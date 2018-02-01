РИТЭК поздравляет волгоградцев с Днем воинской славы России

Сегодня, накануне 75-й годовщины победы в Сталинградской битве, по традиции руководители РИТЭКа в составе делегации ПАО «ЛУКОЙЛ» возложили цветы и венки к Вечному огню на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армии, погибших при обороне Сталинграда.













Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор АО «РИТЭК» Николай Николаев поздравляет волгоградцев со знаменательной датой:

Дорогие ветераны Сталинградской битвы,

участники Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Уважаемые жители Волгограда и Волгоградской области!

Поздравляю вас с Днём победы советских войск в Сталинградской битве в 1943 году! Низкий поклон вам, ветераны войны, защитники Родины! Крепкого здоровья и долголетия!

Сталинградская битва показала всему миру подлинный патриотизм, единство и непобедимость нашего народа, в тяжелейшей борьбе отстоявших Отечество в борьбе с фашизмом.

Поздравляю всех волгоградцев с Днем воинской славы России! Пусть ваши дома будут согреты теплом мирной жизни, счастьем, спокойствием и уверенностью в достойном будущем великой России.

Успехов вам в добрых начинаниях!