Расследование уголовного дела в отношении хакера из Волжского, обвиняемого в покушении на мошенничество, завершили волгоградские полицейские. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. 40-летнего мужчину обвиняют в том, что с декабря 2015 по декабрь 2016 года он с сестрой и двумя знакомыми, проживающими в Беларуси, создал и распространил в сегменте интернета соседнего государства скрипты-блокираторы. Вредоносные программы вызывали появление на экранах пользователей всплывающих окон и блокировали работу интернет-браузера. Во всплывающих окнах было сообщение о том, что компьютер пользователя заблокирован правоохранительными органами Республики Беларусь за просмотр порнографических материалов. И для продолжения нормальной работы пользователю придется оплатить “штраф” в размере около 750 000 белорусских рублей (что составляло около 1700 российских рублей). Деньги следовало перечислить на анонимный счет в одной из платежных систем.

Всего жертвами интернет-аферистов стали почти две сотни граждан соседней республики. Они перечислили злоумышленникам почти 400 тысяч российских рублей.

Однако получить деньги “на руки” мошенникам не удалось. Их счета были заблокированы, а сами они задержаны. Так, волжанина задержали в апреле 2016 года в московском аэропорту, едва тот успел выйти из самолета, прилетевшего из Таиланда.

Отметим, что в мае прошлого года года Волжский городской суд уже осудил волжанина за совершение аналогичных преступлений в российском интернет-сегменте. Примечательно, что несмотря на показания хакера о получении подобным методом более миллиона рублей, большинство российских интернет-пользователей отказались от обращений в правоохранительные органы.

Расследование дела вели следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области и их коллеги из Беларуси.



