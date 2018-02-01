На Едином портале госуслуг можно выбрать удобный для голосования избирательный участок

С принятием поправок в федеральное законодательство в области избирательного права у граждан России появилась возможность выбрать для голосования любой удобный избирательный участок. Чтобы реализовать эту возможность, на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) и в Мобильном приложении «Госуслуги» был внедрен сервис подачи онлайн заявления о включении в список избирателей. Услугой можно воспользоваться только один раз с 31 января до 12 марта 2018 года. Технологическую реализацию проекта осуществлял «Ростелеком» при участии ведущего системного интегратора «РТ Лабс», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на Едином портале госуслуг с помощью подтвержденной учетной записи, перейти, кликнув по баннеру на главной странице, либо выбрав в каталоге, на карточку услуги «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации», заполнить интерактивную форму и отправить заявление в электронном виде в ЦИК России, после автоматической проверки данных избирателя.

После этого в Личном кабинете заявителя станет доступна распечатываемая часть заявления, которую можно взять с собой в день голосования в бумажном формате или сохранить на мобильном устройстве

Если по каким-либо причинам избиратель не может воспользоваться сервисом на Едином портале госуслуг, заявление также можно подать лично в пунктах приема заявлений: участковых и территориальных избирательных комиссиях, многофункциональных центрах предоставления государственных услуг.

«Реализованная функциональность дает возможность большой группе избирателей воспользоваться своим конституционным правом проголосовать 18 марта на выборах Президента Российской Федерации, – отмечает Директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком» Михаил Бондаренко. – За первые 12 часов работы услуги через Единый портал госуслуг было подано в полтора раза больше заявлений, чем за весь период приема заявлений для волеизъявления по экстерриториальному принципу в единый день голосования, который прошел 10 сентября 2017 года».



