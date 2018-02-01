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Выборы
 01.02.2018 15:29

На Едином портале госуслуг можно выбрать удобный для голосования избирательный участок

С принятием поправок в федеральное законодательство в области избирательного права у граждан России появилась возможность выбрать для голосования любой удобный избирательный участок. Чтобы реализовать эту возможность, на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) и в Мобильном приложении «Госуслуги» был внедрен сервис подачи онлайн заявления о включении в список избирателей. Услугой можно воспользоваться только один раз с 31 января до 12 марта 2018 года. Технологическую реализацию проекта осуществлял «Ростелеком» при участии ведущего системного интегратора «РТ Лабс», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Для подачи заявления необходимо авторизоваться на Едином портале госуслуг с помощью подтвержденной учетной записи, перейти, кликнув по баннеру на главной странице, либо выбрав в каталоге, на карточку услуги «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации», заполнить интерактивную форму и отправить заявление в электронном виде в ЦИК России, после автоматической проверки данных избирателя.
После этого в Личном кабинете заявителя станет доступна распечатываемая часть заявления, которую можно взять с собой в день голосования в бумажном формате или сохранить на мобильном устройстве
Если по каким-либо причинам избиратель не может воспользоваться сервисом на Едином портале госуслуг, заявление также можно подать лично в пунктах приема заявлений: участковых и территориальных избирательных комиссиях, многофункциональных центрах предоставления государственных услуг.
«Реализованная функциональность дает возможность большой группе избирателей воспользоваться своим конституционным правом проголосовать 18 марта на выборах Президента Российской Федерации, – отмечает Директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком» Михаил Бондаренко. – За первые 12 часов работы услуги через Единый портал госуслуг было подано в полтора раза больше заявлений, чем за весь период приема заявлений для волеизъявления по экстерриториальному принципу в единый день голосования, который прошел 10 сентября 2017 года».

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Общество 01.02.2018 15:29

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От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2018 14:56

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Общество 01.02.2018 14:16

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Общество 01.02.2018 13:59

В Волгограде торжественый салют дополнит праздничная иллюминация моста через Волгу Специалисты ПАО «Волгоградоблэлектро» к 75-летию Сталинградской Победы подготовили для волгоградцев и гостей нашего города особый сюрприз. Завтра одновременно с торжественным салютом они запустят новую иллюминацию моста через Волгу в единой композиции с музыкальным произведением. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, новые оригинальные элементы смены цветов разработаны специально к памятной дате. Каждый элемент сценария освещения прописан исключительно под темп, ритм и звучание мелодий. Финалом светового представления станет попеременная смена цветов, символизирующая развивающийся триколор. Начало светового представления и торжественного салюта в память о подвигах воинов в 21 час. 
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Компания «Ростелеком — Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») открыла в Волгограде новый офис продаж и обслуживания на ул. им маршала Еременко, 130 (время работы с 09:00 до 20:00 без перерыва и выходных). Всего на Юге появилось десять таких офисов в городах: Майкоп, Аксай, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Анапа, Астрахань. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. «В розничной сети проходит масштабная программа релокации центров продаж и обслуживания. До конца 2018 года мы планируем открыть 340 новых офисов по всей России. Мы стремимся стать ближе к нашим клиентам и открываем офисы продаж в местах, где им это действительно удобно», –...
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Общество 01.02.2018 12:17

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Несколько сотен человек, среди которых жители и гости города-героя, сегодня собрались в Волгограде у Вечного огня, чтобы в канун празднования 75-летия победы в Сталинградской битве почтить память героических защитников города. Как сообщает ИА "Высота 102", участие в церемония возложения цветов и венков приняли губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, участники Сталинградской битвы и ветераны Великой Отечественной войны, сенаторы и депутаты Госдумы от Волгоградской области, областные и городские депутаты, руководители силовых структур, представители администрации Волгограда и области, общественных и политических организаций, военные и др. В числе тех, кто сегодня пришел поклониться подвигу советских солдат, были и представители других государств - Чехии, Германии,...
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От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2018 11:15

Ветеранов Сталинграда председатель Госдумы России поздравил в эпистолярном жанре Официальное письмо в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, участников Сталинградской битвы и жителей Волгоградской области  пришло из Государственной думы, сообщает ИА «Высота 102». «Важно бережно хранить память об исторической победе, окружить заботой и вниманием наших ветеранов»,- написано от имени председателя Госдумы  Вячеслава Володина. «Низкий вам поклон, фронтовики и участники Сталинградской битвы. Мы все перед вами в неоплатном долгу. Доброго здоровья, мира, счастья и благополучия. Вечная память героям, павшим за Родину», - так заканчивается письмо за подписью спикера российского парламента.
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