павших Борцов. На почетных местах - ветераны и дети войны, узники концлагерей, члены иностранных делегации. Командовал парадом генерал-лейтенант Сергей Кузовлев, командир возрожденной в прошлом году 8-й гвардейской общевойсковой армии, которая ведет свою историю от прославившейся в Сталинграде 62-й армии, сражавшейся под руководством будущего маршала Василия Ивановича Чуйкова....
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|Общество
|02.02.2018 09:56
Почетный гражданин Волгоградской области Николай Максюта – фронтовикам-сталинградцам: Пусть главной наградой для вас будет любовь и забота
Дорогие фронтовики, участники Сталинградской битвы! Сегодняшняя дата – 75-летие Победы под Сталинградом - святой день не только для вас, победителей, но и для всех нас. Именно благодаря великой Победе у нас есть любовь, радость, счастье, да и просто – жизнь! Несмотря на возраст, многие из вас стойко стоят в строю. Я верю, что мир, подаренный вами, новые поколения оценят по достоинству, а этот день снова и снова заставит вновь задуматься о мирном будущем грядущих поколений. Дорогие ветераны! Искренне желаю,...
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|Расследования
|02.02.2018 09:01
Наладить наружное освещение в четырехмесячный срок Волгоградский областной суд обязал среднюю школу №43 Дзержинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе инстанции, это должно быть сделано для обеспечения безопасности детей и сотрудников школы и защиты их от любых посягательств. Указывается, что "данная мера является одной из профилактических и направлена на противодействие террористической деятельности". Отметим, что первоначально иск прокурора к учебному заведению был рассмотрен в суде Дзержинского района. И суд первой инстанции отвел всего два месяца на устранение нарушения. Финансировать работы предстоит городской администрации.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 08:59
«В Дни победы, 2 февраля и 9 мая, мы всегда выпивали с отцом фронтовые сто грамм. Он никогда не рассказывал о войне, и только в эти дни наша семья знала, что хоть что-то узнает о его подвигах, которые сам он подвигами никогда не считал…». Сын фронтовика, подполковник авиации Владимир Петрухин в канун празднования юбилея Сталинградской битвы рассказал по просьбе редакции ИА «Высота 102»о своем отце, Иване Федоровиче Петрухине. «За что ты получил орден Красной звезды? – спрашивал я его и слышал ответ: «За языка». А медали за Отвагу, орден Славы?». «За участие в боях», - рассказывает Владимир. Эти...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|02.02.2018 06:56
День 2 февраля – особый в жизни Валентины Александровны Усковой, малолетней узницы немецкого концлагеря. Там, в плену, этот день стал для детей и их родителей надеждой на спасение. И это спасение пришло. «Трагическая история Второй мировой войны полна преступлений против человечности. Однако она знала и немало примеров величия духа. Рука, помогающая умирающему, утешающая ребенка, дающая кусок хлеба», - говорит она. Свою историю, о которой ей рассказывали родные, она отправила на конкурс, объявленный немецким фондом «Память, ответственность и будущее». В канун 75-летия Победы под Сталинградом пронзительными воспоминаниями Валентина Ускова поделилась и с редакцией ИА «Высота 102». ...
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|Общество
|02.02.2018 05:33
От имени коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» с 75-ой годовщиной Сталинградской победы волгоградцев поздравляет генеральный директор предприятия Михаил Зимин. Уважаемые ветераны, труженики тыла и дети Сталинграда, дорогие земляки – жители города-героя! Победа под Сталинградом – переломный момент Великой Отечественной войны. Здесь началось победное наступательное шествие советской армии. 2 февраля – знаменательная дата для нашего города, для страны, для мирового сообщества. Во всем мире Сталинград – символ силы духа и воли к победе. Энергетики внесли неоценимый вклад в героическую оборону города. В период великой битвы на Волге в 1942-1943 годах...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 20:56
10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД стала единственной дивизией, которая за доблесть во время битвы за Сталинград в декабре 1942 года была награждена высшей наградой Советского Союза - Орденом Ленина и получила наименование «Сталинградская». Для того времени, такое признание заслуг со стороны президиума Верховного совета СССР было сродни канонизации. Съемочной группе ИА «Высота 102» довелось заглянуть в архивы УФСБ по Волгоградской области и ознакомиться с рассекреченными документами - чтобы попытаться понять, как получилось так, что летом 1942 года Сталинград оказался катастрофически уязвим, а местный гарнизон, основу которого составляла 10-я дивизия НКВД, вынужден был в одиночку противостоять...
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|Аналитика
|01.02.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: Европейцы в Волгограде благодарят героев Сталинградской битвы за мир в своих странах
Смотрите сегодня в программе: президент России Владимир Путин прилетит в Волгоград в день 75-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве. За историческую правду: гости со всей России и европейских стран приехали в Волгоград, чтобы поклониться памяти защитников Сталинграда. Это надо видеть: в волгоградском ТЮЗе открылась выставка работ художника Льва Тырина. Совершенно секретно: Управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило документы из архивов десятой дивизии НКВД. Вместо дежурных речей и грамот: подъезд дома в Волгограде, где живет ветеран войны, украсили мирными пейзажами. Зима, однако…: ледяные горы и снежная каша на неубранных тротуарах и остановках волгоградским пешеходам нипочем. Информационные выпуски...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 19:03
В Волгограде презентовали уникальные книги о жизни замечательных людей - солдатах и полководцах Сталинграда
Сегодня в музее-панораме «Сталинградская битва» состоялась презентация трех книг, изданных к 75-летию Сталинградской битвы, две из которых, как уже сообщало ИА «Высота 102», вышли в Москве, в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей». Книга «Герои Сталинградской битвы» посвящена поразительной жизни и судьбе таких полководцев, как Еременко Андрей Иванович, Чуйков Василий Иванович, Шумилов Михаил Степанович, Родимцев Александр Ильич, Людников Иван Ильич, Павлов Яков Федотович, Зайцев Василий Григорьевич. Им суждено было стать участниками больших сражений, в послевоенный...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 19:02
Президент России Владимир Путин 2 февраля посетит Волгоград, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию победы в Сталинградской битве, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы Кремля, в ходе поездки запланировано посещение Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане, где глава государства возложит венок в Зале воинской славы, а также цветы к могиле маршала Советского Союза В.И.Чуйкова. Владимир Путин также выступит с поздравительной речью в Волгоградской филармонии на праздничном концерте, приуроченном к знаменательной дате. Кроме того, Президент посетит интерактивный музей "Россия – моя история", где осмотрит мультимедийную выставку "Имена из солдатских медальонов" и даст...
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|Происшествия
|01.02.2018 19:01
В Центральном районе Волгограда из окна квартиры на 8-ом этаже выпала 9-летняя девочка. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных случаях, ребенок выжил, получив перелом бедра и тупую травму живота.ЧП произошло на ул.Донецкой,5.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 18:27
История Великой Отечественной войны знает много героев, вот только немногие из них перенесли пережитые ими страшные события на бумагу для будущих поколений. В канун 75-ой годовщины окончания Сталинградской битвы в маленькой типографии в Ворошиловском районе Волгограда на свет родилась книга воспоминаний героя Советского союза, участника Сталинградской битвы Александра Михайловича Овчарова. 200 страниц формата А5 содержат бесценную информацию очевидца и участника самой кровавой, самой страшной войны ХХ века. Автора мемуаров, увы, уже как 25 лет нет в живых. Четверть века рукописная книга ждала своего звездного часа и дождалась. Так сошлись звезды – иначе...
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|Общество
|01.02.2018 17:46
Сегодня на встрече ветеранов и губернатора Волгоградской области участница Сталинградской битвы Нина Ивановна Чеснокова высказалась о наболевшем. Как сообщает ИА «Высота 102», фронтовую медсестру возмущает, что на вывеске торгово-развлекательного центра «Europa city mall» его название написано, как выразилась ветеран «на английском языке». «Хорошо, поправим!», - поспешил заверить Нину Ивановну губернатор Андрей Бочаров.
Прочитана: 4257 раз
2 февраля 12:29
2 февраля 11:03
Минобороны опубликовало архивные документы времен Сталинградской битвы 1
2 февраля 10:45
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2 февраля 08:59
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От Сталинграда - до Великой Победы
2 февраля 11:03
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2 февраля 10:45
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