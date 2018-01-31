|Расследования
|01.02.2018 10:49
В Волгоградской области врач-кардиолог осталась под арестом
Обвиняемая в получении взяток член комиссии Волжского бюро медико-социальной экспертизы Татьяна Телятникова не добилась отмены решения об аресте, принятого судом Центрального района. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе областного суда. Напомним, как ранее сообщало информагентство, со ссылкой на данные СУ СКР по Волгоградской области, Телятникову обвиняют в получении трех взяток в размере от 30 до 35 тысяч рублей. По предварительным данным, как врач-кардиолог в составе комиссии она получала деньги через посредницу от потенциальных «инвалидов» для оформления необходимых справок. Сейчас ей предстоит пробыть под стражей до начала марта.
«Кто такой Чуйков и что было 2 февраля 1943-го?»: волгоградцы удивляют ответами на простые вопросы о Сталинградской битве
В Волгоградской области земли государственного аэродрома ушли «налево»
На волгоградском телевидении дискутировали по статье ИА «Высота 102»
Смотрите в программе «Взгляд с Высоты»: съемочная группа информагентства спросила у волгоградцев, что они знают о Сталинградской битве и...
Государственный аэроклуб через арбитражный суд Волгоградской области пытается вернуть земли, которые, по версии учреждения, незаконно перешли в...
В студии передачи «Резонанс» на ВГТРК встретились главный редактор ИА «Высота 102» Сергей Трофимов, член Общественной палаты Волгоградской области Андрей...
|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 11:40
Несколько сотен человек, среди которых жители и гости города-героя, сегодня собрались в Волгограде у Вечного огня, чтобы в канун празднования 75-летия победы в Сталинградской битве почтить память героических защитников города. Как сообщает ИА "Высота 102", участие в церемония возложения цветов и венков приняли губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, участники Сталинградской битвы и ветераны Великой Отечественной войны, сенаторы и депутаты Госдумы от Волгоградской области, областные и городские депутаты, руководители силовых структур, представители администрации Волгограда и области, общественных и политических организаций, военные и др. В числе тех, кто сегодня пришел поклониться подвигу советских солдат, были и представители других государств - Чехии, Германии,...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 11:15
Официальное письмо в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, участников Сталинградской битвы и жителей Волгоградской области пришло из Государственной думы, сообщает ИА «Высота 102». «Важно бережно хранить память об исторической победе, окружить заботой и вниманием наших ветеранов»,- написано от имени председателя Госдумы Вячеслава Володина. «Низкий вам поклон, фронтовики и участники Сталинградской битвы. Мы все перед вами в неоплатном долгу. Доброго здоровья, мира, счастья и благополучия. Вечная память героям, павшим за Родину», - так заканчивается письмо за подписью спикера российского парламента.
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|Расследования
|01.02.2018 10:51
Отремонтировать воздушные линии электропередач, проходящие над территорией учебного заведения в Краснооктябрьском районе, обязал суд волгоградских энергетиков. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, инстанция оставила неизменным решение Тракторозаводского районного суда. Согласно судебному акту МУПП “Волгоградские межрайонный электрические сети” должны провести ремонт на 100-метровом отрезке ЛЭП, проходящих над двором школы-интернаты №3. В ходе проверки в сентябре прошлого года выяснилось, что на кабеле имелись неизолированные участки и скрутки проводов. В прокуратуре Краснооктябрьского района района отметили, что после проверки энергетикам было внесено представление об устранении неисправностей. Но его проигнорировали. Тогда прокурором района был подан иск к предприятию.
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|Происшествия
|01.02.2018 10:09
Женщина пострадала в результате ДТП в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла накануне рядом с домом №1 по улице Прямой. Сдавая назад, водитель изотермического фургона “ГАЗель NEXT” сбил 57-летнюю женщину, переходившую дорогу не по переходу. При этом водитель также не проверил, свободен ли путь для его транспорта. Женщина с травмами головы и переломами ноги госпитализирована.
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|Общество
|01.02.2018 09:59
Пятнадцать наблюдательных вышек заказало ГБУ «Центр молодежной политики» для работы волонтеров в толпе во время проведения матчей ЧМ-2018 в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено 300 тысяч рублей. Вышки можно будет увидеть издалека из-за ярко-оранжевого цвета, они будут оборудованы навесами для защиты от солнечных лучей и дождя, внутри установят кресла.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.02.2018 09:53 (Обновлено: 01.02.2018 10:38)
Губернатор Волгоградской области вручил участникам исторического сражения за Сталинград памятные знаки «75 лет победы в Сталинградской битве». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», торжественное мероприятие состоялось в Белом зале администрации области в канун празднования юбилейной даты. Первыми памятные знаки вручили 21 участнику Сталинградской битвы, которые присутствовали на встрече. Всего к 75-летию победы в Сталинградской битве знаки получат около 8 тысяч человек - участники сражения, труженики тыла, награждённые медалью за оборону Сталинграда, вдовы участников и дети Сталинграда. «Как высшее здесь должностное лицо, приказываю вам держаться, быть здоровыми, чтобы через 5 лет мы встретили 80 лет победы в Сталинградской битве»,- сказал Андрей...
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|Общество
|01.02.2018 09:21
Специалисты заводских подразделений и Совета ветеранов волгоградского «КАУСТИКа» познакомили учащихся гимназии № 8 и Волгоградского индустриального техникума с подвигами советских воинов во время Сталинградской битвы. Этого своеобразного маршрута, соединившего места наиболее ожесточённых боёв на южной окраине Сталинграда в 1942-1943 годах, нет ни на одной географической карте. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, ещё в 80-х годах прошлого столетия ветераны «КАУСТИКа» начали проводить экскурсии для школьников Красноармейского района Волгограда, посещая места захоронений советских воинов на территории соседних сельских поселений в Светлоярском районе. «За прошедшие несколько десятков лет мы с товарищами рассказали сотням волгоградских ребят о...
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|Экология
|01.02.2018 08:46
Гринпис России выпустил вторую версию рейтинга доступности раздельного сбора в городах с населением от 100 тыс. человек. В основу рейтинга легли данные, предоставленные властями более 160 городов по запросу Гринпис, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт организации. В расчёт брались стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторичного сырья, доступные для жителей круглосуточно. Лучшим среди городов-миллионников оказался Новосибирск. Он занимает 12-е место, доступ к раздельному сбору там обеспечен для 57% жителей. Другой миллионник, Волгоград, получил в рейтинге ноль баллов и опустился ниже 100-го места....
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|Аналитика
|01.02.2018 04:16
В четвертом квартале 2017 года цены на вторичное жилье в Волгоградской области продолжали снижаться. В среднем снижение цен составило 1,0%, при этом жилье улучшенного качества подешевело на 1,3%, низкого качества (или так называемые «хрущевки») - на 0,8%. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат. Аналогичная ситуация наблюдалась и в соседних регионах – в Саратовской, Ростовской областях, Краснодарском крае. На первичном рынке жилья Волгоградской области цены в четвертом квартале 2017 года, напротив, повысились в среднем на 1,2%. Квартиры в новых домах среднего качества подорожали на 2,6%, в домах улучшенного качества и элитных – на 0,6-0,7%. Рост цен на...
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|Происшествия
|31.01.2018 23:05
Сегодня вечером небольшое возгорание произошло на борту самолета, прилетевшего из Москвы в Волгоград. Как сообщил ИА “Высота 102” источник, по предварительным данным, ЧП случилось на борту Airbus A320, рейса SU 1182 “Москва-Волгоград”. Самолет приземлился в аэропорту "Гумрак" около пяти часов вечера. Возгорание было ликвидировано силами экипажа. Источником пожара стал переносной аккумулятор для телефона, принадлежащий одному из пассажиров. В пресс-службе компании "Аэрофлот" информагентству уточнили данные о произошедшем: “После приземления самолета рейса SU 1182 "Шереметьево-Волгоград" и начала высадки пассажиров, у одного из них задымился...
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|Газетный киоск
|31.01.2018 21:23
Аst-news.ru , 31.01.2018 г. Сергей Боженов, в прошлом – мэр Астрахани и губернатор Волгоградской области – недавно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в республике Северная Осетия-Алания. Соответствующая запись появилась в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в августе 2017 года, когда соответствующие документы – заявление о регистрации физлица в качестве ИП, квитанция об оплате госпошлины и нотариально заверенный паспорт Сергея Боженова – поступили в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Владикавказу. ...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|31.01.2018 21:15 (Обновлено: 01.02.2018 11:50)
Сегодня в Волгоградском театре юного зрителя открылась первая в жизни художника Льва Тырина выставка его работ, посвященная 75-летию Сталинградской битвы. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Сегодня, 31 января, ему исполнилось 80 лет. В 1942 году Льву Сергеевичу было четыре года, когда он, его семья и все сталинградцы пережили бомбежку 23 августа и последующие ужасы сражения на Волге. Сюжет каждой из 75 выставленных рисунков – не придуман, а основан на реальных событиях, свидетелем которых стал художник в детстве. На одной отнюдь невеселой картинке изображен еврейский мальчик, которого немцы заставили играть на скрипке перед телами убитых родственников; на другой...
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|Расследования
|31.01.2018 20:56
К одному году условного заключения приговорили за мошенничество с автостраховкой, волжанина Дмитрия Голубева. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, такое решение было принято сегодня коллегией по уголовным делам. Мужчину признали виновным в том, что в ноябре прошлого года он вместе с двумя своими знакомыми инсценировал ДТП ради получения страховки. Для большей достоверности злоумышленники имитировали повреждения на авто при помощи пластилина. А затем составили фиктивные документы об аварии, по которым смогли получить 50 тысяч рублей страхового покрытия. Отметим, что первоначально Волжский городской суд приговорил мужчину, помимо года условно за мошенничество, к шести месяцам ограничения свободы за подделку документов....
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|Аналитика
|31.01.2018 20:02 (Обновлено: 01.02.2018 10:56)
Смотрите сегодня в программе: автобус с пассажирами из Волгоградской области на полной скорости упал в кювет на трассе под городом Ростов -на -Дону. Понтонный мост через реку Хопер не выдержал зимы: транспортного сообщения лишились два населенных пункта Урюпинского района. Подготовка к ЧМ-2018: медики волгоградской больницы скорой помощи и пожарные провели совместные учения. Как 75 лет назад: в знаменитом подвале сталинградского универмага пленили немецкого фельдмаршала Паулюса. Скоро в Волгограде: жители с интересом наблюдали за генеральной репетицией парада в честь 75-ой годовщины победы в Сталинградской битве. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно,...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|31.01.2018 18:09
Участники Сталинградской битвы из Армении и Украины примут участие в праздновании 75-летия победы в сражении
Семеро участников Сталинградской битвы из регионов России и стран СНГ приедут в Волгоград на празднование 75-летия победы советских войск над фашистскими захватчиками в этом сражении, сообщает ИА "Высота 102". По информации городских властей, в город-герой Волгоград прибывают участники Сталинградской битвы из Улан-Удэ, Астраханской и Воронежской областей, Москвы, Харькова (Украины) и Армении. "Почетные гости, которым уже за 90, примут участие в торжествах в сопровождении близких родственников", - рассказали информагентству. Справка. Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. По характеру боевых действий она делится на два периода: оборонительный, продолжавшийся до 19 ноября 1942 года, и наступательный,...
Прочитана: 1857 раз
1 февраля 11:40
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В Волгоградской области врач-кардиолог осталась под арестом 3
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