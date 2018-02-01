На плохую очистку территорий остановок общественного транспорта пожаловались жители Волгограда журналистам информагентства «Высота 102». «Чтобы добраться до автобусов и троллейбусов, то провалишься по щиколотку в мокрый снег, то едва не сломаешь ноги об ледяные торосы», - рассказали горожане. Корреспонденты информагентства решили убедиться, так ли это на самом деле и проехали по двум районам Волгограда - Ворошиловскому и Краснооктябрьскому. Надо сказать, в Ворошиловском районе коммунальные службы на утро 1 февраля уже почти везде справились с последствиями снегопада и перепадами температур – территория остановок здесь очищена от наледи и снега, Кроме того, в таком же хорошем...