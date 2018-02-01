Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 02.02.2018 05:33

Михаил Зимин, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»: «С Днём Сталинградской победы!»



От имени коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» с 75-ой годовщиной Сталинградской победы волгоградцев поздравляет генеральный директор предприятия Михаил Зимин. 


Уважаемые ветераны,
труженики тыла и дети Сталинграда,
дорогие земляки – жители города-героя!

Победа под Сталинградом – переломный момент Великой Отечественной войны. Здесь началось победное наступательное шествие советской армии.  2 февраля – знаменательная дата для нашего города, для страны, для мирового сообщества. Во всем мире Сталинград – символ силы духа и воли к победе. 
Энергетики внесли неоценимый вклад  в героическую оборону города. В период великой битвы на Волге в 1942-1943 годах Сталинградская ГРЭС  не прекращала подачу электроэнергии. Бесперебойная подача обеспечивалась под артиллерийским огнем и бомбежками вражеской авиации ценою страшных потерь. И после войны сталинградские энергетики вместе со своими семьями от зари до зари самоотверженно работали, восстанавливая станцию. Для наших энергетиков в годы войны и в мирное время не было и нет невыполнимых задач.
Вспоминая великий подвиг наших старших товарищей, мы низко склоняем головы перед теми, кто героически защищал Сталинград, кто, не покладая рук, трудился на предприятиях нашего города, снабжая фронт всем необходимым. Низкий поклон детям Сталинграда!
Желаю вам, дорогие  земляки, мира и счастья, крепкого здоровья и долголетия, добра и благополучия! С праздником! С днем Сталинградской  победы!

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

«Волжская кузница» переходит под прямое управление собственникаНа турнире по хоккею волгоградцу вручили клюшку с автографом Владислава ТретьякаПрокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в городе Волжском Волгоградской областиВ Волгограде участники "забастовки избирателей" готовились к задержаниямВ Волгоградской области место на кладбище подарили друзья жительнице Волжского
 
Актуальные интервью и комментарии

Волгоградский архив хранит газеты, в которых во время Сталинградской битвы врага «били» метким словом

УФСБ по Волгоградской области рассекретило документы из архивов 10-й дивизии НКВД

Невеселые картинки: ребенок Сталинграда нарисовал страшную правду о войне

Пожелтевшие и поврежденные страницы неполных подшивок газет, которые хранятся в государственном архиве  Волгоградской области, рассказывают свою историю самого тяжелого для...

10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД стала единственной дивизией, которая за доблесть во время битвы за...

Сегодня в Волгоградском театре юного зрителя открылась первая в жизни художника Льва Тырина выставка его работ, посвященная 75-летию...

От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2018 20:56

10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД стала единственной дивизией, которая за доблесть во время битвы за Сталинград в декабре 1942 года была награждена высшей наградой Советского Союза - Орденом Ленина и получила наименование «Сталинградская». Для того времени, такое признание заслуг со стороны президиума Верховного совета СССР было сродни канонизации. Съемочной группе ИА «Высота 102» довелось заглянуть в архивы УФСБ по Волгоградской области и ознакомиться с рассекреченными документами - чтобы попытаться понять, как получилось так, что летом 1942 года Сталинград оказался катастрофически уязвим, а местный гарнизон, основу которого составляла 10-я дивизия НКВД, вынужден был в одиночку противостоять...
Прочитана: 9337 раз
Аналитика 01.02.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: президент России Владимир Путин прилетит в Волгоград в день 75-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве. За историческую правду: гости со всей России и европейских стран приехали в Волгоград, чтобы поклониться памяти защитников Сталинграда. Это надо видеть: в волгоградском ТЮЗе открылась выставка работ художника Льва Тырина. Совершенно секретно: Управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило документы из архивов десятой дивизии НКВД. Вместо дежурных речей и грамот: подъезд дома в Волгограде, где живет ветеран войны, украсили мирными пейзажами. Зима, однако…: ледяные горы и снежная каша на неубранных тротуарах и остановках волгоградским пешеходам нипочем.  Информационные выпуски...
Прочитана: 11774 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2018 19:03

Сегодня в музее-панораме «Сталинградская битва» состоялась презентация трех книг, изданных к 75-летию Сталинградской битвы, две из которых, как уже сообщало ИА «Высота 102»,  вышли в  Москве, в издательстве «Молодая гвардия»  в серии «Жизнь замечательных людей».  Книга «Герои Сталинградской битвы»  посвящена поразительной жизни и судьбе таких полководцев, как Еременко Андрей Иванович, Чуйков Василий Иванович, Шумилов Михаил Степанович, Родимцев Александр Ильич, Людников Иван Ильич, Павлов Яков Федотович, Зайцев Василий Григорьевич. Им суждено было стать участниками больших сражений,  в послевоенный период создавать...
Прочитана: 2522 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2018 19:02

Владимир Путин 2 февраля проведет в Волгограде Президент России Владимир Путин 2 февраля посетит Волгоград, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию победы в Сталинградской битве, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы Кремля, в ходе поездки запланировано посещение Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане, где глава государства возложит венок в Зале воинской славы, а также цветы к могиле маршала Советского Союза В.И.Чуйкова. Владимир Путин также выступит с поздравительной речью в Волгоградской филармонии на праздничном концерте, приуроченном к знаменательной дате. Кроме того, Президент посетит интерактивный музей "Россия – моя история", где осмотрит мультимедийную выставку "Имена из солдатских медальонов" и даст...
Прочитана: 8081 раз
Происшествия 01.02.2018 19:01

В Центральном районе Волгограда из окна квартиры на 8-ом этаже выпала 9-летняя девочка. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных случаях, ребенок выжил, получив перелом бедра и тупую травму живота.ЧП произошло  на ул.Донецкой,5.
Прочитана: 3248 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2018 18:27

В Волгограде спустя четверть века после смерти защитника Сталинграда вышел первый тираж его книги История Великой Отечественной войны знает много героев, вот только немногие из них перенесли пережитые ими страшные события на бумагу для будущих поколений. В канун 75-ой годовщины окончания Сталинградской битвы в маленькой типографии в Ворошиловском районе Волгограда на свет родилась книга воспоминаний героя Советского союза, участника Сталинградской битвы Александра Михайловича Овчарова. 200 страниц формата А5 содержат бесценную информацию очевидца и участника самой кровавой, самой страшной войны ХХ века. Автора мемуаров, увы, уже как 25 лет нет в живых. Четверть века рукописная книга ждала своего звездного часа и дождалась. Так сошлись звезды – иначе...
Прочитана: 2449 раз
Общество 01.02.2018 17:46

В Волгограде ТРЦ «Европа» грозит переименование по завету фронтовой медсестры Сегодня на встрече ветеранов и губернатора Волгоградской области участница Сталинградской битвы Нина Ивановна Чеснокова высказалась о наболевшем. Как сообщает ИА «Высота 102», фронтовую медсестру возмущает, что на вывеске торгово-развлекательного центра «Europa city mall» его название написано, как выразилась ветеран «на английском языке». «Хорошо, поправим!», - поспешил заверить Нину Ивановну губернатор Андрей Бочаров.
Прочитана: 3028 раз
Общество 01.02.2018 17:30

Известный певец Лев Лещенко завтра выступит с концертом в центре культуры и искусства «Октябрь» в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, такой подарок приготовили ветеранам меценаты. На праздничный концерт по пригласительным билетам придут члены ветеранских организаций, участники войны, труженики тыла, их близкие и родственники, а также активисты общественных организаций. К слову, перед этим Лев Лещенко споет и перед волгоградскими ветеранами в ЦКЗ на концерте, посвященном 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Услуги певца обойдутся бюджету региона почти в 2,2 миллиона рублей. Также ведущими праздничного вечера будут российские актеры Алексей Кравченко и Василий Лановой. Труд московских артистов,...
Прочитана: 1473 раз
Расследования 01.02.2018 17:19

Житель Елани Волгоградской области, обвиняемый в серии краж,  задержан в результате совместной операции полицейских России и Казахстана. Как  сообщили “Высота 102” в региональном главке МВД, 43-летнего безработного считают виновным в совершении ряда краж в мае минувшего года. Тогда его задержали полицейские, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Скрываясь  от правосудия,  он уехал к родственникам в Казахстан. Когда подозреваемый не явился в суд, его объявили в федеральный розыск. Но благодаря совместной работе стражей порядка двух стран злоумышленник был задержан и взят под стражу. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
Прочитана: 1548 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2018 16:34

В здание вокзала в Волгограде затащили военный мотоцикл Сегодня в центральном холле вокзала Волгоград начала работать тематическая фотозона. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, экспонаты фотозоны – военный мотоцикл и пулемет, а также копия знамени Победы. Любой желающий может сфотографироваться на фоне необычных вещей. 
Прочитана: 1696 раз
Расследования 01.02.2018 16:15

Уголовное дело по факту мошенничества с жильем 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны было возбуждено после прокурорской проверки. Об этом ИА “Высота 102” сообщила  старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Оксана Черединина. В 2012 году по договору долевого участия в строительстве при помощи господдержки ветераном была куплена двухкомнатная квартира в Краснооктябрьском районе. Во время ремонта в ней пожилой человек жил у 68-летней знакомой, которая ухаживала за ним. В 2016 году женщина, обманув пенсионера, получила доверенность на квартиру и продала ее своему 32-летнему сыну за миллион рублей. Деньги ветерану переданы не были.  При этом  на момент продажи фактическая стоимость квартиры превышала 2,5 млн...
Прочитана: 1295 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2018 15:55

Стены подъезда фронтовика из Волгограда украсили мирным пейзажем Оригинальный подарок к 75-ой годовщине окончания Сталинградской битвы преподнесли ветерану Александру Васильевичу Медкову. Как сообщает ИА «Высота 102», стены в подъезде, где он проживает, накануне торжественной даты расписали художники. Изначально планировалось изобразить батальную сцену, но от этой тематики в итоге решили отказаться в пользу мирного пейзажа. Однако один военный атрибут все же присутствует – изображение Ордена Великой Отечественной войны. Идея художественного оформления стен подъезда  рядом с квартирой ветерана принадлежит депутату Волгоградской городской думы Андрею Гимбатову. «Мы хотели как-то необычно поздравить ветерана, обратить внимание соседей на то, какой...
Прочитана: 856 раз
Выборы 01.02.2018 15:29

С принятием поправок в федеральное законодательство в области избирательного права у граждан России появилась возможность выбрать для голосования любой удобный избирательный участок. Чтобы реализовать эту возможность, на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) и в Мобильном приложении «Госуслуги» был внедрен сервис подачи онлайн заявления о включении в список избирателей. Услугой можно воспользоваться только один раз с 31 января до 12 марта 2018 года. Технологическую реализацию проекта осуществлял «Ростелеком» при участии ведущего системного интегратора «РТ Лабс», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Для подачи заявления необходимо авторизоваться на Едином портале госуслуг с помощью подтвержденной учетной записи, перейти, кликнув по баннеру на главной странице,...
Прочитана: 1115 раз
Общество 01.02.2018 15:29

В день празднования 75-ой годовщины Сталинградской Победы 2 февраля 2018 года, увеличится количество рейсов наземного и скоростного трамваев и троллейбусов. Расписание работы городского электротранспорта сформировано с учетом программы проведения праздничных мероприятий, - сообщили ИА «Высота 102» в мэрии города. Это позволит волгоградцам быстро добраться в центр города и затем вернуться домой после 21-00, когда прозвучат последние залпы праздничного артиллерийского салюта. Трамваи и троллейбусы станут ходить чаще, время их работы продлено до 22-00. Так, в первой половине дня 2 февраля трамваи по маршруту СТ начнут следовать с интервалом 4-5 минут, по маршруту СТ-2 – с 10-минутным интервалом. На этот период времени...
Прочитана: 2375 раз
Расследования 01.02.2018 14:51

Расследование уголовного дела в отношении  хакера из Волжского, обвиняемого в покушении на мошенничество, завершили волгоградские полицейские. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. 40-летнего мужчину обвиняют в том,  что с декабря 2015 по декабрь 2016 года он с сестрой и двумя знакомыми, проживающими в Беларуси,  создал и распространил в  сегменте интернета соседнего государства  скрипты-блокираторы. Вредоносные программы вызывали появление на экранах пользователей всплывающих окон и блокировали работу интернет-браузера. Во всплывающих окнах было сообщение о том, что  компьютер пользователя заблокирован правоохранительными органами Республики Беларусь за просмотр порнографических материалов. И для продолжения нормальной работы пользователю придется оплатить “штраф” в размере...
Прочитана: 1613 раз


2 февраля 05:33
Михаил Зимин, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»: «С Днём Сталинградской победы!»Смотреть фотографии
1 февраля 20:56
УФСБ по Волгоградской области рассекретило документы из архивов 10-й дивизии НКВД Комментарии28Cмотреть видео
1 февраля 20:00
«Высота 102 ТВ»: Европейцы в Волгограде благодарят героев Сталинградской битвы за мир в своих странахCмотреть видео
1 февраля 19:03
В Волгограде презентовали уникальные книги о жизни замечательных людей - солдатах и полководцах Сталинграда Комментарии7Cмотреть видео
1 февраля 19:02
Владимир Путин 2 февраля проведет в Волгограде Комментарии17Смотреть фотографии
1 февраля 19:01
В центре Волгограда девочка выпала из окна 8-го этажа Комментарии4
1 февраля 18:27
В Волгограде спустя четверть века после смерти защитника Сталинграда вышел первый тираж его книги Комментарии8Смотреть фотографииCмотреть видео
1 февраля 17:46
В Волгограде ТРЦ «Европа» грозит переименование по завету фронтовой медсестрыСмотреть фотографии
1 февраля 17:30
Певец Лев Лещенко споет 2 февраля в Волгограде и в Волжском Комментарии18
1 февраля 17:19
Полиция России и Казахстана задержала вора-домушника из Волгоградской области
1 февраля 16:34
В здание вокзала в Волгограде затащили военный мотоцикл Комментарии30Смотреть фотографии
1 февраля 16:15
В Волгограде знакомая 90-летнего ветерана Великой Отечественной оставила его без квартиры Комментарии11
1 февраля 15:55
Стены подъезда фронтовика из Волгограда украсили мирным пейзажемСмотреть фотографииCмотреть видео
1 февраля 15:29
На Едином портале госуслуг можно выбрать удобный для голосования избирательный участок
1 февраля 15:29
В Волгограде 2 февраля общественный транспорт будет курсировать на всех направлениях от рассвета до заката Комментарии13
1 февраля 14:51
Кибер-мошенник из Волгоградской области заработал на порнокадрах отдых в Таиланде Комментарии9
1 февраля 14:25
ЛУКОЙЛ открыл свою первую солнечную электростанцию в России на территории Волгограда Комментарии26Смотреть фотографии
1 февраля 14:16
Скандальная заведующая детсадом в Волгоградской области ушла на пенсию с почетом Комментарии19Смотреть фотографии
1 февраля 13:59
В Волгограде торжественый салют дополнит праздничная иллюминация моста через ВолгуСмотреть фотографии
1 февраля 13:58
В Волгограде общественный транспорт и пассажиров разделили лужи и сугробы Комментарии16Смотреть фотографии
Общество
2 февраля 05:33
Михаил Зимин, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»: «С Днём Сталинградской победы!»Смотреть фотографии
1 февраля 17:46
В Волгограде ТРЦ «Европа» грозит переименование по завету фронтовой медсестрыСмотреть фотографии
1 февраля 17:30
Певец Лев Лещенко споет 2 февраля в Волгограде и в Волжском Комментарии18
1 февраля 15:29
В Волгограде 2 февраля общественный транспорт будет курсировать на всех направлениях от рассвета до заката Комментарии13
1 февраля 14:16
Скандальная заведующая детсадом в Волгоградской области ушла на пенсию с почетом Комментарии19Смотреть фотографии
1 февраля 13:59
В Волгограде торжественый салют дополнит праздничная иллюминация моста через ВолгуСмотреть фотографии
1 февраля 13:58
В Волгограде общественный транспорт и пассажиров разделили лужи и сугробы Комментарии16Смотреть фотографии
1 февраля 12:40
В Волгоградской области недоверчивого продавца накажут за отказ принять новые купюры Комментарии17Смотреть фотографии
1 февраля 12:17
РИТЭК поздравляет волгоградцев с Днем воинской славы РоссииСмотреть фотографии
1 февраля 09:59
Волгоградских волонтеров на ЧМ-2018 поднимут над толпой Комментарии21
1 февраля 09:21
Сотрудники КАУСТИКа вместе с учащимися и студентами прошли по историческим местам «Маршрута Памяти» Комментарии1Смотреть фотографии
31 января 17:59
Жильцы пострадавшего дома в Волжском вернулись в свои квартиры Комментарии1
31 января 15:53
Минсельхоз РФ призвал бороться с саранчой в Волгоградской области, чтобы не опозориться на ЧМ по футболу Комментарии16Смотреть фотографии
31 января 14:52
Дорожники закрыли участок трассы Сызрань-Саратов-Волгоград
31 января 11:17
Волгоградцам предлагают наблюдать лунное затмение с берега Волги Комментарии12Смотреть фотографии
31 января 10:42
На въезде в Волгоград из Волжского буксуют легковушки Комментарии13Смотреть фотографии
31 января 10:23
Жители хутора Волгоградской области остались без переправы Комментарии20Смотреть фотографииCмотреть видео
31 января 10:10
В Волжском пройдут публичные слушания по обращению местных мусульман Комментарии46
31 января 08:09
"Красный Октябрь" недоплатил профсоюзам за аренду Дворца Спорта в Волгограде Комментарии6Смотреть фотографии
30 января 19:56
На общественных слушаниях волгоградцы проголосовали за строительство многоэтажки в Ворошиловском районе Комментарии6
30 января 17:43
В Волгограде сойдутся в агитационной битве сторонники и противники перевода стрелок часов Комментарии20Смотреть фотографии
30 января 17:17
В Волгоградской области в Котельниковской ЦРБ – новый главврач Комментарии3
30 января 16:33
В Волгограде замглавы Росгвардии проверил готовность спецподразделений к ЧМ-2018 Комментарии2Смотреть фотографии
30 января 15:21
В Волгоградской области нерадивую УК лишили лицензии Комментарии11
30 января 13:20
В Волгограде появились две новые автобусные остановки Комментарии7
30 января 13:10
Жители Волгоградской области узнают членов избиркомов по атрибутике Комментарии30Смотреть фотографии
30 января 12:43
Волгоградским перевозчикам из «черного списка» поставят заслонСмотреть фотографии
30 января 11:53
В Волгограде снегоуборочная техника разогналась до 40 километров в час Комментарии10
30 января 04:30
В Волгограде волонтеров ЧМ-2018 накормят на 5 миллионов Комментарии17
29 января 17:54
В Волжском приступили к восстановительным работам в доме, где взорвался газ Комментарии1
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

   

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Волгоградские педагоги раскрывают школьникам мир финансов

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

   
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
     
День 1 Февраля, Чт
Волгоград
Пасмурно, температура -4..-6 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Западный, 7 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
1 Февраля, Чт
1 $ 56.1840 руб.
1 € 69.9322 руб.
1 GBP 79.7026 руб.
1 CHF 60.3027 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
     
       

 

Обсуждают в форуме

В Волгоградской области земли государственного аэродрома ушли «налево»Комментарии63
Экс-губернатор Волгоградской области Сергей Боженов стал индивидуальным предпринимателемКомментарии51
В Волжском пройдут публичные слушания по обращению местных мусульманКомментарии46
В Волгограде за участие троих детей в несанкционированной акции Навального ответили родителиКомментарии45
На волгоградском телевидении дискутировали по статье ИА «Высота 102»Комментарии43
Члены избиркомов готовятся к поквартирным обходам жителей Волгоградской областиКомментарии42
В Волгограде во время ЧМ-2018 будет ни пройти, ни проехатьКомментарии41
Родители хотят засудить частную клинику в Волгограде за сомнительный диагноз и лечение их ребенкаКомментарии38
Губернатор Волгоградской области приказал ветеранам Сталинградской битвы держатьсяКомментарии37
В Волгограде «Юных ястребов» готовили в парашютисты без парашютовКомментарии36
В Волгограде назначен день прощания с ученым и священником Александром ПоловинкинымКомментарии34
В избирком Волгоградской области о себе заявили противники перевода стрелок часовКомментарии32
Жители Волгоградской области узнают членов избиркомов по атрибутикеКомментарии30
В здание вокзала в Волгограде затащили военный мотоциклКомментарии30
УФСБ по Волгоградской области рассекретило документы из архивов 10-й дивизии НКВДКомментарии28

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: Жителей Волгоградской области будут как никогда настойчиво звать на выборыКомментарии12
Просмотров: 20618
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде персонал нового объекта ЧМ-2018 готовят ко всему
Просмотров: 16602
Невеселые картинки: ребенок Сталинграда нарисовал страшную правду о войнеКомментарии6
Просмотров: 8885
Волгоградский архив хранит газеты, в которых во время Сталинградской битвы врага «били» метким словомКомментарии8
Просмотров: 8366
В Волгограде инженер и педагог на реконструкции пленения Паулюса сыграли главных героевКомментарии11
Просмотров: 6847
Волгоградские журналисты разобрали «черные» и «белые» стороны профессииКомментарии18
Просмотров: 6616
Экс-губернатор Волгоградской области Сергей Боженов стал индивидуальным предпринимателемКомментарии51
Просмотров: 6391
Владимир Путин 2 февраля проведет в ВолгоградеКомментарии17
Просмотров: 5986
УФСБ по Волгоградской области рассекретило документы из архивов 10-й дивизии НКВДКомментарии28
Просмотров: 5688
Самая дорогая квартира в Волгограде продается за 60 млн рублейКомментарии24
Просмотров: 5422

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгограде назначен день прощания с ученым и священником Александром ПоловинкинымКомментарии34
Рекомендации: +72 / 2-
Сталинградское детство волгоградки Юлии СоколовойКомментарии12
Рекомендации: +37 / 5-
«Кто такой Чуйков и что было 2 февраля 1943-го?»: волгоградцы удивляют ответами на простые вопросы о Сталинградской битвеКомментарии21
Рекомендации: +37 / 15-
Вдова участника войны в Волгоградской области ждет обещанное жилье
Рекомендации: +33 / 3-
В Волгограде на выставке представили все краски казачьего края
Рекомендации: +28 / 1-
Страницы истории Сталинградской битвы: в пойме реки Царицы под бомбежками пекли хлебКомментарии15
Рекомендации: +27 / 2-
В Самаре вспоминают великую битву под Сталинградом
Рекомендации: +27 / 2-
В мэрии Волгограда назвали дороги, которые ждет большой ремонтКомментарии19
Рекомендации: +26 / 5-
В Волгограде прошла первая репетиция парада в честь 75-летия Сталинградской победы
Рекомендации: +23 / 2-
В центре Волгограда сторонники Алексея Навального проводят несанкционированную "забастовку избирателей"
Рекомендации: +23 / 4-