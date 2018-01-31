







Губернатор Волгоградской области вручил участникам исторического сражения за Сталинград памятные знаки «75 лет победы в Сталинградской битве». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», торжественное мероприятие состоялось в Белом зале администрации области в канун празднования юбилейной даты. Первыми памятные знаки вручили 21 участнику Сталинградской битвы, которые присутствовали на встрече. Всего к 75-летию победы в Сталинградской битве знаки получат около 8 тысяч человек - участники сражения, труженики тыла, награждённые медалью за оборону Сталинграда, вдовы участников и дети Сталинграда.

«Как высшее здесь должностное лицо, приказываю вам держаться, быть здоровыми, чтобы через 5 лет мы встретили 80 лет победы в Сталинградской битве»,- сказал Андрей Бочаров. «Вы являетесь для нас огромным примером, для наших детей и внуков»,- сказал глава региона. Он поблагодарил ветеранов за их мужество и героизм. «Спасибо вам, что, благодаря вам, мы можем называть себя потомками победителей»,- подчеркнул губернатор.

Фото volgograd.ru