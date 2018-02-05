|Расследования
|05.02.2018 17:23
Суд в Волгограде добавил срок главному финансисту наркосиндиката со штаб-квартирой в Таиланде
Восемь лет в колонии строгого режима в общей сложности проведет Яков Петерс, признанный виновным в подготовке к сбыту особо крупной партии наркотиков. Сообщает корреспондент ИА "Высота 102". 38-летнего жителя Новосибирска признали виновным в том, что с июня 2014 по апрель 2015 он вел всю финансовую деятельность транснациональной группы наркоторговцев. Как уточнила информагентству старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он оплачивал аренду квартир, транспортировку смертоносного "товара", а также выплачивал "зарплату" ее участникам. Также в этот период он, находясь в Новосибирске, готовил операцию по сбыту десяти с половиной килограммов "синтетики" в Волгограде.
Известно, что помимо Волгограда, 19 наркоторговцев орудовали также в Южно-Сахалинске, Якутске, Тюмени, Пензе, Ставрополе и Подольске Московской области. Преступная сеть покрывала 47 регионов страны. Группой руководила 27-летняя девушка из Новосибирска. Наркобаронесса управляла группировкой дистанционно из Тайланда. Преступникам удалось создать разветвленную сеть "закладок", которую обслуживали множество наркокурьеров, диспетчеров и осведомителей. Расследованием уголовного дела занимались следователи ГСУ ГУ МВД РФ по Волгоградской области. Что касается самого Петерса, то он уже был приговорен к 5,5 годам лишения свободы за участие в преступном сообществе. Сегодня Ворошиловский районный суд добавил ему еще 1,5 года колонии, а также 200 тысяч рублей штрафа.
В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин"
75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...
|Аналитика
|05.02.2018 20:03
Смотрите сегодня в программе: погода и плохая работа коммунальных служб запустили в Волгограде травматологический конвейер. «Танцующий» мост в огнях и салют над Волгой: жители Волгограда делятся впечатлениями от прошедшего праздника. Всем спасибо: итоги организации торжеств по поводу 75-й годовщины победы в Сталинградской битве стали одной из тем традиционного оперативного совещания в администрации Волгоградской области. Денежные штрафы для виновников пожаров станут больше. Депутаты Волгоградской областной думы хотят серьезно ужесточить ответственность граждан и организаций за нарушения пожарной безопасности. Наркотики в коробках из-под овсянки: курьер пытался провезти из Москвы в Волгоград крупную партию «синтетики». ...
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|Происшествия
|05.02.2018 19:23 (Обновлено: 05.02.2018 20:07)
Несколько десятков сообщений о столкновениях на скользких дорогах поступило волгоградским полицейским за минувший час. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. По поступившей информации, самое большое ДТП произошло в районе поселка Заречный Тракторозаводского района. Там столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет. Самые сложные участки для движения - мосты, путепроводы и подъезды к ним, в том числе въезд на мост через Волгу. Непростая ситуация, по словам стражей порядка, и на городских дорогах. В связи с этим полиция призывает водителей проявить максимальную бдительность.
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|Общество
|05.02.2018 17:58
В связи с обильными осадками в течение дня в Волжском на улицах города продолжаются работы по откачке воды с проезжей части и тротуаров, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии. Спецтехника МБУ «Комбинат благоустройства», МУП «Водоканал», МКП «Тепловые сети» и ООО «Волжские тепловые сети» задействована на улицах Пионерской, Пушкина, Советской, Энгельса, Набережной, Чайковского, Нариманова, Машиностроителей и других. Работы осложняются сохранением обледенения сетей ливнёвой канализации на некоторых участках, поэтому МБУ «Комбинат благоустройства» продолжает расчистку от снега и наледи прилотковых зон проезжей части, подходов и подъездов к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. К работам привлечены 18 единиц многофункциональной техники: 6 "КамАЗов" и...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|05.02.2018 17:55
Сегодня режиссер Алексей Янковский отправляется в Камышин с показом своего документального фильма «Сталинград. Мы еще живы или нет?». В беседе по телефону с корреспондентом ИА «Высота 102» автор документальной картины рассказал, что в Волгоград вместе с продюсером Алексеем Неймышевым он прибыл накануне. Первый показ фильма состоялся в Волгоградском государственном институте искусств и культуры при поддержке научной библиотеки имени Горького накануне. После просмотра картины студенты вуза смогли пообщаться с режиссером, поделиться впечатлениями от полуторачасовой картины и...
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|Культура
|05.02.2018 17:02
Книгу об «ужасах нашего городка» и встречах с «оборотнями в погонах» написал в прошлом хорошо известный в предпринимательских кругах Волгограда ресторатор Алексей Торубаров, сообщает ИА «Высота 102». Бывший владелец заведений «Техас», «Бочка», «Мимино» и «Лабамба», как заявлено в аннотации к книге, собрал воедино все свои истории о противостоянии коррупционной системе, сопроводив повествование вкраплениями нецензурной брани. В свое время Алексея Торубарова подозревали в том, что он присвоил 900 000 долларов, оставив с носом компаньонов. Более трех лет Торубаров находился в международном розыске. В 2013 году он был задержан в...
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|Общество
|05.02.2018 16:57
Обильные осадки, прошедшие в Волгограде в последние дни января и начале февраля, привели к повышенной нагрузке на городскую ливневую канализацию. За это время в областном центре выпало свыше месячной нормы осадков – справиться с таким объемом талой и дождевой воды городским дождеприемникам непросто. Помогают в этом процессе специалисты и техника дорожно-коммунальных служб, которые контролируют состояние ливневок и в случае необходимости оперативно проводят работы по устранению скоплений мусора и заиливания ливневых каналов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Всего с начала последних снегопадов с улиц Волгограда было вывезено свыше 10 тысяч кубометров снега. Резкое повышение температуры наружного воздуха...
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|Общество
|05.02.2018 16:20
Волгоградские парламентарии предложили увеличить размер штрафов для физических, юридических и должностных лиц за правонарушения в сфере пожарной безопасности. Как сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, за выжигание хвороста и сухой травы предлагается установить штрафы до 20 тысяч рублей – для граждан и до 1 млн рублей – для организаций. А за противоправные действия, ставшие причиной лесного пожара 100 тысяч рублей – для граждан, 5 млн рублей – для организаций. Как пояснил председатель комитета Сергей Горняков, сегодня этот вопрос был рассмотрен на заседании комитета волгоградской облдумы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий. Таким образом депутаты поддержали федеральный законопроект, направленный...
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|Общество
|05.02.2018 15:51
Власти Волгограда предложили горожанам проконсультироваться по поводу декларирования фактов сдачи жилых помещений в аренду. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, открыта горячая линия по телефону 30-13-79. Вопросами информирования граждан о преимуществах легальной сдачи жилых помещений в наем займутся администрация города, правоохранительные и налоговые органы. Для наведения порядка на «сером» рынке арендного жилья было принято решение о взаимодействии по профилактике преступлений и правонарушений в жилом секторе и в сфере контроля за декларированием доходов, полученных от сдаваемых жилых помещений в аренду. Соответствующее соглашение, подписанное органами местного самоуправления и исполнительной власти в декабре прошлого года, позволит предотвратить правонарушения и преступления в...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|05.02.2018 15:43
Фееричная кульминация празднования 75-летия Сталинградской битвы в Волгограде удостоилась отдельного фильма
Волгоградцам показали, как выглядела с высоты птичьего полета кульминация празднования 75-летия Победы под Сталинградом. Финалу торжеств 2 февраля в городе-герое посвящен отдельный видеоролик, в каждом кадре которого – невероятная игра света, безумство красок и огней салюта. В ансамбле с разноцветными переливами выступала и подсветка моста через Волгу, выполненная специально к памятной дате специалистами ПАО «Волгоградоблэлектро». Завершающий аккорд торжеств оказался поистине фееричным. Все подробности - в видеоклипе. ...
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|Расследования
|05.02.2018 14:59
Бывший федеральный судья из Волгограда проведет 5,5 лет за решеткой за пособничество в мошенничестве
Приговор в отношении бывшего федерального судьи Сергея Абрамова, признанного виновным за пособничество в мошенничестве, сегодня вступил в силу. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Напомним, в ноябре минувшего года Абрамов был приговорен к 5,5 годам колонии общего режима за то, что он помог своим сообщникам оформить в собственность муниципальную квартиру, оставшуюся после смерти одинокой пенсионерки. Выяснилось, судья сговорился с гендиректором риэлтерского агентства и супругами Вячеславом и Ольгой Макеевыми. В июле 2008 года он передал им жилье стоимостью почти 2 миллиона рублей. Макеевы были осуждены еще в 2012 году, а руководитель риэлтерской фирмы во...
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|Общество
|05.02.2018 14:41
Травматологии поликлиник Волгограда переполнены. После прошедших дождей сюда с ночи начали обращаться десятки пострадавших с переломами рук, ног, ребер, и сегодня ситуация не изменилась. «История» у волгоградских пациентов, как сообщает ИА «Высота 102», практически одинакова: шел по улице, подскользнулся, упал, перелом. В коридоре травматологического отделения поликлиники №3, что на улице Советской, – очередь и ни одного свободного места, чтобы присесть. Кому мест не досталось, ожидают приема стоя. Врачи не успевают промывать руки от гипса. Многие ждут очереди...
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|Разное
|05.02.2018 14:10
Представители единственной в Малайзии фермы по разведению осетровых пород рыб просят помочь волгоградских специалистов в развитии осетроводства. С такой просьбой к заместителю губернатора Волгоградской области Владимиру Шкарину обратился почетный консул России в Малайзии Теох Сенг Ли. Встреча состоялась в Волгоградском государственном аграрном университете, где в сентябре прошлого года консул уже встречался с экспертами из Волгоградского ГАУ и был впечатлен их исследованиями и научно-исследовательскими лабораториями, сообщили ИА "Высота 102" в вузе. На этот раз он приехал с двумя представителями малазийской фирмы по разведению осетровых пород рыб. По информации гостей, они начали проводить собственные исследования и внедрять свои разработки с 2008 года....
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|Спорт
|05.02.2018 14:01
Дюжину золотых медалей и первое место в командном зачете завоевали волгоградские спортсмены на чемпионате-первенстве ЮФО по ушу-саньда. Об этом ИА "Высота 102" сообщил один из тренеров волгоградской команды Александр Кравченко. Соревнования проходили со 2 по 4 февраля в Сочи. Помимо волгоградцев в них приняли участие команды из Ростова-на-Дону, Краснодара, Адыгеи. Возраст спортсменов составлял от 11 до 35 лет. Золотые медали в возрастной категории 11-12 лет завоевали волгоградцы: Иван Зубарь, Никита Турутин, Андрей Дженто, Дарья Колбяшкина, Дмитрий Диденко. В возрастной категории 13-14 лет: Алёна Глазкова и Валерий Чкалов. В категории 15-16 лет и 17-18 лет отличились Руслан Ширяев и...
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|Общество
|05.02.2018 13:21
Улицы и дворы Волгограда оказались во власти водной стихии после проливного дождя и внезапно наступившей оттепели. Сложная ситуация сложилась на дорогах, где бурными потоками течет вода, а также на пешеходных тротуарах и во дворах, где из-за снежной каши, воды и гололеда невозможно пройти ни взрослым, ни детям. О принудительных водных процедурах на улицах Волгограда - в видеоматериале ИА "Высота 102".
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|Общество
|05.02.2018 12:56
Более 50 жителей г. Волжского рассказали о нарушении своих прав Уполномоченному по правам человека в Волгоградской области Валерию Ростовщикову в ходе проведенного личного приема граждан. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ведомства. Несколько десятков волжан пожаловались на то, что понесли серьезные финансовые потери при вступлении в гражданско-правовые отношения с коммерческими организациями. В частности, 70-летняя волжанка необдуманно заключила кредитный договор на получение услуг в косметическом салоне ООО «Вектор красоты». Затем через суд пыталась безуспешно отстоять свои финансовые интересы. Еще двое пенсионеров потеряли вложенные деньги при заключении договоров с частными финансовыми структурами, в частности с КПК «Волгоградский фонд сбережений». Родители детей,...
Прочитана: 1996 раз
5 февраля 20:03
5 февраля 17:55
5 февраля 17:23
Суд в Волгограде добавил срок главному финансисту наркосиндиката со штаб-квартирой в Таиланде
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5 февраля 15:43
5 февраля 14:59
5 февраля 14:41
5 февраля 14:10
5 февраля 14:01
5 февраля 12:52
5 февраля 12:38
Расследования
5 февраля 17:23
Суд в Волгограде добавил срок главному финансисту наркосиндиката со штаб-квартирой в Таиланде
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5 февраля 12:52
5 февраля 12:38
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29 января 11:32
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