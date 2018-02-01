Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Расследования
 01.02.2018 16:15

В Волгограде знакомая 90-летнего ветерана Великой Отечественной оставила его без квартиры

Уголовное дело по факту мошенничества с жильем 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны было возбуждено после прокурорской проверки. Об этом ИА “Высота 102” сообщила  старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Оксана Черединина. В 2012 году по договору долевого участия в строительстве при помощи господдержки ветераном была куплена двухкомнатная квартира в Краснооктябрьском районе. Во время ремонта в ней пожилой человек жил у 68-летней знакомой, которая ухаживала за ним.
В 2016 году женщина, обманув пенсионера, получила доверенность на квартиру и продала ее своему 32-летнему сыну за миллион рублей. Деньги ветерану переданы не были.  При этом  на момент продажи фактическая стоимость квартиры превышала 2,5 млн рублей. Сейчас расследованием уголовного дела занимается СО-2 СУ УМВД по г.Волгограду. Ход расследования контролирует прокуратура.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

«Волжская кузница» переходит под прямое управление собственникаНа турнире по хоккею волгоградцу вручили клюшку с автографом Владислава ТретьякаПрокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в городе Волжском Волгоградской областиВ Волгограде участники "забастовки избирателей" готовились к задержаниямВ Волгоградской области место на кладбище подарили друзья жительнице Волжского
 
Актуальные интервью и комментарии

УФСБ по Волгоградской области рассекретило документы из архивов 10-й дивизии НКВД

Невеселые картинки: ребенок Сталинграда нарисовал страшную правду о войне

«Кто такой Чуйков и что было 2 февраля 1943-го?»: волгоградцы удивляют ответами на простые вопросы о Сталинградской битве

10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД стала единственной дивизией, которая за доблесть во время битвы за...

Сегодня в Волгоградском театре юного зрителя открылась первая в жизни художника Льва Тырина выставка его работ, посвященная 75-летию...

Смотрите в программе «Взгляд с Высоты»: съемочная группа информагентства спросила у волгоградцев, что они знают о Сталинградской битве и...

От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2018 18:27

В Волгограде спустя четверть века после смерти защитника Сталинграда вышел первый тираж его книги История Великой Отечественной войны знает много героев, вот только немногие из них перенесли пережитые ими страшные события на бумагу для будущих поколений. В канун 75-ой годовщины окончания Сталинградской битвы в маленькой типографии в Ворошиловском районе Волгограда на свет родилась книга воспоминаний героя Советского союза, участника Сталинградской битвы Александра Михайловича Овчарова. 200 страниц формата А5 содержат бесценную информацию очевидца и участника самой кровавой, самой страшной войны ХХ века. Автора мемуаров, увы, уже как 25 лет нет в живых. Четверть века рукописная книга ждала своего звездного часа и дождалась. Так сошлись звезды – иначе...
Прочитана: 62 раз
Общество 01.02.2018 17:46

В Волгограде ТРЦ «Европа» грозит переименование по завету фронтовой медсестры Сегодня на встрече ветеранов и губернатора Волгоградской области участница Сталинградской битвы Нина Ивановна Чеснокова высказалась о наболевшем. Как сообщает ИА «Высота 102», фронтовую медсестру возмущает, что на вывеске торгово-развлекательного центра «Europa city mall» его название написано, как выразилась ветеран «на английском языке». «Хорошо, поправим!», - поспешил заверить Нину Ивановну губернатор Андрей Бочаров.
Прочитана: 644 раз
Общество 01.02.2018 17:30

Известный певец Лев Лещенко завтра выступит с концертом в центре культуры и искусства «Октябрь» в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, такой подарок приготовили ветеранам меценаты. На праздничный концерт по пригласительным билетам придут члены ветеранских организаций, участники войны, труженики тыла, их близкие и родственники, а также активисты общественных организаций. К слову, перед этим Лев Лещенко споет и перед волгоградскими ветеранами в ЦКЗ на концерте, посвященном 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Услуги певца обойдутся бюджету региона почти в 2,2 миллиона рублей. Также ведущими праздничного вечера будут российские актеры Алексей Кравченко и Василий Лановой. Труд московских артистов,...
Прочитана: 327 раз
Расследования 01.02.2018 17:19

Житель Елани Волгоградской области, обвиняемый в серии краж,  задержан в результате совместной операции полицейских России и Казахстана. Как  сообщили “Высота 102” в региональном главке МВД, 43-летнего безработного считают виновным в совершении ряда краж в мае минувшего года. Тогда его задержали полицейские, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Скрываясь  от правосудия,  он уехал к родственникам в Казахстан. Когда подозреваемый не явился в суд, его объявили в федеральный розыск. Но благодаря совместной работе стражей порядка двух стран злоумышленник был задержан и взят под стражу. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
Прочитана: 288 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2018 16:34

В здание вокзала в Волгограде затащили военный мотоцикл Сегодня в центральном холле вокзала Волгоград начала работать тематическая фотозона. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, экспонаты фотозоны – военный мотоцикл и пулемет, а также копия знамени Победы. Любой желающий может сфотографироваться на фоне необычных вещей. 
Прочитана: 943 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2018 16:21

Владимир Путин 2 февраля проведет в Волгограде Президент России Владимир Путин 2 февраля посетит Волгоград, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию победы в Сталинградской битве, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы Кремля, в ходе поездки запланировано посещение Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане, где глава государства возложит венок в Зале воинской славы, а также цветы к могиле маршала Советского Союза В.И.Чуйкова. Владимир Путин также выступит с поздравительной речью в Волгоградской филармонии на праздничном концерте, приуроченном к знаменательной дате. Кроме того, Президент посетит интерактивный музей "Россия – моя история", где осмотрит мультимедийную выставку "Имена из солдатских медальонов" и даст...
Прочитана: 4633 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2018 15:55

Стены подъезда фронтовика из Волгограда украсили мирным пейзажем Оригинальный подарок к 75-ой годовщине окончания Сталинградской битвы преподнесли ветерану Александру Васильевичу Медкову. Как сообщает ИА «Высота 102», стены в подъезде, где он проживает, накануне торжественной даты расписали художники. Изначально планировалось изобразить батальную сцену, но от этой тематики в итоге решили отказаться в пользу мирного пейзажа. Однако один военный атрибут все же присутствует – изображение Ордена Великой Отечественной войны. Идея художественного оформления стен подъезда  рядом с квартирой ветерана принадлежит депутату Волгоградской городской думы Андрею Гимбатову. «Мы хотели как-то необычно поздравить ветерана, обратить внимание соседей на то, какой...
Прочитана: 472 раз
Выборы 01.02.2018 15:29

С принятием поправок в федеральное законодательство в области избирательного права у граждан России появилась возможность выбрать для голосования любой удобный избирательный участок. Чтобы реализовать эту возможность, на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) и в Мобильном приложении «Госуслуги» был внедрен сервис подачи онлайн заявления о включении в список избирателей. Услугой можно воспользоваться только один раз с 31 января до 12 марта 2018 года. Технологическую реализацию проекта осуществлял «Ростелеком» при участии ведущего системного интегратора «РТ Лабс», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Для подачи заявления необходимо авторизоваться на Едином портале госуслуг с помощью подтвержденной учетной записи, перейти, кликнув по баннеру на главной странице,...
Прочитана: 464 раз
Общество 01.02.2018 15:29

В день празднования 75-ой годовщины Сталинградской Победы 2 февраля 2018 года, увеличится количество рейсов наземного и скоростного трамваев и троллейбусов. Расписание работы городского электротранспорта сформировано с учетом программы проведения праздничных мероприятий, - сообщили ИА «Высота 102» в мэрии города. Это позволит волгоградцам быстро добраться в центр города и затем вернуться домой после 21-00, когда прозвучат последние залпы праздничного артиллерийского салюта. Трамваи и троллейбусы станут ходить чаще, время их работы продлено до 22-00. Так, в первой половине дня 2 февраля трамваи по маршруту СТ начнут следовать с интервалом 4-5 минут, по маршруту СТ-2 – с 10-минутным интервалом. На этот период времени...
Прочитана: 1867 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2018 14:56 (Обновлено: 01.02.2018 18:31)

10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД стала единственной дивизией, которая за доблесть во время битвы за Сталинград в декабре 1942 года была награждена высшей наградой Советского Союза - Орденом Ленина и получила наименование «Сталинградская». Для того времени, такое признание заслуг со стороны президиума Верховного совета СССР было сродни канонизации. Съемочной группе ИА «Высота 102» довелось заглянуть в архивы УФСБ по Волгоградской области и ознакомиться с рассекреченными документами - чтобы попытаться понять, как получилось так, что летом 1942 года Сталинград оказался катастрофически уязвим, а местный гарнизон, основу которого составляла 10-я дивизия НКВД, вынужден был в одиночку противостоять...
Прочитана: 5306 раз
Расследования 01.02.2018 14:51

Расследование уголовного дела в отношении  хакера из Волжского, обвиняемого в покушении на мошенничество, завершили волгоградские полицейские. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. 40-летнего мужчину обвиняют в том,  что с декабря 2015 по декабрь 2016 года он с сестрой и двумя знакомыми, проживающими в Беларуси,  создал и распространил в  сегменте интернета соседнего государства  скрипты-блокираторы. Вредоносные программы вызывали появление на экранах пользователей всплывающих окон и блокировали работу интернет-браузера. Во всплывающих окнах было сообщение о том, что  компьютер пользователя заблокирован правоохранительными органами Республики Беларусь за просмотр порнографических материалов. И для продолжения нормальной работы пользователю придется оплатить “штраф” в размере...
Прочитана: 1011 раз
Экономика 01.02.2018 14:25

ЛУКОЙЛ открыл свою первую солнечную электростанцию в России на территории Волгограда Сегодня в Волгограде Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дали старт работе солнечной электростанции, расположенной на незадействованных в производственном цикле земельных участках Волгоградского НПЗ. Ранее, как пояснил ИА «Высота 102» Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, солнечные электростанции были открыты компанией на территории собственных НПЗ в Румынии и Болгарии. Данное направление в энергетике компания считает окупаемым и перспективным.    Как рассказал журналистам волгоградских СМИ генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ - Волгоградэнерго» Михаил Зимин, объект мощностью 10 мегаватт прошел процедуру подтверждения требований к локализации производства не менее 70% оборудования на...
Прочитана: 2324 раз
Общество 01.02.2018 14:16

Скандальная заведующая детсадом в Волгоградской области ушла на пенсию с почетом Новостью поделились родители детей, посещающих детский сад «Малышок» на станции Качалино Иловлинского района Волгоградской области. Заведующая учреждением Ниля Радиковна Камалова, депутат Качалинского сельского поселения по многомандатному избирательному округу №13 и член партии «Единая Россия», которая, по словам жителей,  «превратила детский сад в частную вотчину», ушла на пенсию. Напомним, о ситуации ИА «Высота 102» сообщало в публикации «В Волгоградской области родители пожаловались прокурору на произвол заведующей детсадом».  По словам родителей, проводы на заслуженный отдых проходили в торжественной обстановке  и  даже неловко было всем сотрудникам наблюдать за происходившим. Приехал глава администрации Иловлинского муниципального района Иван Гель, который благодарил Камалову за...
Прочитана: 2048 раз
Общество 01.02.2018 13:59

В Волгограде торжественый салют дополнит праздничная иллюминация моста через Волгу Специалисты ПАО «Волгоградоблэлектро» к 75-летию Сталинградской Победы подготовили для волгоградцев и гостей нашего города особый сюрприз. Завтра одновременно с торжественным салютом они запустят новую иллюминацию моста через Волгу в единой композиции с музыкальным произведением. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, новые оригинальные элементы смены цветов разработаны специально к памятной дате. Каждый элемент сценария освещения прописан исключительно под темп, ритм и звучание мелодий. Финалом светового представления станет попеременная смена цветов, символизирующая развивающийся триколор. Начало светового представления и торжественного салюта в память о подвигах воинов в 21 час. 
Прочитана: 716 раз
Общество 01.02.2018 13:58

В Волгограде общественный транспорт и пассажиров разделили лужи и сугробы На плохую очистку территорий остановок общественного транспорта пожаловались жители Волгограда журналистам информагентства «Высота 102». «Чтобы добраться до автобусов и троллейбусов, то провалишься по щиколотку в мокрый снег, то едва не сломаешь ноги об ледяные торосы», - рассказали горожане. Корреспонденты информагентства решили убедиться, так ли это на самом деле и проехали по двум районам Волгограда - Ворошиловскому и Краснооктябрьскому.  Надо сказать, в Ворошиловском районе коммунальные службы на утро 1 февраля уже почти везде справились с последствиями снегопада и перепадами температур – территория остановок здесь очищена от наледи и снега, Кроме того, в таком же хорошем...
Прочитана: 3263 раз


1 февраля 18:27
В Волгограде спустя четверть века после смерти защитника Сталинграда вышел первый тираж его книгиСмотреть фотографииCмотреть видео
1 февраля 17:46
В Волгограде ТРЦ «Европа» грозит переименование по завету фронтовой медсестрыСмотреть фотографии
1 февраля 17:30
Певец Лев Лещенко споет 2 февраля в Волгограде и в Волжском Комментарии9
1 февраля 17:19
Полиция России и Казахстана задержала вора-домушника из Волгоградской области
1 февраля 16:34
В здание вокзала в Волгограде затащили военный мотоцикл Комментарии21Смотреть фотографии
1 февраля 16:21
Владимир Путин 2 февраля проведет в Волгограде Комментарии17Смотреть фотографии
1 февраля 16:15
В Волгограде знакомая 90-летнего ветерана Великой Отечественной оставила его без квартиры Комментарии9
1 февраля 15:55
Стены подъезда фронтовика из Волгограда украсили мирным пейзажемСмотреть фотографииCмотреть видео
1 февраля 15:29
На Едином портале госуслуг можно выбрать удобный для голосования избирательный участок
1 февраля 15:29
В Волгограде 2 февраля общественный транспорт будет курсировать на всех направлениях от рассвета до заката Комментарии13
1 февраля 14:56
УФСБ по Волгоградской области рассекретило документы из архивов 10-й дивизии НКВД Комментарии21Cмотреть видео
1 февраля 14:51
Кибер-мошенник из Волгоградской области заработал на порнокадрах отдых в Таиланде Комментарии7
1 февраля 14:25
ЛУКОЙЛ открыл свою первую солнечную электростанцию в России на территории Волгограда Комментарии10Смотреть фотографии
1 февраля 14:16
Скандальная заведующая детсадом в Волгоградской области ушла на пенсию с почетом Комментарии12Смотреть фотографии
1 февраля 13:59
В Волгограде торжественый салют дополнит праздничная иллюминация моста через ВолгуСмотреть фотографии
1 февраля 13:58
В Волгограде общественный транспорт и пассажиров разделили лужи и сугробы Комментарии15Смотреть фотографии
1 февраля 12:49
В Волгограде «Ростелеком» открыл новый мультисервисный центр продаж и обслуживания
1 февраля 12:40
В Волгоградской области недоверчивого продавца накажут за отказ принять новые купюры Комментарии17Смотреть фотографии
1 февраля 12:17
РИТЭК поздравляет волгоградцев с Днем воинской славы РоссииСмотреть фотографии
1 февраля 11:40
К Вечному огню в центре Волгограда в канун 75-летия победы в Сталинградской битве возложили цветы Комментарии3Cмотреть видео
Расследования
1 февраля 17:19
Полиция России и Казахстана задержала вора-домушника из Волгоградской области
1 февраля 16:15
В Волгограде знакомая 90-летнего ветерана Великой Отечественной оставила его без квартиры Комментарии9
1 февраля 14:51
Кибер-мошенник из Волгоградской области заработал на порнокадрах отдых в Таиланде Комментарии7
1 февраля 10:51
В Волгограде суд обязал энергетиков обезопасить школу от электрической угрозы Комментарии6
1 февраля 10:49
В Волгоградской области врач-кардиолог осталась под арестом Комментарии12
31 января 20:56
В Волгограде смягчили приговор мошеннику, устроившему “пластилиновую” аварию
31 января 16:43
Жительнице Волгоградской области не удалось избежать колонии за гибель пассажира в "пьяном" ДТП Комментарии1
31 января 14:46
Волгоградские коммунисты проиграли суд губернатору за прошлогодние коммунальные тарифы Комментарии13Смотреть фотографии
30 января 16:32
В Волгограде автоподставщик-”миллионер” снова не смог уйти домой
30 января 15:59
В Волгограде оставили под стражей подозреваемого в стрельбе и поножовщине в Красноармейском районе Комментарии9
30 января 14:59
В Волгограде «Юных ястребов» готовили в парашютисты без парашютов Комментарии36
30 января 13:40
В Волгограде подозреваемому в 45-миллионном уклонении от налогов "смягчили" домашний арест Комментарии2
29 января 15:23
В Волгограде пересмотрят дело тюремного врача Комментарии3
29 января 11:41
В Волгоградской области замдиректора колледжа выпускал “липовых” трактористов Комментарии2
29 января 11:32
Уголовное дело в отношении троих обвиняемых во взрыве газа на проспекте Университетский передано в суд Комментарии10
29 января 11:28
В Волгограде за участие троих детей в несанкционированной акции Навального ответили родители Комментарии45Смотреть фотографии
27 января 11:06
Житель Волгоградской области избил сотрудника похоронной фирмы и разбил его авто
26 января 17:13
Претендентом на ремонт здания администрации Волгоградской области займутся правоохранители Комментарии15
26 января 16:33
В Волгограде следователь фальсифицировал дела Комментарии12
26 января 16:04
В Волгограде полтора года колонии получил мошенник-автоподжигатель Комментарии2
26 января 12:26
В Волгоградской области сельский депутат ответит за гибель пенсионерки-инвалида в выгребной яме Комментарии3
26 января 11:10
В Волгоградской области семья бутлегеров собиралась выпить 1200 бутылок водки из Казахстана Комментарии7
26 января 10:16
В Волжском шутник-санитар наказан за «минирование» станции скорой помощи Комментарии6
26 января 07:49
В Волгоградской области земли государственного аэродрома ушли «налево» Комментарии63
25 января 13:40
В Волгоградской области суд над обвиняемым в убийстве 5-летней Сони Четвертновой проходит в закрытом режимеСмотреть фотографии
25 января 13:28
В Волгограде начался суд над обвиняемыми в серии разбойных нападений на магазины и ломбарды Комментарии5Смотреть фотографии
25 января 10:51
В Волгоградской области осудили директора стройфирмы за неуплату 18 млн рублей налогов Комментарии4
24 января 17:50
«Сбербанк» продемонстрировал антисоциальную ориентацию: требует от инвалида денег, которые тот ему не должен Комментарии11Смотреть фотографииCмотреть видео
24 января 16:35
Мэрия Волжского проиграла суд по делу об убийственном «наследстве» экс-депутата Госдумы от Волгоградской области Комментарии13Смотреть фотографии
24 января 15:45
В Волгограде налоговый инспектор ради новой работы злоупотребила полномочиями Комментарии3
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

   

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Волгоградские педагоги раскрывают школьникам мир финансов

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

   
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
     
День 1 Февраля, Чт
Волгоград
Пасмурно, температура -4..-6 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Западный, 7 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
1 Февраля, Чт
1 $ 56.1840 руб.
1 € 69.9322 руб.
1 GBP 79.7026 руб.
1 CHF 60.3027 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
     
       

 

Обсуждают в форуме

В Волгограде задержали подозреваемого в стрельбе по новому остановочному павильонуКомментарии101
В Волгоградской области земли государственного аэродрома ушли «налево»Комментарии63
Экс-губернатор Волгоградской области Сергей Боженов стал индивидуальным предпринимателемКомментарии51
Численность населения Волгоградской области сократиласьКомментарии46
В Волжском пройдут публичные слушания по обращению местных мусульманКомментарии46
В Волгограде за участие троих детей в несанкционированной акции Навального ответили родителиКомментарии45
На волгоградском телевидении дискутировали по статье ИА «Высота 102»Комментарии43
Члены избиркомов готовятся к поквартирным обходам жителей Волгоградской областиКомментарии42
В Волгограде во время ЧМ-2018 будет ни пройти, ни проехатьКомментарии41
Родители хотят засудить частную клинику в Волгограде за сомнительный диагноз и лечение их ребенкаКомментарии38
В Волгограде «Юных ястребов» готовили в парашютисты без парашютовКомментарии36
Губернатор Волгоградской области приказал ветеранам Сталинградской битвы держатьсяКомментарии35
В Волгограде назначен день прощания с ученым и священником Александром ПоловинкинымКомментарии34
В Волгоградской области родители пожаловались прокурору на произвол заведующей детсадомКомментарии32
В избирком Волгоградской области о себе заявили противники перевода стрелок часовКомментарии32

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: Жителей Волгоградской области будут как никогда настойчиво звать на выборыКомментарии12
Просмотров: 20618
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде персонал нового объекта ЧМ-2018 готовят ко всему
Просмотров: 16602
«Высота 102 ТВ»: Жителей Волгоградской области хотят защитить от психбольныхКомментарии1
Просмотров: 13701
Невеселые картинки: ребенок Сталинграда нарисовал страшную правду о войнеКомментарии6
Просмотров: 8885
Волгоградский архив хранит газеты, в которых во время Сталинградской битвы врага «били» метким словомКомментарии8
Просмотров: 7690
В Волгограде инженер и педагог на реконструкции пленения Паулюса сыграли главных героевКомментарии11
Просмотров: 6847
Волгоградские журналисты разобрали «черные» и «белые» стороны профессииКомментарии18
Просмотров: 6616
Экс-губернатор Волгоградской области Сергей Боженов стал индивидуальным предпринимателемКомментарии51
Просмотров: 6391
Волгоградцам рекомендуют 2 февраля пересесть на общественный транспорт
Просмотров: 5542
Самая дорогая квартира в Волгограде продается за 60 млн рублейКомментарии24
Просмотров: 5422

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгограде назначен день прощания с ученым и священником Александром ПоловинкинымКомментарии34
Рекомендации: +72 / 2-
«Кто такой Чуйков и что было 2 февраля 1943-го?»: волгоградцы удивляют ответами на простые вопросы о Сталинградской битвеКомментарии21
Рекомендации: +37 / 15-
Сталинградское детство волгоградки Юлии СоколовойКомментарии12
Рекомендации: +36 / 5-
В Волжском Волгоградской области на месте взрыва газа в жилом доме развернут оперативный штаб (ВИДЕО)
Рекомендации: +35 / 17-
Вдова участника войны в Волгоградской области ждет обещанное жилье
Рекомендации: +33 / 3-
«Победа, изменившая мир»: Как жители Сталинграда готовили город к великому сражению
Рекомендации: +29 / 3-
В Волгограде на выставке представили все краски казачьего края
Рекомендации: +28 / 1-
Страницы истории Сталинградской битвы: в пойме реки Царицы под бомбежками пекли хлебКомментарии15
Рекомендации: +27 / 1-
В Самаре вспоминают великую битву под Сталинградом
Рекомендации: +27 / 2-
В мэрии Волгограда назвали дороги, которые ждет большой ремонтКомментарии19
Рекомендации: +26 / 5-