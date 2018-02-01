|Происшествия
|01.02.2018 19:01
В центре Волгограда девочка выпала из окна 8-го этажа
В Центральном районе Волгограда из окна квартиры на 8-ом этаже выпала 8-летняя девочка. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных случаях, ребенок выжил, получив перелом бедра и тупую травму живота.ЧП произошло на ул.Донецкой,5.
Волгоградский архив хранит газеты, в которых во время Сталинградской битвы врага «били» метким словом
УФСБ по Волгоградской области рассекретило документы из архивов 10-й дивизии НКВД
Невеселые картинки: ребенок Сталинграда нарисовал страшную правду о войне
Пожелтевшие и поврежденные страницы неполных подшивок газет, которые хранятся в государственном архиве Волгоградской области, рассказывают свою историю самого тяжелого для...
10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД стала единственной дивизией, которая за доблесть во время битвы за...
Сегодня в Волгоградском театре юного зрителя открылась первая в жизни художника Льва Тырина выставка его работ, посвященная 75-летию...
|Аналитика
|01.02.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: Европейцы в Волгограде благодарят героев Сталинградской битвы за мир в своих странах
Смотрите сегодня в программе: президент России Владимир Путин прилетит в Волгоград в день 75-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве. За историческую правду: гости со всей России и европейских стран приехали в Волгоград, чтобы поклониться памяти защитников Сталинграда. Это надо видеть: в волгоградском ТЮЗе открылась выставка работ художника Льва Тырина. Совершенно секретно: Управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило документы из архивов десятой дивизии НКВД. Вместо дежурных речей и грамот: подъезд дома в Волгограде, где живет ветеран войны, украсили мирными пейзажами. Зима, однако…: ледяные горы и снежная каша на неубранных тротуарах и остановках волгоградским пешеходам нипочем. Информационные выпуски...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 19:03
В Волгограде презентовали уникальные книги о жизни замечательных людей - солдатах и полководцах Сталинграда
Сегодня в музее-панораме «Сталинградская битва» состоялась презентация трех книг, изданных к 75-летию Сталинградской битвы, две из которых, как уже сообщало ИА «Высота 102», вышли в Москве, в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей». Книга «Герои Сталинградской битвы» посвящена поразительной жизни и судьбе таких полководцев, как Еременко Андрей Иванович, Чуйков Василий Иванович, Шумилов Михаил Степанович, Родимцев Александр Ильич, Людников Иван Ильич, Павлов Яков Федотович, Зайцев Василий Григорьевич. Им суждено было стать участниками больших сражений, в послевоенный период создавать новую современную...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 19:02
Президент России Владимир Путин 2 февраля посетит Волгоград, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию победы в Сталинградской битве, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы Кремля, в ходе поездки запланировано посещение Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане, где глава государства возложит венок в Зале воинской славы, а также цветы к могиле маршала Советского Союза В.И.Чуйкова. Владимир Путин также выступит с поздравительной речью в Волгоградской филармонии на праздничном концерте, приуроченном к знаменательной дате. Кроме того, Президент посетит интерактивный музей "Россия – моя история", где осмотрит мультимедийную выставку "Имена из солдатских медальонов" и даст...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 18:27
История Великой Отечественной войны знает много героев, вот только немногие из них перенесли пережитые ими страшные события на бумагу для будущих поколений. В канун 75-ой годовщины окончания Сталинградской битвы в маленькой типографии в Ворошиловском районе Волгограда на свет родилась книга воспоминаний героя Советского союза, участника Сталинградской битвы Александра Михайловича Овчарова. 200 страниц формата А5 содержат бесценную информацию очевидца и участника самой кровавой, самой страшной войны ХХ века. Автора мемуаров, увы, уже как 25 лет нет в живых. Четверть века рукописная книга ждала своего звездного часа и дождалась. Так сошлись звезды – иначе...
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|Общество
|01.02.2018 17:46
Сегодня на встрече ветеранов и губернатора Волгоградской области участница Сталинградской битвы Нина Ивановна Чеснокова высказалась о наболевшем. Как сообщает ИА «Высота 102», фронтовую медсестру возмущает, что на вывеске торгово-развлекательного центра «Europa city mall» его название написано, как выразилась ветеран «на английском языке». «Хорошо, поправим!», - поспешил заверить Нину Ивановну губернатор Андрей Бочаров.
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|Общество
|01.02.2018 17:30
Известный певец Лев Лещенко завтра выступит с концертом в центре культуры и искусства «Октябрь» в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, такой подарок приготовили ветеранам меценаты. На праздничный концерт по пригласительным билетам придут члены ветеранских организаций, участники войны, труженики тыла, их близкие и родственники, а также активисты общественных организаций. К слову, перед этим Лев Лещенко споет и перед волгоградскими ветеранами в ЦКЗ на концерте, посвященном 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Услуги певца обойдутся бюджету региона почти в 2,2 миллиона рублей. Также ведущими праздничного вечера будут российские актеры Алексей Кравченко и Василий Лановой. Труд московских артистов,...
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|Расследования
|01.02.2018 17:19
Житель Елани Волгоградской области, обвиняемый в серии краж, задержан в результате совместной операции полицейских России и Казахстана. Как сообщили “Высота 102” в региональном главке МВД, 43-летнего безработного считают виновным в совершении ряда краж в мае минувшего года. Тогда его задержали полицейские, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Скрываясь от правосудия, он уехал к родственникам в Казахстан. Когда подозреваемый не явился в суд, его объявили в федеральный розыск. Но благодаря совместной работе стражей порядка двух стран злоумышленник был задержан и взят под стражу. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 16:34
Сегодня в центральном холле вокзала Волгоград начала работать тематическая фотозона. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, экспонаты фотозоны – военный мотоцикл и пулемет, а также копия знамени Победы. Любой желающий может сфотографироваться на фоне необычных вещей.
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|Расследования
|01.02.2018 16:15
Уголовное дело по факту мошенничества с жильем 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны было возбуждено после прокурорской проверки. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. В 2012 году по договору долевого участия в строительстве при помощи господдержки ветераном была куплена двухкомнатная квартира в Краснооктябрьском районе. Во время ремонта в ней пожилой человек жил у 68-летней знакомой, которая ухаживала за ним. В 2016 году женщина, обманув пенсионера, получила доверенность на квартиру и продала ее своему 32-летнему сыну за миллион рублей. Деньги ветерану переданы не были. При этом на момент продажи фактическая стоимость квартиры превышала 2,5 млн...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 15:55
Оригинальный подарок к 75-ой годовщине окончания Сталинградской битвы преподнесли ветерану Александру Васильевичу Медкову. Как сообщает ИА «Высота 102», стены в подъезде, где он проживает, накануне торжественной даты расписали художники. Изначально планировалось изобразить батальную сцену, но от этой тематики в итоге решили отказаться в пользу мирного пейзажа. Однако один военный атрибут все же присутствует – изображение Ордена Великой Отечественной войны. Идея художественного оформления стен подъезда рядом с квартирой ветерана принадлежит депутату Волгоградской городской думы Андрею Гимбатову. «Мы хотели как-то необычно поздравить ветерана, обратить внимание соседей на то, какой...
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|Выборы
|01.02.2018 15:29
С принятием поправок в федеральное законодательство в области избирательного права у граждан России появилась возможность выбрать для голосования любой удобный избирательный участок. Чтобы реализовать эту возможность, на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) и в Мобильном приложении «Госуслуги» был внедрен сервис подачи онлайн заявления о включении в список избирателей. Услугой можно воспользоваться только один раз с 31 января до 12 марта 2018 года. Технологическую реализацию проекта осуществлял «Ростелеком» при участии ведущего системного интегратора «РТ Лабс», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Для подачи заявления необходимо авторизоваться на Едином портале госуслуг с помощью подтвержденной учетной записи, перейти, кликнув по баннеру на главной странице,...
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|Общество
|01.02.2018 15:29
В Волгограде 2 февраля общественный транспорт будет курсировать на всех направлениях от рассвета до заката
В день празднования 75-ой годовщины Сталинградской Победы 2 февраля 2018 года, увеличится количество рейсов наземного и скоростного трамваев и троллейбусов. Расписание работы городского электротранспорта сформировано с учетом программы проведения праздничных мероприятий, - сообщили ИА «Высота 102» в мэрии города. Это позволит волгоградцам быстро добраться в центр города и затем вернуться домой после 21-00, когда прозвучат последние залпы праздничного артиллерийского салюта. Трамваи и троллейбусы станут ходить чаще, время их работы продлено до 22-00. Так, в первой половине дня 2 февраля трамваи по маршруту СТ начнут следовать с интервалом 4-5 минут, по маршруту СТ-2 – с 10-минутным интервалом. На этот период времени...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 14:56 (Обновлено: 01.02.2018 18:31)
10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД стала единственной дивизией, которая за доблесть во время битвы за Сталинград в декабре 1942 года была награждена высшей наградой Советского Союза - Орденом Ленина и получила наименование «Сталинградская». Для того времени, такое признание заслуг со стороны президиума Верховного совета СССР было сродни канонизации. Съемочной группе ИА «Высота 102» довелось заглянуть в архивы УФСБ по Волгоградской области и ознакомиться с рассекреченными документами - чтобы попытаться понять, как получилось так, что летом 1942 года Сталинград оказался катастрофически уязвим, а местный гарнизон, основу которого составляла 10-я дивизия НКВД, вынужден был в одиночку противостоять...
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|Расследования
|01.02.2018 14:51
Расследование уголовного дела в отношении хакера из Волжского, обвиняемого в покушении на мошенничество, завершили волгоградские полицейские. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. 40-летнего мужчину обвиняют в том, что с декабря 2015 по декабрь 2016 года он с сестрой и двумя знакомыми, проживающими в Беларуси, создал и распространил в сегменте интернета соседнего государства скрипты-блокираторы. Вредоносные программы вызывали появление на экранах пользователей всплывающих окон и блокировали работу интернет-браузера. Во всплывающих окнах было сообщение о том, что компьютер пользователя заблокирован правоохранительными органами Республики Беларусь за просмотр порнографических материалов. И для продолжения нормальной работы пользователю придется оплатить “штраф” в размере...
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|Экономика
|01.02.2018 14:25
Сегодня в Волгограде Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дали старт работе солнечной электростанции, расположенной на незадействованных в производственном цикле земельных участках Волгоградского НПЗ. Ранее, как пояснил ИА «Высота 102» Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, солнечные электростанции были открыты компанией на территории собственных НПЗ в Румынии и Болгарии. Данное направление в энергетике компания считает окупаемым и перспективным. Как рассказал журналистам волгоградских СМИ генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ - Волгоградэнерго» Михаил Зимин, объект мощностью 10 мегаватт прошел процедуру подтверждения требований к локализации производства не менее 70% оборудования на...
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1 февраля 20:00
1 февраля 19:03
1 февраля 19:02
1 февраля 19:01
В центре Волгограда девочка выпала из окна 8-го этажа 3
1 февраля 18:27
1 февраля 17:30
1 февраля 16:34
1 февраля 16:15
1 февраля 15:29
1 февраля 15:29
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