Владимир Путин 2 февраля проведет в Волгограде

Президент России Владимир Путин 2 февраля посетит Волгоград, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию победы в Сталинградской битве, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы Кремля, в ходе поездки запланировано посещение Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане, где глава государства возложит венок в Зале воинской славы, а также цветы к могиле маршала Советского Союза В.И.Чуйкова. Владимир Путин также выступит с поздравительной речью в Волгоградской филармонии на праздничном концерте, приуроченном к знаменательной дате. Кроме того, Президент посетит интерактивный музей "Россия – моя история", где осмотрит мультимедийную выставку "Имена из солдатских медальонов" и даст старт проекту комнаты для виртуального квеста "Сталинградская битва".

Отметим, что это будет девятый визит Владимира Путина в Волгоград. В августе 2016 года президент России провел здесь заседание президиума Госсовета по вопросу развития водных путей России. Приезжал Владимир Путин в Волгоград и 1 января 2014 года, когда в канун Нового года в городе-герое было совершено два теракта. Президент тогда посетил в одной из больниц пострадавших, а также провел совещание по борьбе с терроризмом. В 2013 году Путин был в Волгограде дважды: в феврале на праздновании 70-летия победы в Сталинградской битве и в августе на церемонии открытия воссозданного фонтана "Детский хоровод" - одного из символов военной истории города. В 2007 году глава государства провел в Волгограде выездное заседание президиума Госсовета, которое было посвящено промышленной политике.

Июль 2010 года – премьер-министр Путин провел в Волгограде совещание, посвященное снятию административных барьеров при оформлении строительной документации (раскритиковал мэра Гребенникова, затем встретился с «волгоградским Обамой» - чернокожим фермером из Среднеахтубинского района). В мае 2011 года, будучи председателем правительства, Путин принял участие в межрегиональной конференции "Единой России" по Южному федеральному округу, на которой озвучил инициативу о создании народного фронта. Тогда же прозвучала знаменитая фраза Владимира Путина: "Как нам без Сталинграда побеждать?". Ее он произнес, отвечая на вопрос, не исключат ли Волгоград из числа участников чемпионата мира по футболу 2018 года.

Впервые же Владимир Путин, как и.о. президента, приезжал в город-герой на Волге в феврале 2000 года для участия в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества. Спустя три года - 2 февраля 2003 - Владимир Путин принял участие в торжествах по случаю 60-й годовщины победы советской армии в Сталинградской битве.