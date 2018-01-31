Невеселые картинки: ребенок Сталинграда в своей выставке рассказал страшную правду о войне







Сегодня в Волгоградском театре юного зрителя открылась первая в жизни художника Льва Тырина выставка его работ, посвященная 75-летию Сталинградской битвы. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Сегодня, 31 января, ему исполнилось 80 лет. В 1942 году Льву Сергеевичу было четыре года, когда он, его семья и все сталинградцы пережили бомбежку 23 августа и последующие ужасы сражения на Волге. Сюжет каждой из 75 выставленных рисунков – не придуман, а основан на реальных событиях, свидетелем которых стал художник в детстве. На одной отнюдь невеселой картинке изображен еврейский мальчик, которого немцы заставили играть на скрипке перед телами убитых родственников; на другой – фашисты, схватившие маленькому Леву перед тем, как подвесить на ствол танка и отлупить; на третьей - печка, на которой пожилая женщина в чугунке варит башмак для всей семьи на ужин.





Сам Лев Сергеевич на свою дебютную выставку не пришел – он живет тихой, уединенной жизнью, всецело погружен в творчество и чрезмерного внимания со стороны общественности к своей скромной персоне совсем не хочет. Однако первые посетители экспозиции все же познакомились с автором работ - организаторы записали его короткое видеообращение и показали на большом экране. «Я – коренной житель этого города. Жил на улице Козловской,53. Так случилось, что попал в самое пекло Сталинградской битвы. Что я увидел, что я прочувствовал – решил показать вам в своих рисунках», - рассказал Лев Сергеевич.

Идея проведения выставки принадлежит Галине Егоровой, известному волгоградскому педагогу, представителю организации «Дети Сталинграда». В офисе этого общественного объединения, расположенного по улице Чуйкова, на стенах она увидела четыре десятка рисунков о войне, автор которых ей не был известен. Сюжет, смысловая нагрузка этих работ удивили Галину Викторовну – они содержат огромное количество бытовых деталей времен войны, о которых немногие знают. «Офис «Детей Сталинграда» представляет собой подвальное помещение, которое периодически затапливает. Я стала переживать, что эти рисунки никто не увидит, и они погибнут в результате очередного потопа. Так и родилась идея выставки. Я очень благодарна театру юного зрителя, который с душой подошел к этому делу, предпринял большие усилия для организации мероприятия», - отметила Галина Егорова. Сегодня перед выставкой она побывала в гостях у художника и поздравила его с юбилеем.





В выставочном зале на столике рядом с брошюрами, посвященными выставке, была установлена урна для сбора денежных средств. Директор ТЮЗа Альберт Авходеев поделился с гостями новой идеей – сделать для Льва Сергеевича Тырина еще одно новое доброе дело – попытаться собрать средства на покупку новой квартиры. В ближайшее время организаторы выставки планируют иницировать более масштабный сбор благотворительной помощи. О том, в каких условиях живет волгоградский художник, «Высота 102» ранее уже сообщала – в крохотной квартирке с видом на камыши в Красноармейском районе. Творческий процесс у художника не затихает ни на минуту, вся жилплощадь буквально завалена кистями, красками, рисунками. Живет 80-летний дедушка, имеющий инвалидность, один, поэтому следить за порядком в квартире не кому. Альберт Авходеев отметил, что было бы здорово переселить Льва Сергеевича в Ворошиловский район, поближе к дому, где он жил с семьей до начала Сталинградской битвы.





Справка. Лев Сергеевич Тырин родился 31 января 1938 года в Сталинграде. Окончил Ростовское художественное училище по специальности «преподаватель рисования и черчения в средней школе» и Украинский полиграфический институт по направлению «Графика». Является автором более 200 линогравюр. Основная тема его работ - Великая Отечественная война и Сталинград во время сражений. С 1992 года по 2003 год работал учителем рисунка, живописи и композиции в гимназии № 4, является членом Союза художников России. Не единожды награждался дипломами, являлся лауреатом конкурсов. Так, в 2016 году был удостоен международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства.



