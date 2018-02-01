Компания «Ростелеком — Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») открыла в Волгограде новый офис продаж и обслуживания на ул. им маршала Еременко, 130 (время работы с 09:00 до 20:00 без перерыва и выходных).

Всего на Юге появилось десять таких офисов в городах: Майкоп, Аксай, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Анапа, Астрахань. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

«В розничной сети проходит масштабная программа релокации центров продаж и обслуживания. До конца 2018 года мы планируем открыть 340 новых офисов по всей России. Мы стремимся стать ближе к нашим клиентам и открываем офисы продаж в местах, где им это действительно удобно», – комментирует генеральный директор ООО «Ростелеком — Розничные системы» Арвидас Алутис.

В центрах продаж и обслуживания можно узнать подробности и подключить все услуги связи «Ростелекома», в том числе «Интерактивное ТВ», «Домашний интернет», домашний телефон или мобильную связь. Причем, чем больше услуг использует абонент «Ростелекома», тем выгоднее для него условия обслуживания и скидки.

Все услуги «Ростелекома» доступны для подключения «под ключ», вместе с необходимым абонентским оборудованием — высокоскоростным Wi-Fi-роутером, ТВ-приставкой, камерами видеонаблюдения, современным домашним телефоном. Все оборудование может доставить специалист компании в момент подключения услуг.

Стандартные офисы оборудованы платежными терминалами и системами электронных очередей, что позволяет сократить время обслуживания и сделать посещение быстрым и удобным.

Клиентам центров доступны дополнительные сервисы: страхование, денежные переводы, погашение кредитов, выдача заказов из интернет-магазинов, рассрочка на абонентское оборудование – современные телефоны и смартфоны.

«Наша задача — сделать офисы продаж универсальными с максимальным набором сервисов, чтобы клиент не тратил свое время и мог получить нужные ему услуги в одном месте. Уже сейчас в наших салонах связи можно купить антивирусные программы, авиабилеты, мобильные телефоны, смартфоны таких популярных брендов как Samsung, Xiaomi, Huawei, Nokia, Asus и многое другое», – отмечает коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Екатерина Петропавловская.



