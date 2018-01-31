Волгоградских волонтеров на ЧМ-2018 поднимут над толпой

Сегодня в Волгоградском театре юного зрителя открылась первая в жизни художника Льва Тырина выставка его работ, посвященная 75-летию Сталинградской битвы. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Сегодня, 31 января, ему исполнилось 80 лет. В 1942 году Льву Сергеевичу было четыре года, когда он, его семья и все сталинградцы пережили бомбежку 23 августа и последующие ужасы сражения на Волге. Сюжет каждой из 75 выставленных рисунков – не придуман, а основан на реальных событиях, свидетелем которых стал художник в детстве. На одной отнюдь невеселой картинке изображен еврейский мальчик, которого немцы заставили играть на скрипке перед телами убитых родственников; на другой...