



Новостью поделились родители детей, посещающих детский сад «Малышок» на станции Качалино Иловлинского района Волгоградской области. Заведующая учреждением Ниля Радиковна Камалова, депутат Качалинского сельского поселения по многомандатному избирательному округу №13 и член партии «Единая Россия», которая, по словам жителей, «превратила детский сад в частную вотчину», ушла на пенсию. Напомним, о ситуации ИА «Высота 102» сообщало в публикации «В Волгоградской области родители пожаловались прокурору на произвол заведующей детсадом».

По словам родителей, проводы на заслуженный отдых проходили в торжественной обстановке и даже неловко было всем сотрудникам наблюдать за происходившим. Приехал глава администрации Иловлинского муниципального района Иван Гель, который благодарил Камалову за «достойный» труд и вручил почетные грамоты.

А потом, обратившись к сотрудникам, спросил: «Ну, а зачем вы на «Высоту» пожаловались? Мы бы и так вопрос решили».

Однако люди уже год жаловались на Камалову во всевозможные инстанции, включая надзорные органы. «Никак не наладится ситуация с отоплением. Деньги на трубы родители собрали, но изменений нет, в саду по-прежнему холодно. Поборы происходят постоянно: постельное бельё, полотенца, игрушки, даже косметический ремонт помещений и площадок. Уволена медсестра, а ведь в саду 6 групп, 118 детей. Такого никогда не было», - сообщали родители в многочисленных жалобах, которые никто не слышал, в том числе и местные власти.

В настоящее время в саду проходит прокурорская проверка. По словам родителей, они благодарны журналистам редакции за внимание к этой ситуации и спасение их и их детей от «человека, который вообразил себя главной из главных».



