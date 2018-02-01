







От имени коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» с 75-ой годовщиной Сталинградской победы волгоградцев поздравляет генеральный директор предприятия Михаил Зимин.









Уважаемые ветераны,

труженики тыла и дети Сталинграда,

дорогие земляки – жители города-героя!





Победа под Сталинградом – переломный момент Великой Отечественной войны. Здесь началось победное наступательное шествие советской армии. 2 февраля – знаменательная дата для нашего города, для страны, для мирового сообщества. Во всем мире Сталинград – символ силы духа и воли к победе.

Энергетики внесли неоценимый вклад в героическую оборону города. В период великой битвы на Волге в 1942-1943 годах Сталинградская ГРЭС не прекращала подачу электроэнергии. Бесперебойная подача обеспечивалась под артиллерийским огнем и бомбежками вражеской авиации ценою страшных потерь. И после войны сталинградские энергетики вместе со своими семьями от зари до зари самоотверженно работали, восстанавливая станцию. Для наших энергетиков в годы войны и в мирное время не было и нет невыполнимых задач.

Вспоминая великий подвиг наших старших товарищей, мы низко склоняем головы перед теми, кто героически защищал Сталинград, кто, не покладая рук, трудился на предприятиях нашего города, снабжая фронт всем необходимым. Низкий поклон детям Сталинграда!

Желаю вам, дорогие земляки, мира и счастья, крепкого здоровья и долголетия, добра и благополучия! С праздником! С днем Сталинградской победы!