В Волгограде общественный транспорт и пассажиров разделили лужи и сугробы





На плохую очистку территорий остановок общественного транспорта пожаловались жители Волгограда журналистам информагентства «Высота 102». «Чтобы добраться до автобусов и троллейбусов, то провалишься по щиколотку в мокрый снег, то едва не сломаешь ноги об ледяные торосы», - рассказали горожане. Корреспонденты информагентства решили убедиться, так ли это на самом деле и проехали по двум районам Волгограда - Ворошиловскому и Краснооктябрьскому.









Надо сказать, в Ворошиловском районе коммунальные службы на утро 1 февраля уже почти везде справились с последствиями снегопада и перепадами температур – территория остановок здесь очищена от наледи и снега, Кроме того, в таком же хорошем состоянии - перекрестки, пешеходные зебры и тротуары.









А вот в Краснооктябрьском районе Волгограда дела картина другая. Проблемные зоны обнаружились на перекрестке около остановки "Монолит", у троллейбусных остановок на улице Титова и на проспекте Металлургов. Стоит отметить, что перекресток около "Монолита" хорошо расчищен за исключением одной стороны, где находится конечная остановка трамвая №13. Здесь прямо на тротуаре образовалась огромная лужа. Ее можно обойти либо по высоким сугробам из грязи и слякоти, либо, долго не мучаясь, потому что результат будет одинаковым, сразу наступив в естественный водоем.









На Титова и Металлургов около тротуаров – те же сугробы, перемешанные с водой, и ледяные торосы, которые затрудняют доступ к транспортным средствам, особенно пенсионерам и инвалидам. При этом вышеперечисленные остановки – всегда многолюдны, так что коммунальщикам можно было бы уделить очистке улиц и тротуаров в данных точках больше внимания.









Впрочем, другие остановки в Краснооктябрьском районе пребывают в относительно удовлетворительном состоянии. Хотя и пассажиров здесь гораздо меньше, чем на пересечении транспортных направлений.







