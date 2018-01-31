Гринпис: Волгоград стал самым неудобным городом для раздельного сбора отходов

Гринпис России выпустил вторую версию рейтинга доступности раздельного сбора в городах с населением от 100 тыс. человек. В основу рейтинга легли данные, предоставленные властями более 160 городов по запросу Гринпис, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт организации. В расчёт брались стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторичного сырья, доступные для жителей круглосуточно.

Лучшим среди городов-миллионников оказался Новосибирск. Он занимает 12-е место, доступ к раздельному сбору там обеспечен для 57% жителей. Другой миллионник, Волгоград, получил в рейтинге ноль баллов и опустился ниже 100-го места. Власти города не предоставили данные по количеству контейнеров для вторсырья, объяснив это тем, что они ждут выборов регионального оператора, который будет развивать в городе раздельный сбор. Учёт уже существующих баков они не ведут, хотя Гринпис известно, что контейнеры там есть.

Лидером рейтинга 2.0 стали подмосковные Мытищи. Доступ к придомовому раздельному сбору там имеют 93% горожан. В первую пятёрку вошли Альметьевск (86%), Волжский (84%), Октябрьский (81%) и Саранск (80%).

Общие результаты исследования показали, что из 73,7 млн жителей крупных городов доступ к инфраструктуре раздельного сбора имеют 14,5% населения или 10,7 млн человек.