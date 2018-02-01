





Смотрите сегодня в программе: президент России Владимир Путин прилетит в Волгоград в день 75-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве. За историческую правду: гости со всей России и европейских стран приехали в Волгоград, чтобы поклониться памяти защитников Сталинграда. Это надо видеть: в волгоградском ТЮЗе открылась выставка работ художника Льва Тырина. Совершенно секретно: Управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило документы из архивов десятой дивизии НКВД. Вместо дежурных речей и грамот: подъезд дома в Волгограде, где живет ветеран войны, украсили мирными пейзажами. Зима, однако…: ледяные горы и снежная каша на неубранных тротуарах и остановках волгоградским пешеходам нипочем.

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