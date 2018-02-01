|Экономика
|01.02.2018 14:25
ЛУКОЙЛ открыл свою первую солнечную электростанцию в России на территории Волгограда
Сегодня в Волгограде Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дали старт работе солнечной электростанции, расположенной на незадействованных в производственном цикле земельных участках Волгоградского НПЗ. Ранее, как пояснил ИА «Высота 102» Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, солнечные электростанции были открыты компанией на территории собственных НПЗ в Румынии и Болгарии. Данное направление в энергетике компания считает окупаемым и перспективным.
Как рассказал журналистам волгоградских СМИ генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ - Волгоградэнерго» Михаил Зимин, объект мощностью 10 мегаватт прошел процедуру подтверждения требований к локализации производства не менее 70% оборудования на территории России. Это является необходимым условием получения мер поддержки со стороны государства возобновляемыми источниками энергии в рамках договора о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ). Стоимость реализованного проекта – 1,5 млрд рублей.
«Станция была построена в рекордно короткие сроки – за 7 месяцев. Это – экологически чистый проект, ввод станции в эксплуатацию в Волгограде позволит сократить выбросы СО2 на 10 тысяч тонн и обеспечит выработку дополнительных 12 млн. кВт*ч ежегодно», - пояснил Михаил Зимин.
В рамках рабочей поездки в Волгоград Вагит Алекперов также провел встречу с коллективами предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» на территории региона.
Справка. ЛУКОЙЛ имеет крупный портфель генерирующих активов на базе возобновляемых источников энергии. Компания владеет четырьмя гидроэлектростанциями общей мощностью около 300 мегаватт на юге России, ветропарком Land Power мощностью 84 мегаватта в Румынии, двумя солнечными электростанциями, расположенными на площадках собственных НПЗ мощностью 9 МВт в Румынии и мощностью 1,25 МВт в Болгарии. Кроме того, реализован ряд локальных проектов солнечной и ветряной генерации небольшой мощности для обеспечения собственных нужд производственных объектов в России.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 16:21
Президент России Владимир Путин 2 февраля посетит Волгоград, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию победы в Сталинградской битве, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы Кремля, в ходе поездки запланировано посещение Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане, где глава государства возложит венок в Зале воинской славы, а также цветы к могиле маршала Советского Союза В.И.Чуйкова. Владимир Путин также выступит с поздравительной речью в Волгоградской филармонии на праздничном концерте, приуроченном к знаменательной дате. Кроме того, Президент посетит интерактивный музей "Россия – моя история", где осмотрит мультимедийную выставку "Имена из солдатских медальонов" и даст...
Прочитана: 430 раз
|Расследования
|01.02.2018 16:15
Уголовное дело по факту мошенничества с жильем 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны было возбуждено после прокурорской проверки. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. В 2012 году по договору долевого участия в строительстве при помощи господдержки ветераном была куплена двухкомнатная квартира в Краснооктябрьском районе. Во время ремонта в ней пожилой человек жил у 68-летней знакомой, которая ухаживала за ним. В 2016 году женщина, обманув пенсионера, получила доверенность на квартиру и продала ее своему 32-летнему сыну за миллион рублей. Деньги ветерану переданы не были. При этом на момент продажи фактическая стоимость квартиры превышала 2,5 млн...
Прочитана: 145 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 15:55
Оригинальный подарок к 75-ой годовщине окончания Сталинградской битвы преподнесли ветерану Александру Васильевичу Медкову. Как сообщает ИА «Высота 102», стены в подъезде, где он проживает, накануне торжественной даты расписали художники. Изначально планировалось изобразить батальную сцену, но от этой тематики в итоге решили отказаться в пользу мирного пейзажа. Однако один военный атрибут все же присутствует – изображение Ордена Великой Отечественной войны. Идея художественного оформления стен подъезда рядом с квартирой ветерана принадлежит депутату Волгоградской городской думы Андрею Гимбатову. «Мы хотели как-то необычно поздравить ветерана, обратить внимание соседей на...
Прочитана: 254 раз
|Выборы
|01.02.2018 15:29
С принятием поправок в федеральное законодательство в области избирательного права у граждан России появилась возможность выбрать для голосования любой удобный избирательный участок. Чтобы реализовать эту возможность, на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) и в Мобильном приложении «Госуслуги» был внедрен сервис подачи онлайн заявления о включении в список избирателей. Услугой можно воспользоваться только один раз с 31 января до 12 марта 2018 года. Технологическую реализацию проекта осуществлял «Ростелеком» при участии ведущего системного интегратора «РТ Лабс», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Для подачи заявления необходимо авторизоваться на Едином портале госуслуг с помощью подтвержденной учетной записи, перейти, кликнув по баннеру на главной странице,...
Прочитана: 301 раз
|Общество
|01.02.2018 15:29
В Волгограде 2 февраля общественный транспорт будет курсировать на всех направлениях от рассвета до заката
В день празднования 75-ой годовщины Сталинградской Победы 2 февраля 2018 года, увеличится количество рейсов наземного и скоростного трамваев и троллейбусов. Расписание работы городского электротранспорта сформировано с учетом программы проведения праздничных мероприятий, - сообщили ИА «Высота 102» в мэрии города. Это позволит волгоградцам быстро добраться в центр города и затем вернуться домой после 21-00, когда прозвучат последние залпы праздничного артиллерийского салюта. Трамваи и троллейбусы станут ходить чаще, время их работы продлено до 22-00. Так, в первой половине дня 2 февраля трамваи по маршруту СТ начнут следовать с интервалом 4-5 минут, по маршруту СТ-2 – с 10-минутным интервалом. На этот период времени...
Прочитана: 1559 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 14:56
10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД стала единственной дивизией, которая за доблесть во время битвы за Сталинград в декабре 1942 года была награждена высшей наградой Советского Союза - Орденом Ленина и получила наименование «Сталинградская». Для того времени, такое признание заслуг со стороны президиума Верховного совета СССР было сродни канонизации. Съемочной группе ИА «Высота 102» довелось заглянуть в архивы УФСБ по Волгоградской области и ознакомиться с рассекреченными документами - чтобы попытаться понять, как получилось так, что летом 1942 года Сталинград оказался катастрофически уязвим, а местный гарнизон, основу которого составляла 10-я дивизия НКВД, вынужден был в одиночку противостоять...
Прочитана: 3030 раз
|Расследования
|01.02.2018 14:51
Расследование уголовного дела в отношении хакера из Волжского, обвиняемого в покушении на мошенничество, завершили волгоградские полицейские. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. 40-летнего мужчину обвиняют в том, что с декабря 2015 по декабрь 2016 года он с сестрой и двумя знакомыми, проживающими в Беларуси, создал и распространил в сегменте интернета соседнего государства скрипты-блокираторы. Вредоносные программы вызывали появление на экранах пользователей всплывающих окон и блокировали работу интернет-браузера. Во всплывающих окнах было сообщение о том, что компьютер пользователя заблокирован правоохранительными органами Республики Беларусь за просмотр порнографических материалов. И для продолжения нормальной работы пользователю придется оплатить “штраф” в размере...
Прочитана: 711 раз
|Общество
|01.02.2018 14:16
Новостью поделились родители детей, посещающих детский сад «Малышок» на станции Качалино Иловлинского района Волгоградской области. Заведующая учреждением Ниля Радиковна Камалова, депутат Качалинского сельского поселения по многомандатному избирательному округу №13 и член партии «Единая Россия», которая, по словам жителей, «превратила детский сад в частную вотчину», ушла на пенсию. Напомним, о ситуации ИА «Высота 102» сообщало в публикации «В Волгоградской области родители пожаловались прокурору на произвол заведующей детсадом». По словам родителей, проводы на заслуженный отдых проходили в торжественной обстановке и даже неловко было всем сотрудникам наблюдать за происходившим. Приехал глава администрации Иловлинского муниципального района Иван Гель, который благодарил Камалову за...
Прочитана: 1530 раз
|Общество
|01.02.2018 13:59
Специалисты ПАО «Волгоградоблэлектро» к 75-летию Сталинградской Победы подготовили для волгоградцев и гостей нашего города особый сюрприз. Завтра одновременно с торжественным салютом они запустят новую иллюминацию моста через Волгу в единой композиции с музыкальным произведением. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, новые оригинальные элементы смены цветов разработаны специально к памятной дате. Каждый элемент сценария освещения прописан исключительно под темп, ритм и звучание мелодий. Финалом светового представления станет попеременная смена цветов, символизирующая развивающийся триколор. Начало светового представления и торжественного салюта в память о подвигах воинов в 21 час.
Прочитана: 556 раз
|Общество
|01.02.2018 13:58
На плохую очистку территорий остановок общественного транспорта пожаловались жители Волгограда журналистам информагентства «Высота 102». «Чтобы добраться до автобусов и троллейбусов, то провалишься по щиколотку в мокрый снег, то едва не сломаешь ноги об ледяные торосы», - рассказали горожане. Корреспонденты информагентства решили убедиться, так ли это на самом деле и проехали по двум районам Волгограда - Ворошиловскому и Краснооктябрьскому. Надо сказать, в Ворошиловском районе коммунальные службы на утро 1 февраля уже почти везде справились с последствиями снегопада и перепадами температур – территория остановок здесь очищена от наледи и снега, Кроме того, в таком же хорошем...
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|Телеком
|01.02.2018 12:49
Компания «Ростелеком — Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») открыла в Волгограде новый офис продаж и обслуживания на ул. им маршала Еременко, 130 (время работы с 09:00 до 20:00 без перерыва и выходных). Всего на Юге появилось десять таких офисов в городах: Майкоп, Аксай, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Анапа, Астрахань. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. «В розничной сети проходит масштабная программа релокации центров продаж и обслуживания. До конца 2018 года мы планируем открыть 340 новых офисов по всей России. Мы стремимся стать ближе к нашим клиентам и открываем офисы продаж в местах, где им это действительно удобно», –...
Прочитана: 784 раз
|Общество
|01.02.2018 12:40
Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области возбуждено административное дело в отношении продавца одной торговой точки, который отказался принять новую купюру. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, на неправомерные действия продавца пожаловался покупатель. Всего же во время действия горячей линии, открытой управлением по вопросам ввода в обращение купюр номиналом 2000 и 200 рублей, которая работала неделю, поступило 6 обращений граждан. Это единичные случаи, отметили в ведомстве, которые не свидетельствуют о наличии серьезной проблемы в деле оборота новых купюр.
Прочитана: 1797 раз
|Общество
|01.02.2018 12:17
Сегодня, накануне 75-й годовщины победы в Сталинградской битве, по традиции руководители РИТЭКа в составе делегации ПАО «ЛУКОЙЛ» возложили цветы и венки к Вечному огню на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армии, погибших при обороне Сталинграда. Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор АО «РИТЭК» Николай Николаев поздравляет волгоградцев со знаменательной датой: Дорогие ветераны Сталинградской битвы, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! Уважаемые жители Волгограда и Волгоградской области! Поздравляю вас с Днём победы советских войск в Сталинградской битве в 1943 году! Низкий поклон вам, ветераны войны, защитники Родины! Крепкого...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 11:40
Несколько сотен человек, среди которых жители и гости города-героя, сегодня собрались в Волгограде у Вечного огня, чтобы в канун празднования 75-летия победы в Сталинградской битве почтить память героических защитников города. Как сообщает ИА "Высота 102", участие в церемония возложения цветов и венков приняли губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, участники Сталинградской битвы и ветераны Великой Отечественной войны, сенаторы и депутаты Госдумы от Волгоградской области, областные и городские депутаты, руководители силовых структур, представители администрации Волгограда и области, общественных и политических организаций, военные и др. В числе тех, кто сегодня пришел поклониться подвигу советских солдат, были и представители других государств - Чехии, Германии,...
Прочитана: 5258 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 11:15
Официальное письмо в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, участников Сталинградской битвы и жителей Волгоградской области пришло из Государственной думы, сообщает ИА «Высота 102». «Важно бережно хранить память об исторической победе, окружить заботой и вниманием наших ветеранов»,- написано от имени председателя Госдумы Вячеслава Володина. «Низкий вам поклон, фронтовики и участники Сталинградской битвы. Мы все перед вами в неоплатном долгу. Доброго здоровья, мира, счастья и благополучия. Вечная память героям, павшим за Родину», - так заканчивается письмо за подписью спикера российского парламента.
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1 февраля 16:21
1 февраля 16:15
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ЛУКОЙЛ открыл свою первую солнечную электростанцию в России на территории Волгограда 6
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