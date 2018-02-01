|Общество
|01.02.2018 13:59
В Волгограде торжественый салют дополнит праздничная иллюминация моста через Волгу
Специалисты ПАО «Волгоградоблэлектро» к 75-летию Сталинградской Победы подготовили для волгоградцев и гостей нашего города особый сюрприз. Завтра одновременно с торжественным салютом они запустят новую иллюминацию моста через Волгу в единой композиции с музыкальным произведением.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, новые оригинальные элементы смены цветов разработаны специально к памятной дате. Каждый элемент сценария освещения прописан исключительно под темп, ритм и звучание мелодий. Финалом светового представления станет попеременная смена цветов, символизирующая развивающийся триколор. Начало светового представления и торжественного салюта в память о подвигах воинов в 21 час.
«Кто такой Чуйков и что было 2 февраля 1943-го?»: волгоградцы удивляют ответами на простые вопросы о Сталинградской битве
В Волгоградской области земли государственного аэродрома ушли «налево»
На волгоградском телевидении дискутировали по статье ИА «Высота 102»
Смотрите в программе «Взгляд с Высоты»: съемочная группа информагентства спросила у волгоградцев, что они знают о Сталинградской битве и...
Государственный аэроклуб через арбитражный суд Волгоградской области пытается вернуть земли, которые, по версии учреждения, незаконно перешли в...
В студии передачи «Резонанс» на ВГТРК встретились главный редактор ИА «Высота 102» Сергей Трофимов, член Общественной палаты Волгоградской области Андрей...
|Экономика
|01.02.2018 14:25
Сегодня в Волгограде Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дали старт работе солнечной электростанции, расположенной на незадействованных в производственном цикле земельных участках Волгоградского НПЗ. Ранее, как пояснил ИА «Высота 102» Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, солнечные электростанции были открыты компанией на территории собственных НПЗ в Румынии и Болгарии. Данное направление в энергетике компания считает окупаемым и перспективным. Как рассказал журналистам волгоградских СМИ генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ Волгоградэнерго» Михаил Зимин, объект мощностью 10 мегаватт прошел процедуру подтверждения требований к локализации производства не менее 70% оборудования на территории...
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|Общество
|01.02.2018 14:16
Новостью поделились родители детей, посещающих детский сад «Малышок» на станции Качалино Иловлинского района Волгоградской области. Заведующая учреждением Ниля Радиковна Камалова, депутат Качалинского сельского поселения по многомандатному избирательному округу №13 и член партии «Единая Россия», которая, по словам жителей, «превратила детский сад в частную вотчину», ушла на пенсию. Напомним, о ситуации ИА «Высота 102» сообщало в публикации «В Волгоградской области родители пожаловались прокурору на произвол заведующей детсадом». По словам родителей, проводы на заслуженный отдых проходили в торжественной обстановке и даже неловко было всем сотрудникам наблюдать за происходившим. Приехал глава администрации Иловлинского муниципального района Иван Гель, который благодарил Камалову за...
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|Общество
|01.02.2018 13:58
На плохую очистку территорий остановок общественного транспорта пожаловались жители Волгограда журналистам информагентства «Высота 102». «Чтобы добраться до автобусов и троллейбусов, то провалишься по щиколотку в мокрый снег, то едва не сломаешь ноги об ледяные торосы», - рассказали горожане. Корреспонденты информагентства решили убедиться, так ли это на самом деле и проехали по двум районам Волгограда - Ворошиловскому и Краснооктябрьскому. Надо сказать, в Ворошиловском районе коммунальные службы на утро 1 февраля уже почти везде справились с последствиями снегопада и перепадами температур – территория остановок здесь очищена от наледи и снега, Кроме того, в таком же хорошем...
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|Телеком
|01.02.2018 12:49
Компания «Ростелеком — Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») открыла в Волгограде новый офис продаж и обслуживания на ул. им маршала Еременко, 130 (время работы с 09:00 до 20:00 без перерыва и выходных). Всего на Юге появилось десять таких офисов в городах: Майкоп, Аксай, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Анапа, Астрахань. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. «В розничной сети проходит масштабная программа релокации центров продаж и обслуживания. До конца 2018 года мы планируем открыть 340 новых офисов по всей России. Мы стремимся стать ближе к нашим клиентам и открываем офисы продаж в местах, где им это действительно удобно», –...
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|Общество
|01.02.2018 12:40 (Обновлено: 01.02.2018 13:39)
Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области возбуждено административное дело в отношении продавца одной торговой точки, который отказался принять новую купюру. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, на неправомерные действия продавца пожаловался покупатель. Всего же во время действия горячей линии, открытой управлением по вопросам ввода в обращение купюр номиналом 2000 и 200 рублей, которая работала неделю, поступило 6 обращений граждан. Это единичные случаи, отметили в ведомстве, которые не свидетельствуют о наличии серьезной проблемы в деле оборота новых купюр.
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|Общество
|01.02.2018 12:17
Сегодня, накануне 75-й годовщины победы в Сталинградской битве, по традиции руководители РИТЭКа в составе делегации ПАО «ЛУКОЙЛ» возложили цветы и венки к Вечному огню на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армии, погибших при обороне Сталинграда. Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор АО «РИТЭК» Николай Николаев поздравляет волгоградцев со знаменательной датой: Дорогие ветераны Сталинградской битвы, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! Уважаемые жители Волгограда и Волгоградской области! Поздравляю вас с Днём победы советских войск в Сталинградской битве в 1943 году! Низкий поклон вам, ветераны войны, защитники Родины! Крепкого...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 11:40
Несколько сотен человек, среди которых жители и гости города-героя, сегодня собрались в Волгограде у Вечного огня, чтобы в канун празднования 75-летия победы в Сталинградской битве почтить память героических защитников города. Как сообщает ИА "Высота 102", участие в церемония возложения цветов и венков приняли губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, участники Сталинградской битвы и ветераны Великой Отечественной войны, сенаторы и депутаты Госдумы от Волгоградской области, областные и городские депутаты, руководители силовых структур, представители администрации Волгограда и области, общественных и политических организаций, военные и др. В числе тех, кто сегодня пришел поклониться подвигу советских солдат, были и представители других государств - Чехии, Германии,...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 11:15
Официальное письмо в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, участников Сталинградской битвы и жителей Волгоградской области пришло из Государственной думы, сообщает ИА «Высота 102». «Важно бережно хранить память об исторической победе, окружить заботой и вниманием наших ветеранов»,- написано от имени председателя Госдумы Вячеслава Володина. «Низкий вам поклон, фронтовики и участники Сталинградской битвы. Мы все перед вами в неоплатном долгу. Доброго здоровья, мира, счастья и благополучия. Вечная память героям, павшим за Родину», - так заканчивается письмо за подписью спикера российского парламента.
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|Расследования
|01.02.2018 10:51
Отремонтировать воздушные линии электропередач, проходящие над территорией учебного заведения в Краснооктябрьском районе, обязал суд волгоградских энергетиков. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, инстанция оставила неизменным решение Тракторозаводского районного суда. Согласно судебному акту МУПП "Волгоградские межрайонные электрические сети" должны провести ремонт на 100-метровом отрезке ЛЭП, проходящих над двором школы-интернаты №3. В ходе проверки в сентябре прошлого года выяснилось, что на кабеле имелись неизолированные участки и скрутки проводов. В прокуратуре Краснооктябрьского района района отметили, что после проверки энергетикам было внесено представление об устранении неисправностей. Но его проигнорировали. Тогда прокурором района был подан иск к предприятию.
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|Расследования
|01.02.2018 10:49
Обвиняемая в получении взяток член комиссии Волжского бюро медико-социальной экспертизы Татьяна Телятникова не добилась отмены решения об аресте, принятого судом Центрального района. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе областного суда. Напомним, как ранее сообщало информагентство, со ссылкой на данные СУ СКР по Волгоградской области, Телятникову обвиняют в получении трех взяток в размере от 30 до 35 тысяч рублей. По предварительным данным, как врач-кардиолог в составе комиссии она получала деньги через посредницу от потенциальных «инвалидов» для оформления необходимых справок. Сейчас ей предстоит пробыть под стражей до начала марта.
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|Происшествия
|01.02.2018 10:09
Женщина пострадала в результате ДТП в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла накануне рядом с домом №1 по улице Прямой. Сдавая назад, водитель изотермического фургона “ГАЗель NEXT” сбил 57-летнюю женщину, переходившую дорогу не по переходу. При этом водитель также не проверил, свободен ли путь для его транспорта. Женщина с травмами головы и переломами ноги госпитализирована.
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|Общество
|01.02.2018 09:59
Пятнадцать наблюдательных вышек заказало ГБУ «Центр молодежной политики» для работы волонтеров в толпе во время проведения матчей ЧМ-2018 в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено 300 тысяч рублей. Вышки можно будет увидеть издалека из-за ярко-оранжевого цвета, они будут оборудованы навесами для защиты от солнечных лучей и дождя, внутри установят кресла.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 09:53 (Обновлено: 01.02.2018 10:38)
Губернатор Волгоградской области вручил участникам исторического сражения за Сталинград памятные знаки «75 лет победы в Сталинградской битве». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», торжественное мероприятие состоялось в Белом зале администрации области в канун празднования юбилейной даты. Первыми памятные знаки вручили 21 участнику Сталинградской битвы, которые присутствовали на встрече. Всего к 75-летию победы в Сталинградской битве знаки получат около 8 тысяч человек - участники сражения, труженики тыла, награждённые медалью за оборону Сталинграда, вдовы участников и дети Сталинграда. «Как высшее здесь должностное лицо, приказываю вам держаться, быть здоровыми, чтобы через 5 лет мы встретили 80 лет победы в Сталинградской битве»,- сказал Андрей...
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|Общество
|01.02.2018 09:21
Специалисты заводских подразделений и Совета ветеранов волгоградского «КАУСТИКа» познакомили учащихся гимназии № 8 и Волгоградского индустриального техникума с подвигами советских воинов во время Сталинградской битвы. Этого своеобразного маршрута, соединившего места наиболее ожесточённых боёв на южной окраине Сталинграда в 1942-1943 годах, нет ни на одной географической карте. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, ещё в 80-х годах прошлого столетия ветераны «КАУСТИКа» начали проводить экскурсии для школьников Красноармейского района Волгограда, посещая места захоронений советских воинов на территории соседних сельских поселений в Светлоярском районе. «За прошедшие несколько десятков лет мы с товарищами рассказали сотням волгоградских ребят о...
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|Экология
|01.02.2018 08:46
Гринпис России выпустил вторую версию рейтинга доступности раздельного сбора в городах с населением от 100 тыс. человек. В основу рейтинга легли данные, предоставленные властями более 160 городов по запросу Гринпис, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт организации. В расчёт брались стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторичного сырья, доступные для жителей круглосуточно. Лучшим среди городов-миллионников оказался Новосибирск. Он занимает 12-е место, доступ к раздельному сбору там обеспечен для 57% жителей. Другой миллионник, Волгоград, получил в рейтинге ноль баллов и опустился ниже 100-го места....
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