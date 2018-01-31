Сотрудники КАУСТИКа вместе с учащимися и студентами прошли по историческим местам «Маршрута Памяти»









Специалисты заводских подразделений и Совета ветеранов волгоградского «КАУСТИКа» познакомили учащихся гимназии № 8 и Волгоградского индустриального техникума с подвигами советских воинов во время Сталинградской битвы.

Этого своеобразного маршрута, соединившего места наиболее ожесточённых боёв на южной окраине Сталинграда в 1942-1943 годах, нет ни на одной географической карте. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, ещё в 80-х годах прошлого столетия ветераны «КАУСТИКа» начали проводить экскурсии для школьников Красноармейского района Волгограда, посещая места захоронений советских воинов на территории соседних сельских поселений в Светлоярском районе.

«За прошедшие несколько десятков лет мы с товарищами рассказали сотням волгоградских ребят о подвиге красноармейца Ивана Карханина, который в ночном бою около села Солянка геройски погиб, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота. Здесь, на южной окраине города-героя, в Червлёном, Чапурниках, Цаце и других поселениях находится более 30 братских могил, памятников и обелисков воинам-участникам Сталинградской битвы. Приезжая сюда ежегодно с ребятнёй, мы так и создали наш Маршрут Памяти», - поделился своими воспоминаниями член Совета ветеранов «КАУСТИКа» Анатолий Юлианович Павловский.

Накануне 75-й годовщины победы под Сталинградом ветераны-химики и нынешние сотрудники предприятия посетили вместе с учащимися гимназии № 8 и студентами индустриального техникума обелиски и братские могилы в Малых Чапурниках, Солянке, Червлёном, на станциях «Канальная» и «Чапурники» - опорных точках «Маршрута Памяти». Третий год подряд экскурсии проводит майор запаса, исполнявший свой воинский долг, в том числе, и в так называемых «горячих точках», а ныне инженер-метролог лаборатории метрологии «КАУСТИКа» Сергей Голиков: «Только рассказывая о том, как ты сам смог преодолеть опасности и тревоги за жизнь, свою и однополчан, об умении быстро и хладнокровно реагировать на действия противника в реальных боевых условиях, будучи глубоко убеждённым в необходимости защиты Родины, как собственного дома, можно заинтересовать детвору военной тематикой, причём, как времён Сталинградской битвы, так и более поздних событий. Именно в таком ключе мы общаемся со школьниками и студентами во время наших экскурсий, которые намерены продолжать и дальше».



