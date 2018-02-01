Житель Елани Волгоградской области, обвиняемый в серии краж, задержан в результате совместной операции полицейских России и Казахстана. Как сообщили “Высота 102” в региональном главке МВД, 43-летнего безработного считают виновным в совершении ряда краж в мае минувшего года. Тогда его задержали полицейские, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Скрываясь от правосудия, он уехал к родственникам в Казахстан. Когда подозреваемый не явился в суд, его объявили в федеральный розыск. Но благодаря совместной работе стражей порядка двух стран злоумышленник был задержан и взят под стражу. Ему грозит до шести лет тюрьмы.



