В здание вокзала в Волгограде затащили военный мотоцикл

Уголовное дело по факту мошенничества с жильем 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны было возбуждено после прокурорской проверки. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. В 2012 году по договору долевого участия в строительстве при помощи господдержки ветераном была куплена двухкомнатная квартира в Краснооктябрьском районе. Во время ремонта в ней пожилой человек жил у 68-летней знакомой, которая ухаживала за ним. В 2016 году женщина, обманув пенсионера, получила доверенность на квартиру и продала ее своему 32-летнему сыну за миллион рублей. Деньги ветерану переданы не были. При этом на момент продажи фактическая стоимость квартиры превышала 2,5 млн...

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