К одному году условного заключения приговорили за мошенничество с автостраховкой, волжанина Дмитрия Голубева. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, такое решение было принято сегодня коллегией по уголовным делам. Мужчину признали виновным в том, что в ноябре прошлого года он вместе с двумя своими знакомыми инсценировал ДТП ради получения страховки. Для большей достоверности злоумышленники имитировали повреждения на авто при помощи пластилина. А затем составили фиктивные документы об аварии, по которым смогли получить 50 тысяч рублей страхового покрытия.

Отметим, что первоначально Волжский городской суд приговорил мужчину, помимо года условно за мошенничество, к шести месяцам ограничения свободы за подделку документов. Облсуд отменил наказание за подделку документов в связи с истечением срока давности.



