|Расследования
|01.02.2018 16:15
В Волгограде знакомая 90-летнего ветерана Великой Отечественной оставила его без квартиры
Уголовное дело по факту мошенничества с жильем 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны было возбуждено после прокурорской проверки. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. В 2012 году по договору долевого участия в строительстве при помощи господдержки ветераном была куплена двухкомнатная квартира в Краснооктябрьском районе. Во время ремонта в ней пожилой человек жил у 68-летней знакомой, которая ухаживала за ним.
В 2016 году женщина, обманув пенсионера, получила доверенность на квартиру и продала ее своему 32-летнему сыну за миллион рублей. Деньги ветерану переданы не были. При этом на момент продажи фактическая стоимость квартиры превышала 2,5 млн рублей. Сейчас расследованием уголовного дела занимается СО-2 СУ УМВД по г.Волгограду. Ход расследования контролирует прокуратура.
УФСБ по Волгоградской области рассекретило документы из архивов 10-й дивизии НКВД
Невеселые картинки: ребенок Сталинграда нарисовал страшную правду о войне
«Кто такой Чуйков и что было 2 февраля 1943-го?»: волгоградцы удивляют ответами на простые вопросы о Сталинградской битве
10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД стала единственной дивизией, которая за доблесть во время битвы за...
Сегодня в Волгоградском театре юного зрителя открылась первая в жизни художника Льва Тырина выставка его работ, посвященная 75-летию...
Смотрите в программе «Взгляд с Высоты»: съемочная группа информагентства спросила у волгоградцев, что они знают о Сталинградской битве и...
|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 18:27
История Великой Отечественной войны знает много героев, вот только немногие из них перенесли пережитые ими страшные события на бумагу для будущих поколений. В канун 75-ой годовщины окончания Сталинградской битвы в маленькой типографии в Ворошиловском районе Волгограда на свет родилась книга воспоминаний героя Советского союза, участника Сталинградской битвы Александра Михайловича Овчарова. 200 страниц формата А5 содержат бесценную информацию очевидца и участника самой кровавой, самой страшной войны ХХ века. Автора мемуаров, увы, уже как 25 лет нет в живых. Четверть века рукописная книга ждала своего звездного часа и дождалась. Так сошлись звезды – иначе...
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|Общество
|01.02.2018 17:46
Сегодня на встрече ветеранов и губернатора Волгоградской области участница Сталинградской битвы Нина Ивановна Чеснокова высказалась о наболевшем. Как сообщает ИА «Высота 102», фронтовую медсестру возмущает, что на вывеске торгово-развлекательного центра «Europa city mall» его название написано, как выразилась ветеран «на английском языке». «Хорошо, поправим!», - поспешил заверить Нину Ивановну губернатор Андрей Бочаров.
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|Общество
|01.02.2018 17:30
Известный певец Лев Лещенко завтра выступит с концертом в центре культуры и искусства «Октябрь» в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, такой подарок приготовили ветеранам меценаты. На праздничный концерт по пригласительным билетам придут члены ветеранских организаций, участники войны, труженики тыла, их близкие и родственники, а также активисты общественных организаций. К слову, перед этим Лев Лещенко споет и перед волгоградскими ветеранами в ЦКЗ на концерте, посвященном 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Услуги певца обойдутся бюджету региона почти в 2,2 миллиона рублей. Также ведущими праздничного вечера будут российские актеры Алексей Кравченко и Василий Лановой. Труд московских артистов,...
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|Расследования
|01.02.2018 17:19
Житель Елани Волгоградской области, обвиняемый в серии краж, задержан в результате совместной операции полицейских России и Казахстана. Как сообщили “Высота 102” в региональном главке МВД, 43-летнего безработного считают виновным в совершении ряда краж в мае минувшего года. Тогда его задержали полицейские, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Скрываясь от правосудия, он уехал к родственникам в Казахстан. Когда подозреваемый не явился в суд, его объявили в федеральный розыск. Но благодаря совместной работе стражей порядка двух стран злоумышленник был задержан и взят под стражу. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 16:34
Сегодня в центральном холле вокзала Волгоград начала работать тематическая фотозона. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, экспонаты фотозоны – военный мотоцикл и пулемет, а также копия знамени Победы. Любой желающий может сфотографироваться на фоне необычных вещей.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 16:21
Президент России Владимир Путин 2 февраля посетит Волгоград, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию победы в Сталинградской битве, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы Кремля, в ходе поездки запланировано посещение Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане, где глава государства возложит венок в Зале воинской славы, а также цветы к могиле маршала Советского Союза В.И.Чуйкова. Владимир Путин также выступит с поздравительной речью в Волгоградской филармонии на праздничном концерте, приуроченном к знаменательной дате. Кроме того, Президент посетит интерактивный музей "Россия – моя история", где осмотрит мультимедийную выставку "Имена из солдатских медальонов" и даст...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 15:55
Оригинальный подарок к 75-ой годовщине окончания Сталинградской битвы преподнесли ветерану Александру Васильевичу Медкову. Как сообщает ИА «Высота 102», стены в подъезде, где он проживает, накануне торжественной даты расписали художники. Изначально планировалось изобразить батальную сцену, но от этой тематики в итоге решили отказаться в пользу мирного пейзажа. Однако один военный атрибут все же присутствует – изображение Ордена Великой Отечественной войны. Идея художественного оформления стен подъезда рядом с квартирой ветерана принадлежит депутату Волгоградской городской думы Андрею Гимбатову. «Мы хотели как-то необычно поздравить ветерана, обратить внимание соседей на то, какой...
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|Выборы
|01.02.2018 15:29
С принятием поправок в федеральное законодательство в области избирательного права у граждан России появилась возможность выбрать для голосования любой удобный избирательный участок. Чтобы реализовать эту возможность, на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) и в Мобильном приложении «Госуслуги» был внедрен сервис подачи онлайн заявления о включении в список избирателей. Услугой можно воспользоваться только один раз с 31 января до 12 марта 2018 года. Технологическую реализацию проекта осуществлял «Ростелеком» при участии ведущего системного интегратора «РТ Лабс», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Для подачи заявления необходимо авторизоваться на Едином портале госуслуг с помощью подтвержденной учетной записи, перейти, кликнув по баннеру на главной странице,...
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|Общество
|01.02.2018 15:29
В Волгограде 2 февраля общественный транспорт будет курсировать на всех направлениях от рассвета до заката
В день празднования 75-ой годовщины Сталинградской Победы 2 февраля 2018 года, увеличится количество рейсов наземного и скоростного трамваев и троллейбусов. Расписание работы городского электротранспорта сформировано с учетом программы проведения праздничных мероприятий, - сообщили ИА «Высота 102» в мэрии города. Это позволит волгоградцам быстро добраться в центр города и затем вернуться домой после 21-00, когда прозвучат последние залпы праздничного артиллерийского салюта. Трамваи и троллейбусы станут ходить чаще, время их работы продлено до 22-00. Так, в первой половине дня 2 февраля трамваи по маршруту СТ начнут следовать с интервалом 4-5 минут, по маршруту СТ-2 – с 10-минутным интервалом. На этот период времени...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 14:56 (Обновлено: 01.02.2018 18:31)
10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД стала единственной дивизией, которая за доблесть во время битвы за Сталинград в декабре 1942 года была награждена высшей наградой Советского Союза - Орденом Ленина и получила наименование «Сталинградская». Для того времени, такое признание заслуг со стороны президиума Верховного совета СССР было сродни канонизации. Съемочной группе ИА «Высота 102» довелось заглянуть в архивы УФСБ по Волгоградской области и ознакомиться с рассекреченными документами - чтобы попытаться понять, как получилось так, что летом 1942 года Сталинград оказался катастрофически уязвим, а местный гарнизон, основу которого составляла 10-я дивизия НКВД, вынужден был в одиночку противостоять...
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|Расследования
|01.02.2018 14:51
Расследование уголовного дела в отношении хакера из Волжского, обвиняемого в покушении на мошенничество, завершили волгоградские полицейские. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. 40-летнего мужчину обвиняют в том, что с декабря 2015 по декабрь 2016 года он с сестрой и двумя знакомыми, проживающими в Беларуси, создал и распространил в сегменте интернета соседнего государства скрипты-блокираторы. Вредоносные программы вызывали появление на экранах пользователей всплывающих окон и блокировали работу интернет-браузера. Во всплывающих окнах было сообщение о том, что компьютер пользователя заблокирован правоохранительными органами Республики Беларусь за просмотр порнографических материалов. И для продолжения нормальной работы пользователю придется оплатить “штраф” в размере...
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|Экономика
|01.02.2018 14:25
Сегодня в Волгограде Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дали старт работе солнечной электростанции, расположенной на незадействованных в производственном цикле земельных участках Волгоградского НПЗ. Ранее, как пояснил ИА «Высота 102» Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, солнечные электростанции были открыты компанией на территории собственных НПЗ в Румынии и Болгарии. Данное направление в энергетике компания считает окупаемым и перспективным. Как рассказал журналистам волгоградских СМИ генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ - Волгоградэнерго» Михаил Зимин, объект мощностью 10 мегаватт прошел процедуру подтверждения требований к локализации производства не менее 70% оборудования на...
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|Общество
|01.02.2018 14:16
Новостью поделились родители детей, посещающих детский сад «Малышок» на станции Качалино Иловлинского района Волгоградской области. Заведующая учреждением Ниля Радиковна Камалова, депутат Качалинского сельского поселения по многомандатному избирательному округу №13 и член партии «Единая Россия», которая, по словам жителей, «превратила детский сад в частную вотчину», ушла на пенсию. Напомним, о ситуации ИА «Высота 102» сообщало в публикации «В Волгоградской области родители пожаловались прокурору на произвол заведующей детсадом». По словам родителей, проводы на заслуженный отдых проходили в торжественной обстановке и даже неловко было всем сотрудникам наблюдать за происходившим. Приехал глава администрации Иловлинского муниципального района Иван Гель, который благодарил Камалову за...
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|Общество
|01.02.2018 13:59
Специалисты ПАО «Волгоградоблэлектро» к 75-летию Сталинградской Победы подготовили для волгоградцев и гостей нашего города особый сюрприз. Завтра одновременно с торжественным салютом они запустят новую иллюминацию моста через Волгу в единой композиции с музыкальным произведением. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, новые оригинальные элементы смены цветов разработаны специально к памятной дате. Каждый элемент сценария освещения прописан исключительно под темп, ритм и звучание мелодий. Финалом светового представления станет попеременная смена цветов, символизирующая развивающийся триколор. Начало светового представления и торжественного салюта в память о подвигах воинов в 21 час.
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|Общество
|01.02.2018 13:58
На плохую очистку территорий остановок общественного транспорта пожаловались жители Волгограда журналистам информагентства «Высота 102». «Чтобы добраться до автобусов и троллейбусов, то провалишься по щиколотку в мокрый снег, то едва не сломаешь ноги об ледяные торосы», - рассказали горожане. Корреспонденты информагентства решили убедиться, так ли это на самом деле и проехали по двум районам Волгограда - Ворошиловскому и Краснооктябрьскому. Надо сказать, в Ворошиловском районе коммунальные службы на утро 1 февраля уже почти везде справились с последствиями снегопада и перепадами температур – территория остановок здесь очищена от наледи и снега, Кроме того, в таком же хорошем...
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1 февраля 18:27
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В Волгограде знакомая 90-летнего ветерана Великой Отечественной оставила его без квартиры 9
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В Волгограде знакомая 90-летнего ветерана Великой Отечественной оставила его без квартиры 9
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