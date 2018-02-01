В Волгограде торжественый салют дополнит праздничная иллюминация моста через Волгу









Специалисты ПАО «Волгоградоблэлектро» к 75-летию Сталинградской Победы подготовили для волгоградцев и гостей нашего города особый сюрприз. Завтра одновременно с торжественным салютом они запустят новую иллюминацию моста через Волгу в единой композиции с музыкальным произведением.

Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, новые оригинальные элементы смены цветов разработаны специально к памятной дате. Каждый элемент сценария освещения прописан исключительно под темп, ритм и звучание мелодий. Финалом светового представления станет попеременная смена цветов, символизирующая развивающийся триколор. Начало светового представления и торжественного салюта в память о подвигах воинов в 21 час.



