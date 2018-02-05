Суд в Волгограде добавил срок главному финансисту наркосиндиката со штаб-квартирой в Таиланде

Восемь лет в колонии строгого режима в общей сложности проведет Яков Петерс, признанный виновным в подготовке к сбыту особо крупной партии наркотиков. Сообщает корреспондент ИА "Высота 102". 38-летнего жителя Новосибирска признали виновным в том, что с июня 2014 по апрель 2015 он вел всю финансовую деятельность транснациональной группы наркоторговцев. Как уточнила информагентству старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он оплачивал аренду квартир, транспортировку смертоносного "товара", а также выплачивал "зарплату" ее участникам. Также в этот период он, находясь в Новосибирске, готовил операцию по сбыту десяти с половиной килограммов "синтетики" в Волгограде.

Известно, что помимо Волгограда, 19 наркоторговцев орудовали также в Южно-Сахалинске, Якутске, Тюмени, Пензе, Ставрополе и Подольске Московской области. Преступная сеть покрывала 47 регионов страны. Группой руководила 27-летняя девушка из Новосибирска. Наркобаронесса управляла группировкой дистанционно из Тайланда. Преступникам удалось создать разветвленную сеть "закладок", которую обслуживали множество наркокурьеров, диспетчеров и осведомителей. Расследованием уголовного дела занимались следователи ГСУ ГУ МВД РФ по Волгоградской области. Что касается самого Петерса, то он уже был приговорен к 5,5 годам лишения свободы за участие в преступном сообществе. Сегодня Ворошиловский районный суд добавил ему еще 1,5 года колонии, а также 200 тысяч рублей штрафа.



