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Экономика
 01.02.2018 14:25

ЛУКОЙЛ открыл свою первую солнечную электростанцию в России на территории Волгограда



Сегодня в Волгограде Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дали старт работе солнечной электростанции, расположенной на незадействованных в производственном цикле земельных участках Волгоградского НПЗ. Ранее, как пояснил ИА «Высота 102» Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, солнечные электростанции были открыты компанией на территории собственных НПЗ в Румынии и Болгарии. Данное направление в энергетике компания считает окупаемым и перспективным. 


 
Как рассказал журналистам волгоградских СМИ генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ - Волгоградэнерго» Михаил Зимин, объект мощностью 10 мегаватт прошел процедуру подтверждения требований к локализации производства не менее 70% оборудования на территории России. Это является необходимым условием получения мер поддержки со стороны государства возобновляемыми источниками энергии в рамках договора о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ). Стоимость реализованного проекта – 1,5 млрд рублей. 
«Станция была построена в рекордно короткие сроки – за 7 месяцев. Это – экологически чистый проект, ввод станции в эксплуатацию в Волгограде позволит сократить выбросы СО2 на 10 тысяч тонн и обеспечит выработку дополнительных 12 млн. кВт*ч ежегодно», - пояснил Михаил Зимин.
В рамках рабочей поездки в Волгоград Вагит Алекперов также провел встречу с коллективами предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» на территории региона.

Справка. ЛУКОЙЛ имеет крупный портфель генерирующих активов на базе возобновляемых источников энергии. Компания владеет четырьмя гидроэлектростанциями общей мощностью около 300 мегаватт на юге России, ветропарком Land Power мощностью 84 мегаватта в Румынии, двумя солнечными электростанциями, расположенными на площадках собственных НПЗ мощностью 9 МВт в Румынии и мощностью 1,25 МВт в Болгарии. Кроме того, реализован ряд локальных проектов солнечной и ветряной генерации небольшой мощности для обеспечения собственных нужд производственных объектов в России.

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