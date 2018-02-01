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Общество
 01.02.2018 12:17

РИТЭК поздравляет волгоградцев с Днем воинской славы России

Сегодня, накануне  75-й годовщины победы в Сталинградской битве, по традиции руководители РИТЭКа в составе делегации ПАО «ЛУКОЙЛ» возложили цветы и венки к Вечному огню на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армии, погибших при обороне Сталинграда. 



Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор АО «РИТЭК» Николай Николаев поздравляет волгоградцев со знаменательной датой:
Дорогие ветераны Сталинградской битвы,
участники Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Уважаемые жители Волгограда и Волгоградской области!
Поздравляю вас с Днём победы советских войск в Сталинградской битве в 1943 году! Низкий поклон вам, ветераны войны, защитники Родины! Крепкого здоровья и долголетия!
Сталинградская битва показала всему миру подлинный патриотизм, единство и непобедимость нашего народа, в тяжелейшей борьбе отстоявших Отечество в борьбе с фашизмом.
Поздравляю всех волгоградцев с Днем воинской славы России! Пусть ваши дома будут согреты теплом мирной жизни, счастьем, спокойствием и уверенностью в достойном будущем великой России.
Успехов вам в добрых начинаниях!
 

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Несколько сотен человек, среди которых жители и гости города-героя, сегодня собрались в Волгограде у Вечного огня, чтобы в канун празднования 75-летия победы в Сталинградской битве почтить память героических защитников города. Как сообщает ИА "Высота 102", участие в церемония возложения цветов и венков приняли губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, участники Сталинградской битвы и ветераны Великой Отечественной войны, сенаторы и депутаты Госдумы от Волгоградской области, областные и городские депутаты, руководители силовых структур, представители администрации Волгограда и области, общественных и политических организаций, военные и др. В числе тех, кто сегодня пришел поклониться подвигу советских солдат, были и представители других государств - Чехии, Германии,...
Прочитана: 5010 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2018 11:15

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Расследования 01.02.2018 10:51

Отремонтировать воздушные линии  электропередач, проходящие над территорией учебного заведения в Краснооктябрьском районе, обязал суд волгоградских энергетиков. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, инстанция оставила неизменным решение Тракторозаводского районного суда. Согласно судебному акту МУПП "Волгоградские межрайонные электрические сети" должны провести ремонт на 100-метровом отрезке ЛЭП, проходящих над двором школы-интернаты №3.  В ходе проверки в сентябре прошлого года выяснилось, что на кабеле имелись неизолированные участки и скрутки проводов. В прокуратуре Краснооктябрьского района района отметили, что после проверки энергетикам было внесено представление об устранении неисправностей. Но его проигнорировали.  Тогда  прокурором района был подан иск к предприятию.
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Расследования 01.02.2018 10:49

Обвиняемая в получении взяток член комиссии Волжского бюро медико-социальной экспертизы Татьяна Телятникова не добилась отмены решения об аресте,  принятого  судом Центрального района. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе областного суда. Напомним, как ранее сообщало информагентство, со ссылкой на данные  СУ СКР по Волгоградской области, Телятникову обвиняют в получении трех взяток в размере от 30 до 35 тысяч рублей. По предварительным данным, как врач-кардиолог в составе комиссии она получала деньги через посредницу от потенциальных «инвалидов» для оформления необходимых справок. Сейчас ей предстоит пробыть под стражей до начала марта.
Прочитана: 1116 раз
Происшествия 01.02.2018 10:09

Женщина пострадала в результате ДТП в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла накануне рядом с домом №1 по улице Прямой. Сдавая назад,  водитель изотермического фургона “ГАЗель NEXT” сбил  57-летнюю женщину,  переходившую дорогу не по переходу. При этом  водитель также  не проверил,  свободен ли путь для его транспорта. Женщина с травмами головы и переломами ноги госпитализирована. 
Прочитана: 1255 раз
Общество 01.02.2018 09:59

Пятнадцать наблюдательных вышек заказало ГБУ «Центр молодежной политики» для работы волонтеров  в толпе во время проведения матчей ЧМ-2018 в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено 300 тысяч рублей. Вышки можно будет увидеть издалека из-за ярко-оранжевого цвета, они будут оборудованы навесами  для защиты от солнечных лучей и дождя, внутри установят кресла. 
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От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2018 09:53 (Обновлено: 01.02.2018 10:38)

Губернатор Волгоградской области приказал ветеранам Сталинградской битвы держаться Губернатор Волгоградской области вручил участникам исторического сражения за Сталинград памятные знаки «75 лет победы в Сталинградской битве». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», торжественное мероприятие состоялось в Белом зале администрации области в канун празднования юбилейной даты. Первыми памятные знаки вручили 21 участнику Сталинградской битвы, которые присутствовали на встрече. Всего к 75-летию победы в Сталинградской битве знаки получат около 8 тысяч человек - участники сражения, труженики тыла, награждённые медалью за оборону Сталинграда, вдовы участников и дети Сталинграда. «Как высшее здесь должностное лицо, приказываю вам держаться, быть здоровыми, чтобы через 5 лет мы встретили 80 лет победы в Сталинградской битве»,- сказал Андрей...
Прочитана: 2520 раз
Общество 01.02.2018 09:21

Сотрудники КАУСТИКа вместе с учащимися и студентами прошли по историческим местам «Маршрута Памяти» Специалисты заводских подразделений и Совета ветеранов волгоградского «КАУСТИКа» познакомили учащихся гимназии № 8 и Волгоградского индустриального техникума с подвигами советских воинов во время Сталинградской битвы. Этого своеобразного маршрута, соединившего места наиболее ожесточённых боёв на южной окраине Сталинграда в 1942-1943 годах, нет ни на одной географической карте. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, ещё в 80-х годах прошлого столетия ветераны «КАУСТИКа» начали проводить экскурсии для школьников Красноармейского района Волгограда, посещая места захоронений советских воинов на территории соседних сельских поселений в Светлоярском районе.  «За прошедшие несколько десятков лет мы с товарищами рассказали сотням  волгоградских ребят о...
Прочитана: 538 раз
Экология 01.02.2018 08:46

Гринпис: Волгоград стал самым неудобным городом для раздельного сбора отходов Гринпис России выпустил вторую версию рейтинга доступности раздельного сбора в городах с населением от 100 тыс. человек. В основу рейтинга легли данные, предоставленные властями более 160 городов по запросу Гринпис, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт организации. В расчёт брались стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторичного сырья, доступные для жителей круглосуточно. Лучшим среди городов-миллионников оказался Новосибирск. Он занимает 12-е место, доступ к раздельному сбору там обеспечен для 57% жителей. Другой миллионник, Волгоград, получил в рейтинге ноль баллов и опустился ниже 100-го места....
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